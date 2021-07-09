Элджея лишили прав из-за пьяной езды

В конце мая рэпера Элджея задержали после того, как он на огромной скорость пронёсся мимо поста ДПС. При разговоре выяснилось, что рэпер был пьян. От медицинского освидетельствования он отказался, покрыв ДПС-ников матом.
В мае 2021 года рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС, после того, как он пронёсся мимо них на своём спорткаре. Выяснилось, что исполнитель хитов был пьян, от медицинского освидетельствования отказался, матерился и пытался всучить сотрудникам полиции взятку: сначала 300 тысяч рублей, потом 500 тысяч, а через некоторое время и все 700 тысяч.
Рэпера лишили прав на год и семь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья судебного участка № 170 Тушинского района Москвы, сообщает 360.tv.
После того как рэпера остановили, стало ясно, что у него накопилось более 240 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Многие из них за превышение скорости. В своём Instagram Элджей попытался выдать этот арест за пиар-ход.
Источник:
Понравилось17
У нас в Латвии, если штраф висит на машине, то пока ты его не оплатишь, ты не тех осмотр не пройдешь, и права собственности не поменяешь.
Что за хня? Неужели нельзя сделать как в нормальных странах?
Две недели на уплату штрафа. Не заплатил, набегают пенни. Через пару месяцев штраф увеличивается в разы. Если сумма штрафов превысила определённую сумму, пожалуйте в долговую тюрьму.
Или как в Германии. Серьёзные нарушения регистрируются в центральном регистре. Набрал 12 баллов, отдавай права. Не отдал права, сажают в тюрьму. Сел за руль без прав, опять тюрьма.
сделать прогрессивную шкалу штрафов
т.е. нарушил ты в год 5 раз скоростной режим до 20 км ч - штрафы
нарушил 6 ой - день работ , 7 ой - 2 дня и т.п.
и еще надо премировать людей сдающих видео с регистраторов с нарушениями.