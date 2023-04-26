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Ученые разгадали тайну 819-дневного календаря майя

Ученые разгадали тайну 819-дневного календаря майя

Автор:
26 апреля 2023 17:31
Сообщество : Наука
Метки: антропология   археология   интересно   исследования   календарь майя   майя   
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Исследователи из Тулейнского университета в Луизиане раскрыли тайну древнего 819-дневного мезоамериканского календаря, которым пользовались майя. Используя 45-летний период, они смогли сопоставить планетарные циклы каждой планеты, которую могли наблюдать астрономы древности.

В ходе изучения древней цивилизации майя было найдено несколько календарей, которые использовались учеными в то время, но некоторые из них кажутся совершенно бессмысленными в современном мире. Один из таких календарей был обнаружен в глифических текстах — родной системе письма майя — и вызвал интерес исследователей. Однако древние астрономы не оставили после себя никаких дополнительных инструкций или работ, объясняющих, как работают такие календари.

819-дневный календарь

Майя отсчитывали 819 дней и отслеживали движение небесных тел, особенно Венеры и Марса, с помощью календарной системы. В основу этой системы лег синодический период — количество времени, которое требуется этим планетам, чтобы вернуться в исходное положение по отношению к солнцу, если смотреть с Земли.

819 дней разделили на 13 циклов, каждый из которых длился 63 дня, и каждый цикл был основан на определенной фазе Венеры или Марса. Циклы получили определенные имена богов и были связаны с различными характеристиками и эмоциями. Например, второй цикл назван в честь бога войны и связан с конфликтом и агрессией, второй — в честь бога кукурузы и связан с ростом и плодородием.

Эту календарную систему, которую разработали майя, никак не удавалось адаптировать ни к одной календарной системе, что мы используем сегодня, поэтому число 819 долго оставалось загадкой.

Антропологи Джон Линден и Виктория Брикер из Тулейнского университета погрузились в загадку 819-дневного календаря майя и пришли к важным открытиям.

Когда учение решили расширить срок, в течение которого 819-дневный календарь мог использоваться для представления синодического периода для всех известных планет, они обнаружили, что в таком случае планеты выстраиваются идеально. Так, например, они выяснили, что 378 циклов 13-дневного синодического периода Сатурна в сумме составляют 4914 дней, что равно шести, умноженным на 819.

Точно так же этот процесс можно использовать, чтобы показать, когда все известные планеты появятся на небе в течение следующих 45 лет. 819 умножить на 20 равно 16 380, то есть, около 45 лет. Число кратно 260 — количеству дней в цолькине, обычному календарю майя.

Исследователи сделали вывод, что, вместо того чтобы сосредоточиться только на одной или двух планетах, древние майя разработали большую и сложную календарную систему, которую можно было использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет.

Исследование было опубликовано в журнале Ancient Mesoamerica.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: антропология   археология   интересно   исследования   календарь майя   майя   
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11  комментариев
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10k
ron Час назад
Это и правильно, и логично. Когда там посевная на Юпитере? И ведь надо с точностью до одного дня знать, когда собирать урожай мерцающих хубиоидов на четвертом спутнике Сатурна.
Пока ученые не объяснят, ДЛЯ ЧЕГО ВСЁ ЭТО, все эти игры с цифрами бессмысленны.
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5k
Crechet 12 минут назад
Ну так это и не календарь вовсе, а планетарный справочник.
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24k
MrGod 17 минут назад
Было интересно а в чём же загадка?
Коротко, если можно.
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978
Rom Полчаса назад
Ну все же давно знают, что это календари с других планет, на которых год длиться другое количество дней. Просто инопланетяне прилетали, тут их потеряли или оставили. Везде об этом писали )))) И не надо пытаться как то раком подобрать всё это к нашей планете. Нет? )))) Не так?
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13k
Вероника 38 минут назад
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1k
Andrey Час назад
Как, опять разгадали тайну?
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24k
СергейПименов Час назад
Так чего там с концом света? Когда рубильник дернут?
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Porky Pig

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