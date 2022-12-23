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О чём кукует кукушка, согласно поверьям русских крестьян

О чём кукует кукушка, согласно поверьям русских крестьян

Автор:
23 декабря 2022 19:20
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   животные   интересное   поверья   приметы   птицы   русь   факты   
885
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На Руси многое было завязано на традициях и поверьях. Причём они настолько въелись в нашу культуру, что некоторые из них дожили и до наших дней.

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Метки: Прошлое   животные   интересное   поверья   приметы   птицы   русь   факты   
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21k
homerchik Час назад
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Юр21 24 секунды назад
Насчёт веточки надо бы подсуетиться...
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Vadim Balabanov 23 минуты назад
Песен еще ненаписанных, сколько?
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