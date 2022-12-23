О чём кукует кукушка, согласно поверьям русских крестьян

Кукушка никогда не предвещала смерть, за это отвечал ворон. Но вот оставшиеся годы жизни рассказывала как раз кукушка.

А ещё по её кукованию делали прогнозы на урожай. Если первая птица начинала свои позывные, пока деревья ещё не были зелёными, то считалось, что год будет не урожайным. И наоборот.

Была ещё примета, что траву надо косить, когда кукушки перестали куковать - это означало, что травы уже созрели.