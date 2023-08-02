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Эти животные притворяются мёртвыми, чтобы выжить

Эти животные притворяются мёртвыми, чтобы выжить

Автор:
02 августа 2023 21:04
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавное   интересное   охота   факты   фауна   
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Одни животные гоняются за другими, а те, в свою очередь, спасаются и пытаются скрыться совершенно разными методами. Кто-то прикидывается растением, а кто-то даже обладает навыком имитировать смерть.

Эти животные при имитации смерти выглядят абсолютно безжизненно, а некоторые даже могут начать пахнуть также, как пахнет разлагающаяся плоть. Интересно, что такой метод может быть использован не только для защиты, но и чтобы приманить добычу.


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Есть некоторые виды уток, которые притворяются мёртвыми, когда от опасности уже не скрыться. Это называется тоническая неподвижность. Они вытягивают шею, открывают глаза и прижимают крылышки к телу. Вот только есть один нюанс: в случае с уткой её "игра в мертвеца" не работает. Хищники всё равно могут её найти и съесть.


Этот вид змей настоящие короли драмы. Когда они оказываются в опасности, то они переворачиваются на спину, начинают корчиться и потом изображают, что они мертвы. Таким образом они демонстрируют признаки тяжёлого отравления или же заболевания. Могут даже выпустить из тела струю весьма вонючей жидкости. Хищники, разумеется, не будут есть подозрительную добычу и пойдут искать того, кто не похож на умирающего от жуткой болезни.


Опоссумы довольно-таки миролюбивые ребята и не будут лезть на рожон до последнего. Но если опасность неизбежна, то они начинают играть в умершего.
При столкновении с хищником опоссум при одной только мысли о конфликте просто падает в обморок. Коматозное состояние может продолжаться от нескольких минут до целых четырёх часов. Из пасти сумчатого текут слюни, тело полностью обмякает, а со временем тушка животного даже начинает покрываться чем-то вроде трупного окоченения. Ну и вишенкой на торте становится запах разложения, который окончательно отпугивает хищников.


Этот вид богомола всегда пытается спрятаться от врагов, чтобы не оказаться их обедом. Но когда убежать невозможно, то у них не остаётся другого выхода, кроме как притвориться мёртвыми. Причём он притворяется настолько хорошо, что его можно трогать, поднимать, переворачивать и богомол будет просто лежать абсолютно неподвижно. Помогает также камуфляж из сухой листвы, в котором хищникам непросто найти богомола и они отправляются на поиски добычи попроще.


Даже рыбки притворяются мёртвыми. Вот только они это делают, чтобы приманить добычу и это совершенно новый уровень охоты. Причём эти бычки такие ленивые, что они просто лежат на дне и ждут, когда приплывут мелкие рыбёшки. Падальщики охотно плывут, завидев что-то похожее на мёртвую рыбу и оказываются в челюстях быстрых бычков.

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Метки: животные   забавное   интересное   охота   факты   фауна   
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SolomonA Час назад
Наш обычный уж - то еще актер...
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