Сваха из "Давай поженимся" собралась баллотироваться в депутаты

Кого только наша Госдума не видела - спортсмены, актрисы, актёры, модели... Но вот свах там ещё точно не было! Роза Сябитова в 59 лет решила баллотироваться в депутаты. Учитывая репутацию Сябитовой, это конечно ещё вилами по воде писано.
Во время прямой трансляции "Спроси Путина" Сябитова рассказала, что собралась баллотироваться в депутаты. Сваха не уточнила, в какой именно регион она собралась баллотироваться.
«Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни — сильное государство, сильная семья. Семья должна помогать создавать семьи, это идет испокон веков», — подчеркнула Сябитова.
Пользователи сети посмеялись над инициативой Сябитовой, припомнив ей неоднозначные выходки. Одной из них стал тверк на передаче "Давай поженимся".
Предлагаем посмотреть на будущего (не дай бог!) депутата
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Цирк уродов, цуко.
А чем эта хуже? По крайней мере, ее в ночных заведениях в пьяном виде никто еще не видел.
А если где-нибудь, "по партийному списку" пойдет, так не каждый и узнает сразу, что за нее проголосовал.
Тут малехо удивился увидев в депутатах актера второго эшелона из 90х.
Кнопкодавы в массе своей.
И хрен бы с ними, если бы зарплаты у них и пенсии были в размере МРОТа.
вообще вымораживает сам факт того, что кто-то просто выбирает от какого региона будет баллотироваться! млять, как так то??? как этот регион голосует за того, кто не имеет ни малейшего к нему отношения?
НО! Он "очень не плохой учёный" ... а сегодня по "политическим" мотивам, хотя какая там политика, просто не "в струе" тех, кто при власти!
И речь шла о финансировании ученых, НЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ силы, либерасты, навальнята просто не те что назначаются "с верху" в науке.
И он не нужен стране.