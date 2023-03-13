«Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру

Так же, как когда-либо популярные видеоролики по обучению роботов Boston Dynamics, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе подвергает ARTEMIS невероятно жестким испытаниям. Робот вынужден проходить большие расстояния без поддержки, ходить по неровным поверхностям, получать удары ногами и руками, оставаясь в вертикальном положении, и многое другое.

В то время как видео показывает некоторые невероятные подвиги нового робота, возможно, более впечатляющими являются заявления инженеров ARTEMIS о своем последнем проекте.

Инженеры робота утверждают, что это самый быстроходный робот-гуманоид на планете, который движется со скоростью 2,1 метра в секунду, может бегать «с фазой полета, обеими ногами от земли», и является третьим роботом-гуманоидом, который когда-либо делал это, и работает полностью отвязанный благодаря встроенному аккумулятору и вычислительной системе.

Список технических улучшений, внесенных в платформу, чтобы обеспечить это невероятное количество движений, столь же обширен, включая новую систему «проприоцептивных приводов» для перемещения робота, «нетрадиционную ориентацию бедер для лучшего распределения крутящего момента между приводами рыскания и крена». «оптимизированная инерция для динамического передвижения» и «новый тип переднего и заднего одноосевого датчика силы стопы».