Депутат предложил ввести права на электросамокаты

В разговоре с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что электросамокаты стоит приравнять к транспортным средствам. Эту инициативу он предложил на заседании Госдумы.

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Была тема с электросамокатами. Я заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте

Гусев сравнил современную историю с самокатами с давней проблемой со скутерами.