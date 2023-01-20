Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси

Теперь этот шедевр красуется на его ферме в регионе Лос-Кондорес, и его видно из космоса. "Для меня Месси непобедим. Теперь он - чемпион мира, и я рад отпраздновать это посадкой кукурузы," - рассказал фермер. В соцсетях его творение оценили - правда, некоторые высказались, что "лучше бы накормить бедных".