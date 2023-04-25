Давайте поговорим про выдр

Выдры – это очаровательные животные, принадлежащие к семейству куньих. Они обитают в основном в водоемах – реках, озерах и прудах – и предпочитают заросли водных растений, в которых могут спрятаться и выспаться.
Выдры очень ловкие и активные животные. Они могут погружаться на глубину до шести метров и проводить под водой до двух минут. Тельце выдр удлиненное, гибкое и покрыто густой шерстью коричневого или серого цвета, которая защищает их от холода и воды. Эти милые животные обладают очень острыми зубками и когтями, которые используют для ловли рыбы и другой добычи.
Выдры очень социальные и живут в группах до 20 особей. Они используют множество самых разнообразных звуков (пищание, посвистывание, мурлыканье) и движений для общения внутри группы. Милой особенностью выдр стали "игры" – они могут кататься на спине, скользить по горкам из снега или грязи и даже играть в прятки.
Было замечено, что выдры иногда жонглируют камнями. Учёные думали, что таким образом зверьки развивают мелкую моторику, чтобы удобнее было хватать раков и выщипывать мясо из-под панциря. Однако в итоге они сделали вывод, что игры с камнями свидетельствуют лишь о том, что животное хочет есть. Чаще всего играют с камнями молодые и пожилые особи.
У морских выдр (каланов), родственников речных выдр, есть даже нечто вроде кармана для любимого камня - они прячут его в складках шкуры. Они разбивают им ракушки.
Выдры - это важная часть экосистемы, в которой они обитают. Они помогают контролировать популяции рыб, раков и других водных животных. И не только животных: выдры переносят на своей шёрстке семена водных растений.
Несмотря на внешнюю миролюбивость, иногда они могут атаковать человека. Обычно это происходит, когда выдра чувствует, что под угрозой детёныш или территория. Но чаще всего они предпочитают спрятаться и не встречаться с людьми.
К сожалению, на выдр жестоко охотились в прошлом из-за их шкурок, которые использовали для изготовления одежды. Но сегодня выдры находятся под защитой практически во всех странах, и использование их шкур запрещено.
Многие любят выдр за их очаровательное выражение мордочки, особенно когда их что-то заинтересовало или они счастливы. В сочетании с маленьким носиком и круглыми ушками, немудрено, что у этих животных так много поклонников.
Ну и самый трогательный факт про морских выдр: семейные пары или родители с детёнышем могут во время сна в воде держаться за лапки, чтобы их не унесло друг от друга течением.
Источник:
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Что заканчивали учёные, чтобы так думать, и что заканчивали сами выдры, чтобы знать о мелкой моторике и её развивать?