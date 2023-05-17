Почему именно круг из мела защищал Хому Брута

Но почему именно мелом? Он был не единственным оберегом. В Западной Европе сильно полагались на соль, а в некоторых народах были поверья про рисунок пятиугольника воском церковной свечи или углём. Сам Гоголь не даёт ответа, почему дал Хоме в руки мел. Может быть потому что внешне он напоминал соль, но сыпучий продукт мог образовать щели, через которые бы и пробрались упыри.

В 18-19 веках уже знали об обеззараживающем свойстве негашеной извести, ведь ею засыпали массовые захоронения жертв различных эпидемий. Может быть семинарист воспользовался именно этим доводом, чтобы бороться с нечистой силой.