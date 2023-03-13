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«Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру

«Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру

Автор:
13 марта 2023 09:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Спорт   в мире   видео   новости   робот   фото   футбол   
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Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе опубликовал новое видео, демонстрирующее последнюю версию проекта робота ARTEMIS, который будет соревноваться в футбольной лиге RoboCup.

Новое чувство энтузиазма окружило индустрию робототехники с тех пор, как Tesla вышла на рынок с роботом Optimus, особенно в сочетании с горячей поддержкой технологии Илоном Маском и ее потенциальным использованием в производстве. Теперь один из самых многообещающих проектов робототехники в Соединенных Штатах от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе был продемонстрирован на видео в своей последней итерации.

Сегодня утром видео о новых возможностях робота ARTEMIS было размещено на YouTube-канале Лаборатории робототехники и механизмов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (RoMeLa).

Так же, как когда-либо популярные видеоролики по обучению роботов Boston Dynamics, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе подвергает ARTEMIS невероятно жестким испытаниям. Робот вынужден проходить большие расстояния без поддержки, ходить по неровным поверхностям, получать удары ногами и руками, оставаясь в вертикальном положении, и многое другое.

В то время как видео показывает некоторые невероятные подвиги нового робота, возможно, более впечатляющими являются заявления инженеров ARTEMIS о своем последнем проекте.


Инженеры робота утверждают, что это самый быстроходный робот-гуманоид на планете, который движется со скоростью 2,1 метра в секунду, может бегать «с фазой полета, обеими ногами от земли», и является третьим роботом-гуманоидом, который когда-либо делал это, и работает полностью отвязанный благодаря встроенному аккумулятору и вычислительной системе.


Список технических улучшений, внесенных в платформу, чтобы обеспечить это невероятное количество движений, столь же обширен, включая новую систему «проприоцептивных приводов» для перемещения робота, «нетрадиционную ориентацию бедер для лучшего распределения крутящего момента между приводами рыскания и крена». «оптимизированная инерция для динамического передвижения» и «новый тип переднего и заднего одноосевого датчика силы стопы».


RoboCup, для участия в котором был разработан ARTEMIS, представляет собой серьезное соревнование, в котором роботы противостоят роботам в футбольных матчах, в результате чего инженеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе перефразировали аббревиатуру ARTEMIS как «Робот, который превосходит Месси в футболе». В конкурсе есть множество подразделов, в том числе «стандартная платформа», «малый размер» и «гуманоид», в которых будет соревноваться ARTEMIS.


Это далеко не первый робот, созданный RoMeLa, и не первый, кто участвует в футбольном турнире RoboCup. Однако по сравнению с предыдущими роботами, такими как THOR, SAFFiR и CHARLI, ARTEMIS обладает гораздо большими возможностями передвижения и значительно компактнее.

По мере того, как роботы становятся все более важными в промышленных приложениях, нет никаких сомнений в том, что все больше и больше компаний присоединятся к таким компаниям, как Tesla, в инвестировании в робототехнику. И с такими видео это будущее может быть уже не за горами.

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Метки: Спорт   в мире   видео   новости   робот   фото   футбол   
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3  комментария
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6k
Roman Полчаса назад
Дряной футболист. Никудышный.
Его под задницу пнули, а он не катается, не воет от боли и не корчится в предсмертных судорогах, поглядывая на судью.
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21k
BiZ 4 минуты назад
он хоть с нейросетью? которая картинки умеет сама рисовать.
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6k
Roman Полчаса назад
"Новое чувство энтузиазма окружило индустрию".
Твоюжмать.
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