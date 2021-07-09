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Элджея лишили прав из-за пьяной езды

Элджея лишили прав из-за пьяной езды (3 фото)

Автор:
09 июля 2021 10:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   авто   интересное   права   фото   шоу бизнес   элджей   
946
3

В конце мая рэпера Элджея задержали после того, как он на огромной скорость пронёсся мимо поста ДПС. При разговоре выяснилось, что рэпер был пьян. От медицинского освидетельствования он отказался, покрыв ДПС-ников матом.

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Метки: young stars   авто   интересное   права   фото   шоу бизнес   элджей   
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22  комментария
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1k
имя пользователя Час назад
надо было просто пристрелить
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4k
alex 3 минуты назад
а чё взятку не оформили? дедов только и могут оформлять
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965
Estie Полчаса назад
Через пару дней новые права купит и все. Надо было посадить на несколько лет.
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7k
Dima Полчаса назад
Я вот одного не могу понять, почему в России не могут принять закон о том, что с машиной до уплаты штрафов ничего нельзя сделать, в плане перегистрации?

У нас в Латвии, если штраф висит на машине, то пока ты его не оплатишь, ты не тех осмотр не пройдешь, и права собственности не поменяешь.
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340
parhi 46 минут назад
Убейте уже кто нибудь всех элджеев, штернов и пр ) (уйню
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14
dds89@tut.by 46 минут назад
Предлагал взятку, а его ток прав лишили и 30тысяч штрафа дали? А сколько бы лет дали за такое не Элджею?
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46k
parallax Час назад
"... что у него накопилось более 240 штрафов"

Что за хня? Неужели нельзя сделать как в нормальных странах?
Две недели на уплату штрафа. Не заплатил, набегают пенни. Через пару месяцев штраф увеличивается в разы. Если сумма штрафов превысила определённую сумму, пожалуйте в долговую тюрьму.
Или как в Германии. Серьёзные нарушения регистрируются в центральном регистре. Набрал 12 баллов, отдавай права. Не отдал права, сажают в тюрьму. Сел за руль без прав, опять тюрьма.
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5k
zulluz Час назад
а почему за покушение на дачу взятки не привлекли?
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
легко отделался ...
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Давно пора штрафы сопостовлять с доходом! Штрафанут разок на годовой - сразу протрезвеет.
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Развелось реперов как собак нерезаных. Наслушаются ниггерских песенок и сразу в обезьян превращаются
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25k
blus 2 часа назад
Почему их терпят? Почему их не усыпляют, как человекобрак? Ну или хотя бы в тюрьму. Или ждут, пока в них ефремов проявится?
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
да болт на него. сюда зачем тащит это чучело?
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22k
Андрей 2 часа назад
Мля, кто это такой? Почему ещё не в тюрьме?
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1k
Viktor 2 часа назад
А кто это ?
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3k
Севастьян 2 часа назад
Вторая Мара Багдасарян?
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