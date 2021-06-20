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В Бугульме двое 19-летних парней решили украсть старенькую «Ниву». Предприимчивые юноши разобрали кирпичную стену гаража и сдали машину на металлолом, выручив за неё 18 тысяч рублей. Вот только украли они у 78-летного пенсионера не старую машину, а верного друга. Эта история за считаные дни облетела весть Татарстан и люди не остались равнодушными.
Несколько лет копил Рафаил на осуществление своей заветной мечты. Откладывал деньги с пенсии, чтобы купить за 25 тысяч «Ниву». А вот страховку и зимнюю резину позволить дед себе уже не мог. Всё лето он ездил на рыбалку, а на осень и зиму ставил своего верного друга в гараж. Но буквально неделю назад знакомый сообщил, что двери гаража распахнуты настежь и машина пропала.
В полиции оперативно задержали воров, но вот вернуть машину хозяину уже не смогли. Тогда на помощь пришли обычные горожане. Тату-мастер Роман Романов на своей странице в instagram объявил сбор денег на покупку Нивы для пенсионера.
Буквально за пару дней неравнодушные татарстанцы собрали 55 тысяч. Деньги поступали даже из Москвы. Решили купить «Ниву», помогли со страховкой, оформлением и номерами.
Вчера автомобиль вручили счастливому деду. А вот молодым ворам грозит до 5 лет лишения свободы.
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Вот только украли они у 78-летного пенсионера не старую машину, а верного друга
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То есть, старую машину можно и украсть, получается? Не жалко в этом случае было бы?