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В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль

В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль (4 фото + 2 видео)

Автор:
20 июня 2021 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Добрые дела   бугульма   воры   гараж   дед   нива   татарстан   
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В Бугульме двое 19-летних парней решили украсть старенькую «Ниву». Предприимчивые юноши разобрали кирпичную стену гаража и сдали машину на металлолом, выручив за неё 18 тысяч рублей. Вот только украли они у 78-летного пенсионера не старую машину, а верного друга. Эта история за считаные дни облетела весть Татарстан и люди не остались равнодушными.

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Метки: Добрые дела   бугульма   воры   гараж   дед   нива   татарстан   
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11  комментариев
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Ну красавцы !!! Молодцы !!! А вот смотрите какая мелочь 18 тыс рублей...а для кого то это смысл жизни и возможно один из единственных лучиков света....Всем бобра, будьте добрее !!!
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−25
ЦСКА 7 минут назад
Вот что значит современный мир. В ссср бы сразу на запчасти разобрали.
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465
manul74 Полчаса назад
рассказывали мне судьбу одного человека. Пенсионер. Старая волга. Ездил он на ней на рыбалку регулярно. И как то застрял. Оставил машину закрыл и пошел искать помощь. Помощь нашел. Но вернулся машины нет. Пока ходил, кто то уволок. В общем больше на рыбалку он ездить не смог. Продал пенсионер все снасти. Или отдал знакомым таким же пенсионерам. И через 2а месяца умер. Смысл дальнейшей жизни был угнан.
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1k
Oldman 48 минут назад
Добра, тем кто помог.
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8
BlackChelovek 53 минуты назад
побольше бы хороших и добрых людей
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9k
Schandmaul Час назад
как то не логично, если воров поймали, то почему на автомобиль нужно скидываться всем миром? Возместить ущерб за автомобиль и за сломаную стену в гараже
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10k
Вася Час назад
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8k
Vlad 2 часа назад
Респект всем неравнодушным в Татарстане, ну и не только там.
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