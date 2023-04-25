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Давайте поговорим про выдр

Давайте поговорим про выдр

Автор:
25 апреля 2023 21:09
Сообщество : Животные
Метки: выдры   животные   интересное   речные обитатели   факты   фауна   
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Выдры – это очаровательные животные, принадлежащие к семейству куньих. Они обитают в основном в водоемах – реках, озерах и прудах – и предпочитают заросли водных растений, в которых могут спрятаться и выспаться.

Выдры очень ловкие и активные животные. Они могут погружаться на глубину до шести метров и проводить под водой до двух минут. Тельце выдр удлиненное, гибкое и покрыто густой шерстью коричневого или серого цвета, которая защищает их от холода и воды. Эти милые животные обладают очень острыми зубками и когтями, которые используют для ловли рыбы и другой добычи.

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Выдры очень социальные и живут в группах до 20 особей. Они используют множество самых разнообразных звуков (пищание, посвистывание, мурлыканье) и движений для общения внутри группы. Милой особенностью выдр стали "игры" – они могут кататься на спине, скользить по горкам из снега или грязи и даже играть в прятки.

Было замечено, что выдры иногда жонглируют камнями. Учёные думали, что таким образом зверьки развивают мелкую моторику, чтобы удобнее было хватать раков и выщипывать мясо из-под панциря. Однако в итоге они сделали вывод, что игры с камнями свидетельствуют лишь о том, что животное хочет есть. Чаще всего играют с камнями молодые и пожилые особи.


У морских выдр (каланов), родственников речных выдр, есть даже нечто вроде кармана для любимого камня - они прячут его в складках шкуры. Они разбивают им ракушки.

Выдры - это важная часть экосистемы, в которой они обитают. Они помогают контролировать популяции рыб, раков и других водных животных. И не только животных: выдры переносят на своей шёрстке семена водных растений.

Несмотря на внешнюю миролюбивость, иногда они могут атаковать человека. Обычно это происходит, когда выдра чувствует, что под угрозой детёныш или территория. Но чаще всего они предпочитают спрятаться и не встречаться с людьми.

К сожалению, на выдр жестоко охотились в прошлом из-за их шкурок, которые использовали для изготовления одежды. Но сегодня выдры находятся под защитой практически во всех странах, и использование их шкур запрещено.

Многие любят выдр за их очаровательное выражение мордочки, особенно когда их что-то заинтересовало или они счастливы. В сочетании с маленьким носиком и круглыми ушками, немудрено, что у этих животных так много поклонников.

Ну и самый трогательный факт про морских выдр: семейные пары или родители с детёнышем могут во время сна в воде держаться за лапки, чтобы их не унесло друг от друга течением.

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Метки: выдры   животные   интересное   речные обитатели   факты   фауна   
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6  комментариев
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Горожанин Полчаса назад
"Учёные думали, что таким образом зверьки развивают мелкую моторику"
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Что заканчивали учёные, чтобы так думать, и что заканчивали сами выдры, чтобы знать о мелкой моторике и её развивать?
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20k
Valiko 51 секунду назад
Охотно участвуют в переписи населения. Знают толк в отдыхе

Охотно участвуют в переписи населения. Знают толк в отдыхеПосмотреть
Охотно участвуют в переписи населения. Знают толк в отдыхе
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9k
Павел 4 минуты назад
Утипути!!
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8k
SuperTroll 12 минут назад
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров.Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду - ядра в вёдра, выдру в тундру
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681
Сергей 40 минут назад
Водные мышки очень интересный экземпляр, наблюдая за нутриями был удивлен иерархии- Альф не моет себя, поднимает лапки к верху и омывают самки как царя, даже массаж делают в процессе, как еду делят тоже открытие для меня было. Очень занятные создания, вкусное мясо, готовить лучше на мягких углях, по первичке много есть нельзя их мяса, особенно если ЖКТ нежное, при поедании мяса есть побочка как от конины и бобра. Бить можно только одиночку, если видишь группу не бери, они социальные и потеря члена стаи для них очень большой стресс, особенно если добыча при других особях.
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