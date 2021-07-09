Элджея лишили прав из-за пьяной езды

В мае 2021 года рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС, после того, как он пронёсся мимо них на своём спорткаре. Выяснилось, что исполнитель хитов был пьян, от медицинского освидетельствования отказался, матерился и пытался всучить сотрудникам полиции взятку: сначала 300 тысяч рублей, потом 500 тысяч, а через некоторое время и все 700 тысяч.

Рэпера лишили прав на год и семь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья судебного участка № 170 Тушинского района Москвы, сообщает 360.tv.