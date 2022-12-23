О чём кукует кукушка, согласно поверьям русских крестьян

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На Руси многое было завязано на традициях и поверьях. Причём они настолько въелись в нашу культуру, что некоторые из них дожили и до наших дней.
В конце 19 века было такое поверье - спросить у кукушки, сколько же лет осталось. И сколько прокукует - так тому и быть. Но это была не единственная примета, связанная с этой птицей. Она, к примеру, могла подарить талисман, приносивший счастье.
Это тот самый сучок на дереве, где сидела кукушка, пока куковала. Хозяйки обводили этим сучком стенки сосудов, в которых хранилось молоко. Считалось, что они будут всегда полны молока.
Охотники носили такой сучок в кармане - к хорошей, прибыльной охоте.
Да и в целом, носить такой сучок было полезно - он хорошо защищал от всех несчастий.
Охотники носили такой сучок в кармане - к хорошей, прибыльной охоте.
Да и в целом, носить такой сучок было полезно - он хорошо защищал от всех несчастий.
Ещё кукушка предрекала своим кукованием разные события.
Кукование у деревни - будет пожар. А если начинала куковать возле дома, то это предвещало расставание членом семьи этого дома - надолго или же навсегда. К примеру, человека заберут в солдаты, или же скоро сосватают девушку и она выйдет замуж.
Кукование у деревни - будет пожар. А если начинала куковать возле дома, то это предвещало расставание членом семьи этого дома - надолго или же навсегда. К примеру, человека заберут в солдаты, или же скоро сосватают девушку и она выйдет замуж.
Кукушка никогда не предвещала смерть, за это отвечал ворон. Но вот оставшиеся годы жизни рассказывала как раз кукушка.
А ещё по её кукованию делали прогнозы на урожай. Если первая птица начинала свои позывные, пока деревья ещё не были зелёными, то считалось, что год будет не урожайным. И наоборот.
Была ещё примета, что траву надо косить, когда кукушки перестали куковать - это означало, что травы уже созрели.
А ещё по её кукованию делали прогнозы на урожай. Если первая птица начинала свои позывные, пока деревья ещё не были зелёными, то считалось, что год будет не урожайным. И наоборот.
Была ещё примета, что траву надо косить, когда кукушки перестали куковать - это означало, что травы уже созрели.
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