Несколько лет копил Рафаил на осуществление своей заветной мечты. Откладывал деньги с пенсии, чтобы купить за 25 тысяч «Ниву». А вот страховку и зимнюю резину позволить дед себе уже не мог. Всё лето он ездил на рыбалку, а на осень и зиму ставил своего верного друга в гараж. Но буквально неделю назад знакомый сообщил, что двери гаража распахнуты настежь и машина пропала.