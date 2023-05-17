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Почему именно круг из мела защищал Хому Брута

Почему именно круг из мела защищал Хому Брута

Автор:
17 мая 2023 18:56
Сообщество : RealFishki
Метки: вий   интересное   книги   поверья   приметы   русь   советское кино   фильмы   
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Все мы помним сюжет гоголевского "Вия". Впервые повесть увидела свет в 1835 году, а в 1967 году вышел одноимённый фильм, где главные роли исполнили Леонид Куравлёв (Хома Брут) и Наталья Варлей (Панночка).

Весь сюжет картины построен на нечистой силе и, чтобы защититься, Хома рисует вокруг себя в церкви круг из мела. Но рабочий ли это оберег и почему именно круг, и почему именно мел?


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Николай Васильевич написал свою повесть, основываясь на украинских поверьях. Три ночи Хома Брут должен был читать по Панночке заупокойные молитвы, стоя в сельской церкви, где находился гроб с ведьмой. И как только первый петух начинал кричать, то изо всех углов начинала выползать самая разная нечисть. Гроб с лежащей в нём Панночкой летал, а в саму церковь лезли упыри с чертями. Но они не могли добраться до Хомы, так как он защитил себя нарисованным кругом. Как только петух кричал третий раз, вся нечисть испарялась. Так было две ночи.


А вот на третью ночь привели Вия - жуткого монстра, который произнёс знаменитую фразу "Поднимите мне веки". Когда черти выполнили приказ, то он протянул руку в сторону Хомы и сказал: "Я вижу его, вот он!" И в этот же момент вся нечисть перебежала очерченный круг и в клочья порвала несчастного семинариста.
Меловой круг придумал не Гоголь - на Полтавщине и не только это поверье существовало очень давно.


Славяне считали, что круг - это знак солнца и он имел сакральный смысл, ведь он очищает мир от всякой тьмы. Поэтому считалось, что нарисованный круг может спасти от проникновения любого зла. От этого, кстати, пошла традиция водить хороводы - священные танцы. А когда древние славяне хотели поворожить, то они непременно очерчивали вокруг себя круг.


Но почему именно мелом? Он был не единственным оберегом. В Западной Европе сильно полагались на соль, а в некоторых народах были поверья про рисунок пятиугольника воском церковной свечи или углём. Сам Гоголь не даёт ответа, почему дал Хоме в руки мел. Может быть потому что внешне он напоминал соль, но сыпучий продукт мог образовать щели, через которые бы и пробрались упыри.

В 18-19 веках уже знали об обеззараживающем свойстве негашеной извести, ведь ею засыпали массовые захоронения жертв различных эпидемий. Может быть семинарист воспользовался именно этим доводом, чтобы бороться с нечистой силой.

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Метки: вий   интересное   книги   поверья   приметы   русь   советское кино   фильмы   
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