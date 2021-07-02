Сваха из "Давай поженимся" собралась баллотироваться в депутаты

Кого только наша Госдума не видела - спортсмены, актрисы, актёры, модели... Но вот свах там ещё точно не было! Роза Сябитова в 59 лет решила баллотироваться в депутаты. Учитывая репутацию Сябитовой, это конечно ещё вилами по воде писано.