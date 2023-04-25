Давайте поговорим про выдр

Выдры очень ловкие и активные животные. Они могут погружаться на глубину до шести метров и проводить под водой до двух минут. Тельце выдр удлиненное, гибкое и покрыто густой шерстью коричневого или серого цвета, которая защищает их от холода и воды. Эти милые животные обладают очень острыми зубками и когтями, которые используют для ловли рыбы и другой добычи.