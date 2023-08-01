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Эти животные настоящие сони

Эти животные настоящие сони

Автор:
01 августа 2023 16:03
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   животные   интересное   природа   сон   факты   фауна   
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Сон - неотъемлемая и важнейшая часть жизни не только людей, но и животных. Во время сна идёт восстановление сил и обрабатывание полученной информации. Подобно нам, каждое животное имеет свои индивидуальные потребности во сне. Некоторым достаточно всего нескольких часов, а вот другие спят целые дни напролёт.

Какие-то животные ведут ночной образ жизни, какие-то, так же как и мы, — дневной. Но абсолютно всем им нужно отдыхать, чтобы выживать, охотиться, заботиться о потомстве и добывать себе пропитание. Давайте узнаем, сколько часов в сутки посвящают сну некоторые представители животного мира.

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Львы, если добычи хватает, могут спать до 20 часов в сутки. Но когда приходится охотиться и преследовать добычу, они становятся очень активны. В основном, период сна львов приходится на жаркое время дня. У всех своя сиеста.

Питоны охотятся в сумерках и ночью, а днём прячутся в укрытиях. После того как питон находит себе добычу и съедает её, то может отсыпаться по 18 часов, чтобы переварить пойманную жертву.

Днём коалы находятся в состоянии сна, уютно устроившись на ветвях деревьев. Ночью они просыпаются и начинают искать еду. Даже когда не спят, эти медлительные создания предпочитают сидеть неподвижно, обхватив лапами ствол дерева. Их "заторможенность" связана с медленным обменом веществ, поэтому для переваривания пищи им необходимо спать от 18 до 22 часов в день.


Летучие мыши проводят много времени во сне, отдыхая вниз головой и вися на опорах. По всей видимости, такая поза помогает им регулировать температуру тела и экономить энергию. Некоторые из них спят до 20 часов в сутки и живут довольно долго - аж до 30 лет.


Активизируются эти забавные животные вечером и ночью, а вот днём предпочитают сладко спать. Причём настолько сладко, что могут провести в объятиях Морфея до 19 часов в сутки.



Ленивцы неспешны и проводят до 18 часов в сутки в состоянии сна. Они питаются плодами, листьями и молодыми побегами деревьев, вися головой вниз. Причём они настолько сонные, что даже своих детёнышей рожают не просыпаясь. Иногда они спускаются на землю только лишь, чтобы сходить в туалет, что происходит всего раз в несколько дней.


Днём опоссум предпочитает сидеть в укрытиях, а вот ночью выходить на поиски пропитания. А в холодное время года их активность заметно снижается и они около 18 часов в сутки проводят в состоянии сладкой дрёмы.


Бегемоты проводят много времени в воде и часто спят, погружённые в воду. Они могут спать больше 16 часов в сутки.



Хорьки весьма активные и общительные существа, но они спят от 15 до 18 часов в сутки, особенно когда стареют. Сон хорька может быть очень крепким, его можно брать на руки, перекладывать с места на место и он не проснётся.


Маленькие котята могут спать до 22 часов в сутки, ведь сон для них важен для их роста и развития. У взрослых кошек количество часов сна снижается, но они всё равно любят дремать в самых разных укромных и тёплых уголках. В зависимости от породы и характера, взрослые кошки могут спать до 20 часов в день.
Кстати, собаки не сильно отстают и спят от 16 до 18 часов в сутки, поэтому очень важно, чтобы у них было специальное тихое место для сна. Именно во сне собака обрабатывает полученную на прогулках информацию и если лишить её отдыха, то питомец может стать нервным даже серьёзно заболеть.

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Метки: Жизнь   животные   интересное   природа   сон   факты   фауна   
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Ego sum qui sum 37 минут назад
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Denissg 4 минуты назад
Я сейчас уже буду ругаться! Матом! Сколько можно называть крыланов мышами?!
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