Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси

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Один аргентинский фермер так вдохновился победой страны на ЧМ, что нарисовал целый портрет Лионеля Месси на кукурузном поле. Теперь его точно увидят инопланетяне.
После победы сборной Аргентины на ЧМ один фанат так обрадовался, что решил сделать гигантский портрет своего любимого игрока - Лионеля Месси - на кукурузном поле. Рисунок занял 50 гектаров местности! Для его создания фермер Максимилиано Спинацце использовал алгоритм, который рассчитал, где нужно будет посадить семена на поле, чтобы составить портрет.
Теперь этот шедевр красуется на его ферме в регионе Лос-Кондорес, и его видно из космоса. "Для меня Месси непобедим. Теперь он - чемпион мира, и я рад отпраздновать это посадкой кукурузы," - рассказал фермер. В соцсетях его творение оценили - правда, некоторые высказались, что "лучше бы накормить бедных".
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Идея создания таких изображений не нова, но выглядит всё равно впечатляюще! Её претворил в жизнь Карлос Фаричелли, инженер по сельскому хозяйству. Он разработал для посевных машин программу, с помощью которой они высаживают семена по точному шаблону для создания определённого изображения - при этом в разных областях семян больше или меньше, чтобы выделить контуры.
Это уже не первый раз, когда фанаты вдохновляются Месси. Кто-то даже выбривал его портрет на голове, или делал татуировку с его фамилией:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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