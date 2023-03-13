«Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе опубликовал новое видео, демонстрирующее последнюю версию проекта робота ARTEMIS, который будет соревноваться в футбольной лиге RoboCup.
Новое чувство энтузиазма окружило индустрию робототехники с тех пор, как Tesla вышла на рынок с роботом Optimus, особенно в сочетании с горячей поддержкой технологии Илоном Маском и ее потенциальным использованием в производстве. Теперь один из самых многообещающих проектов робототехники в Соединенных Штатах от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе был продемонстрирован на видео в своей последней итерации.
Сегодня утром видео о новых возможностях робота ARTEMIS было размещено на YouTube-канале Лаборатории робототехники и механизмов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (RoMeLa).
Так же, как когда-либо популярные видеоролики по обучению роботов Boston Dynamics, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе подвергает ARTEMIS невероятно жестким испытаниям. Робот вынужден проходить большие расстояния без поддержки, ходить по неровным поверхностям, получать удары ногами и руками, оставаясь в вертикальном положении, и многое другое.
В то время как видео показывает некоторые невероятные подвиги нового робота, возможно, более впечатляющими являются заявления инженеров ARTEMIS о своем последнем проекте.
Инженеры робота утверждают, что это самый быстроходный робот-гуманоид на планете, который движется со скоростью 2,1 метра в секунду, может бегать «с фазой полета, обеими ногами от земли», и является третьим роботом-гуманоидом, который когда-либо делал это, и работает полностью отвязанный благодаря встроенному аккумулятору и вычислительной системе.
Список технических улучшений, внесенных в платформу, чтобы обеспечить это невероятное количество движений, столь же обширен, включая новую систему «проприоцептивных приводов» для перемещения робота, «нетрадиционную ориентацию бедер для лучшего распределения крутящего момента между приводами рыскания и крена». «оптимизированная инерция для динамического передвижения» и «новый тип переднего и заднего одноосевого датчика силы стопы».
Источник:
RoboCup, для участия в котором был разработан ARTEMIS, представляет собой серьезное соревнование, в котором роботы противостоят роботам в футбольных матчах, в результате чего инженеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе перефразировали аббревиатуру ARTEMIS как «Робот, который превосходит Месси в футболе». В конкурсе есть множество подразделов, в том числе «стандартная платформа», «малый размер» и «гуманоид», в которых будет соревноваться ARTEMIS.
Это далеко не первый робот, созданный RoMeLa, и не первый, кто участвует в футбольном турнире RoboCup. Однако по сравнению с предыдущими роботами, такими как THOR, SAFFiR и CHARLI, ARTEMIS обладает гораздо большими возможностями передвижения и значительно компактнее.
По мере того, как роботы становятся все более важными в промышленных приложениях, нет никаких сомнений в том, что все больше и больше компаний присоединятся к таким компаниям, как Tesla, в инвестировании в робототехнику. И с такими видео это будущее может быть уже не за горами.
Источник:
- Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах
- Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае
- Кот, оставшийся без дома, получил приют и работу в полицейском участке
- В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками
- В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу
Его под задницу пнули, а он не катается, не воет от боли и не корчится в предсмертных судорогах, поглядывая на судью.
Твоюжмать.