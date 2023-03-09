В Питере мигрант справил нужду прямо в автобусе

Обалдевшим пассажирам он объяснил, что «не дотерпел» до остановки.
В Петербурге своя атмосфера. В обычном рейсовом автобусе у дверей пристроился мигрант и начал справлять малую нужду на глазах у растерявшихся пассажиров. Сидящему рядом мужику он деловито объяснил, что «не можем остановиться» и «я хочу».
Пассажиры сначала даже не знали, что сказать, потом всё-таки предъявили претензии. Заодно рассказали про камеры в транспорте - по записи можно элементарно установить личность.
Хотя подействовало это или нет - большой вопрос.
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А вдоль дорог на остановках раньше были туалеты за городами, сейчас их все практически снесли, теперь народ кто до заправок не лотянул, удобряет лесополосы.