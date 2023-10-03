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«Вышел из-за руля и стал молиться»: жители Сургута пожаловались на водителя автобуса, который совершил намаз прямо на рабочем месте

«Вышел из-за руля и стал молиться»: жители Сургута пожаловались на водителя автобуса, который совершил намаз прямо на рабочем месте

Автор:
03 октября 2023 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   водитель   молитва   намаз   пассажиры   сургут   
876
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Из-за этого поездка задержалась на 40 минут.

В Сургуте водитель автобуса подъехал к одной из остановок, вышел в салон и расстелил коврик для молитвы. И стал совершать намаз. Это заняло 40 минут, а за ним наблюдали слегка растерянные пассажиры. По словам очевидицы:

Вчера ехала на автобусе номер 18 и на остановке Голд Фиш водитель вышел из-за руля и стал молится намаз. Ждали 39 минут. Помолился и поехали.

На это отреагировала администрация города:

Более подробную информацию сможем предоставить после того, как будут понятны все детали. В любом случае такое поведение водителя является недопустимым, если факт подтвердится, будут приняты соответствующие меры реагирования.

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Метки: автобус   водитель   молитва   намаз   пассажиры   сургут   
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10  комментариев
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11k
Б.Касторский 39 минут назад
и пусть весь мир подождёт! (с)
Никогда не был против людей, исповедующих религию и соблюдающих. Главное чтобы другим не навязывали и не мешали. А это как раз тот случай, когда от тебя зависит перевозка пассажиров. И если работа и религиозные требования не совпадают, надо делать выбор в пользу чего-то одного.
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3k
Роман 2 минуты назад
похоже на какую-то провокацию.
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25k
Сибиряк 8 минут назад
Как он вообще в Сургут попал?
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4k
Lexx 12 минут назад
21 век, а эти всё из своих средневековых обычаев не вылезают. Вот куда им АЭС? Идёт ядерный процесс, тут муэдзин что то там промяукал с минарета, все всё побросали, встали раком и ядерная реакция на 40 минут выходит из под контроля. Пусть в пещерах живут и с голой жопой ходят раз такие правоверные. А блага цивилизации это не для них.
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18k
Shtoppi 22 минуты назад
мне кажется кто-то начал забываться в какой стране они находятся. что тут не какой-нить эмират, султанат или пр. образование в том же духе.
если вот прям до рези жопе нужно молиться в рабочее время, то стоило оставаться дома и торговать на рынке или пасти стада в горах. где никто против не будет.
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76k
Viktor Полчаса назад
Бл.дь пипец, в следующий раз барана резать будут в салоне!
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1k
Damvrot Hohlam 38 минут назад
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