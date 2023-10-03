«Вышел из-за руля и стал молиться»: жители Сургута пожаловались на водителя автобуса, который совершил намаз прямо на рабочем месте

Из-за этого поездка задержалась на 40 минут.
В Сургуте водитель автобуса подъехал к одной из остановок, вышел в салон и расстелил коврик для молитвы. И стал совершать намаз. Это заняло 40 минут, а за ним наблюдали слегка растерянные пассажиры. По словам очевидицы:
Вчера ехала на автобусе номер 18 и на остановке Голд Фиш водитель вышел из-за руля и стал молится намаз. Ждали 39 минут. Помолился и поехали.
На это отреагировала администрация города:
Более подробную информацию сможем предоставить после того, как будут понятны все детали. В любом случае такое поведение водителя является недопустимым, если факт подтвердится, будут приняты соответствующие меры реагирования.
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Никогда не был против людей, исповедующих религию и соблюдающих. Главное чтобы другим не навязывали и не мешали. А это как раз тот случай, когда от тебя зависит перевозка пассажиров. И если работа и религиозные требования не совпадают, надо делать выбор в пользу чего-то одного.
если вот прям до рези жопе нужно молиться в рабочее время, то стоило оставаться дома и торговать на рынке или пасти стада в горах. где никто против не будет.