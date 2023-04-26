Ученые разгадали тайну 819-дневного календаря майя

В ходе изучения древней цивилизации майя было найдено несколько календарей, которые использовались учеными в то время, но некоторые из них кажутся совершенно бессмысленными в современном мире. Один из таких календарей был обнаружен в глифических текстах — родной системе письма майя — и вызвал интерес исследователей. Однако древние астрономы не оставили после себя никаких дополнительных инструкций или работ, объясняющих, как работают такие календари.

819-дневный календарь

Майя отсчитывали 819 дней и отслеживали движение небесных тел, особенно Венеры и Марса, с помощью календарной системы. В основу этой системы лег синодический период — количество времени, которое требуется этим планетам, чтобы вернуться в исходное положение по отношению к солнцу, если смотреть с Земли.

819 дней разделили на 13 циклов, каждый из которых длился 63 дня, и каждый цикл был основан на определенной фазе Венеры или Марса. Циклы получили определенные имена богов и были связаны с различными характеристиками и эмоциями. Например, второй цикл назван в честь бога войны и связан с конфликтом и агрессией, второй — в честь бога кукурузы и связан с ростом и плодородием.

Эту календарную систему, которую разработали майя, никак не удавалось адаптировать ни к одной календарной системе, что мы используем сегодня, поэтому число 819 долго оставалось загадкой.