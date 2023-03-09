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В Питере мигрант справил нужду прямо в автобусе

В Питере мигрант справил нужду прямо в автобусе

Автор:
09 марта 2023 15:19
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   камеры   мигрант   остановка   пассажиры   питер   
2530
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Обалдевшим пассажирам он объяснил, что «не дотерпел» до остановки.

В Петербурге своя атмосфера. В обычном рейсовом автобусе у дверей пристроился мигрант и начал справлять малую нужду на глазах у растерявшихся пассажиров. Сидящему рядом мужику он деловито объяснил, что «не можем остановиться» и «я хочу».

Пассажиры сначала даже не знали, что сказать, потом всё-таки предъявили претензии. Заодно рассказали про камеры в транспорте - по записи можно элементарно установить личность.

Хотя подействовало это или нет - большой вопрос.

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Метки: автобус   камеры   мигрант   остановка   пассажиры   питер   
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15  комментариев
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17k
Алексей Час назад
а протереть им самим, как тряпкой никому в голову не пришло? Скоро на голову срать начнут.
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1k
Иван Иванович 2 минуты назад
Макаки и цивилизованный мир не совместимы.
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15k
Элитный тигр 6 минут назад
И его после этого не расчленили? Там и за меньшее могут...
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1k
Алексей Попов 8 минут назад
Расчленили?
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17k
Роберт Шекли 12 минут назад
Чем-то напомнило
Ссылка youtu.be
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43k
Aleksandr 16 минут назад
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424
Вася Васильев Полчаса назад
Понятно.. мужчин да даже мужиков в автобусе нет. Сплошные либерасты. К чурке претензий нет, он чурка и от животного только одеждой отличается.
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81
виталий Вася Васильев 16 минут назад
Отп.. ть чурку на камеру то ещё удовольствие статья будет серьёзная! Ещё впаяют межнациональную рознь а там и до экстремизма не далеко. Вот по этому сидят молчат очкуют((
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310
Александр Поляков Полчаса назад
алах сука разрешает
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20k
Davy Jones 46 минут назад
Мигрант конечно такое себе цивилизованое оно. Но что есть, то есть в российских городах проблема с туалета и, вернее она отсутствует по причине отсутствия туалетов у мест общего пользования. Как то в том же Питере придавило меня из за воспаленых почек так, что аж в глазах темнеть стало, а туалетов нет нигде, пришлось бежать отливать в кусты ближайшие, благо хоть где то они остались.
А вдоль дорог на остановках раньше были туалеты за городами, сейчас их все практически снесли, теперь народ кто до заправок не лотянул, удобряет лесополосы.
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94
Серж 47 минут назад
Обычное поведение ослотварей. Животные.
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22k
Дмитрий 51 минуту назад
бездействие со стороны пассажиров очень огорчает(
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920
Mrak OBOY 54 минуты назад
просто [мат], и ногами в его луже добить,
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556
vipilshik 56 минут назад
Уронить его там же надо было и хай вытирает собой всё честно нассытое.
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