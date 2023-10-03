«Вышел из-за руля и стал молиться»: жители Сургута пожаловались на водителя автобуса, который совершил намаз прямо на рабочем месте

Трать и возвращай

В Ростове компания-перевозчик вместо автобусов выпускала на маршруты легковушки с маячками ГЛОНАСС

Водитель каршеринга влетел в автобус и сбежал с места ДТП

Проклятое место. Автобус с россиянами разбился в Турции на хайвее D-400 по дороге в аэропорт Анталии

В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса

В Красноярске водитель автобуса не поделил дорогу с мужиком на Peugeot и протаранил пять автомобилей