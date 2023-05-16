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Украсть за 60 секунд

Украсть за 60 секунд

Автор:
16 мая 2023 18:58
Метки: Татарстан   воры   ограбление   
1160
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В Татарстане ищут троицу, которая за 60 секунд украла из ювелирного магазина изделий на несколько миллионов рублей. Ювелирная работа

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Метки: Татарстан   воры   ограбление   
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4  комментария
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Alf 2 часа назад
А этот кто там сидел и снимал, для красоты там находится?
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