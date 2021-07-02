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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5012 постов • 676 подписчиков подписаться
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Сваха из "Давай поженимся" собралась баллотироваться в депутаты

Сваха из "Давай поженимся" собралась баллотироваться в депутаты (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 10:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сябитова   депутаты   интересное   политика   правление   фото   шоу бизес   
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Кого только наша Госдума не видела - спортсмены, актрисы, актёры, модели... Но вот свах там ещё точно не было! Роза Сябитова в 59 лет решила баллотироваться в депутаты. Учитывая репутацию Сябитовой, это конечно ещё вилами по воде писано.

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Метки: Сябитова   депутаты   интересное   политика   правление   фото   шоу бизес   
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Вот вообще не вижу причин для удивления. У её говно-программы какой был рейтинг? Высочайший! Шла она когда и где? На первом, в прайм-тайм. Так вот все те, кто смотрит это говно, а их миллионы, пойдут и проголосуют, за эту татарскую сводницу.
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4k
a6m5 Полминуты назад
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112
Fisher1979 4 минуты назад
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−8
клава помидориха Полчаса назад
кормчий одобряе
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13k
Объект реальности Полчаса назад
Сказала баба с тремя разводами.
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17k
babuby 44 минуты назад
Ага, а Малышеву нужно Министром Здравоохранения назначить!
Цирк уродов, цуко.
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1k
Атомный Крот 46 минут назад
Баллотировалась же Ксения Собчак в президенты. И даже кто-то проголосовал за нее.

А чем эта хуже? По крайней мере, ее в ночных заведениях в пьяном виде никто еще не видел.


А если где-нибудь, "по партийному списку" пойдет, так не каждый и узнает сразу, что за нее проголосовал.
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33k
Alex 46 минут назад
Там придурков и без нее хватает
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1k
Viktor 52 минуты назад
А Беркова еще не выдвигалась ?
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2k
Sergius SPb 57 минут назад
Одной лицедейкой больше.
Тут малехо удивился увидев в депутатах актера второго эшелона из 90х.
Кнопкодавы в массе своей.
И хрен бы с ними, если бы зарплаты у них и пенсии были в размере МРОТа.
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9k
Шурум-бурум 57 минут назад
блевота деревенская
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2k
* You All 59 минут назад
она там [мат] не нужна,как и 99% имеющихся
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2k
Сергей Час назад
А чо!уже нормально.самое место в этом отстойнике.удивляет другое,почему та малая часть,профессиональных,достойных людей,что там осталась,не кладут мандаты на стол.с каждым приходом клоунов ?
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
ну да, для полного комплекта её туда как раз и не хватает. тока лозунг истинный один у неё и её подобных: "Мы прославились своей бесполезностью, теперь хотим обеспечить себе достойную старость!"
вообще вымораживает сам факт того, что кто-то просто выбирает от какого региона будет баллотироваться! млять, как так то??? как этот регион голосует за того, кто не имеет ни малейшего к нему отношения?
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13k
Ser Час назад
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6k
КОСТЯН Час назад
Только тебя там и не хватало ТАТАРСКАЯ ШАЛАВА... И так там один сброд сидит, спортсмены, певцы и прочая шваль вместо профессионалов...
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1k
Walther Час назад
Кто-нибудь, свяжите Малышеву на время выборов от греха подальше!
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Сваха из "Давай поженимся" собралась баллотироваться в депутатыПосмотреть
Сваха из "Давай поженимся" собралась баллотироваться в депутаты
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4k
VL 2 часа назад
странными персонажами в балагане с вывеской госдума уже трудно удивить....
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520
Дмитрий 2 часа назад
Это кто и что вообще?
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2k
Владимир 2 часа назад
кино и немцы!
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