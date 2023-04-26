Ученые разгадали тайну 819-дневного календаря майя

Исследователи из Тулейнского университета в Луизиане раскрыли тайну древнего 819-дневного мезоамериканского календаря, которым пользовались майя. Используя 45-летний период, они смогли сопоставить планетарные циклы каждой планеты, которую могли наблюдать астрономы древности.
В ходе изучения древней цивилизации майя было найдено несколько календарей, которые использовались учеными в то время, но некоторые из них кажутся совершенно бессмысленными в современном мире. Один из таких календарей был обнаружен в глифических текстах — родной системе письма майя — и вызвал интерес исследователей. Однако древние астрономы не оставили после себя никаких дополнительных инструкций или работ, объясняющих, как работают такие календари.
819-дневный календарь
Майя отсчитывали 819 дней и отслеживали движение небесных тел, особенно Венеры и Марса, с помощью календарной системы. В основу этой системы лег синодический период — количество времени, которое требуется этим планетам, чтобы вернуться в исходное положение по отношению к солнцу, если смотреть с Земли.
819 дней разделили на 13 циклов, каждый из которых длился 63 дня, и каждый цикл был основан на определенной фазе Венеры или Марса. Циклы получили определенные имена богов и были связаны с различными характеристиками и эмоциями. Например, второй цикл назван в честь бога войны и связан с конфликтом и агрессией, второй — в честь бога кукурузы и связан с ростом и плодородием.
Эту календарную систему, которую разработали майя, никак не удавалось адаптировать ни к одной календарной системе, что мы используем сегодня, поэтому число 819 долго оставалось загадкой.
Антропологи Джон Линден и Виктория Брикер из Тулейнского университета погрузились в загадку 819-дневного календаря майя и пришли к важным открытиям.
Когда учение решили расширить срок, в течение которого 819-дневный календарь мог использоваться для представления синодического периода для всех известных планет, они обнаружили, что в таком случае планеты выстраиваются идеально. Так, например, они выяснили, что 378 циклов 13-дневного синодического периода Сатурна в сумме составляют 4914 дней, что равно шести, умноженным на 819.
Точно так же этот процесс можно использовать, чтобы показать, когда все известные планеты появятся на небе в течение следующих 45 лет. 819 умножить на 20 равно 16 380, то есть, около 45 лет. Число кратно 260 — количеству дней в цолькине, обычному календарю майя.
Исследователи сделали вывод, что, вместо того чтобы сосредоточиться только на одной или двух планетах, древние майя разработали большую и сложную календарную систему, которую можно было использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет.
Исследование было опубликовано в журнале Ancient Mesoamerica.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пока ученые не объяснят, ДЛЯ ЧЕГО ВСЁ ЭТО, все эти игры с цифрами бессмысленны.
Коротко, если можно.