Депутат предложил ввести права на электросамокаты

Депутат Дмитрий Гусев заявил, что на электросамокаты стоит приравнять их к транспортным средствам и ввести права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами.
В разговоре с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что электросамокаты стоит приравнять к транспортным средствам. Эту инициативу он предложил на заседании Госдумы.
Была тема с электросамокатами. Я заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте
Гусев сравнил современную историю с самокатами с давней проблемой со скутерами.
У нас лет 15 назад была тема со скутерами. Ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Каждый покупал скутер и ездил. Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и приравняли их к транспортным средствам. Люди стали получать права, начали ездить уже по правилам и сразу прекратились эти вопросы. То же самое сейчас с самокатами.
Кроме того, гусев отметил, что полностью убрать самокаты с улиц нельзя, так как они разгружают транспортную инфраструктуру. По его мнению, благодаря самокатам будет меньше пробок и вреда экологии.
Люди будут ездить на самокатах, вместо того, чтобы передвигаться на своих машинах. Это хороший городской транспорт. Просто он должен стать безопасным для людей, - резюмировал Гусев.
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Что нужно сделать? Подвергнуть нескольких раздолбаев показательной юридической порке, да так, чтоб на всю страну, прошу отметить что не нужно каким либо образом давать показательное максимальное наказание, нет, нужно показательно справедливое решение.
У меня с ними были неоднократно инциденты по их вине. То самое касается и велосипедистов. Но те, велосипедисты более спокойный народ, что эти самокатчики, да еще не дай Бог этому самокатчику лет 12-15.