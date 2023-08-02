Эти животные притворяются мёртвыми, чтобы выжить

Опоссумы довольно-таки миролюбивые ребята и не будут лезть на рожон до последнего. Но если опасность неизбежна, то они начинают играть в умершего.

При столкновении с хищником опоссум при одной только мысли о конфликте просто падает в обморок. Коматозное состояние может продолжаться от нескольких минут до целых четырёх часов. Из пасти сумчатого текут слюни, тело полностью обмякает, а со временем тушка животного даже начинает покрываться чем-то вроде трупного окоченения. Ну и вишенкой на торте становится запах разложения, который окончательно отпугивает хищников.



