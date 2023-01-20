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Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси

Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси

Автор:
20 января 2023 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аргентина   Разное   Фотографии   в мире   лионель месси   месси   новости   фото   футбол   футболисты   
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Один аргентинский фермер так вдохновился победой страны на ЧМ, что нарисовал целый портрет Лионеля Месси на кукурузном поле. Теперь его точно увидят инопланетяне.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аргентина   Разное   Фотографии   в мире   лионель месси   месси   новости   фото   футбол   футболисты   
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