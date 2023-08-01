Эти животные настоящие сони

Маленькие котята могут спать до 22 часов в сутки, ведь сон для них важен для их роста и развития. У взрослых кошек количество часов сна снижается, но они всё равно любят дремать в самых разных укромных и тёплых уголках. В зависимости от породы и характера, взрослые кошки могут спать до 20 часов в день.

Кстати, собаки не сильно отстают и спят от 16 до 18 часов в сутки, поэтому очень важно, чтобы у них было специальное тихое место для сна. Именно во сне собака обрабатывает полученную на прогулках информацию и если лишить её отдыха, то питомец может стать нервным даже серьёзно заболеть.