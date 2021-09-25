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Воры вернули украденные олимпийские медали Весниной вместе с коробкой конфет

Воры вернули украденные олимпийские медали Весниной вместе с коробкой конфет (2 фото)

Автор:
25 сентября 2021 15:32
Сообщество : Спорт
Метки: Елена Веснина   возвращение   воры   медали   ограбление   
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Тем не менее грабителей нельзя назвать благородными. Все-таки другие драгоценности они так и не вернули.

Две недели назад в подмосковный дом российской теннисистки Елены Весниной пробрались воры, взломали сейф и утащили оттуда драгоценности и серебряную и золотую олимпийские медали. Как рассказала бывшая первая ракетка мира, проникнуть в дом грабителям помогло то, что уходя с мужем в ресторан, она "во второй раз в жизни" забыла включить сигнализацию. Точную сумму ущерба спортсменка назвать не смогла.


Сегодня стало известно, что у воров "прорезалась совесть" и те решили вернуть олимпийские награды. Они подкинули медали на КПП поселка, где проживает Веснина, а к ним приложили коробку конфет и записку с извинениями. Как рассказала Веснина, украденные медали она еще не видела. Их сразу же забрали следователи.

Преступление произошло 12 сентября. По словам полицейских, злоумышленники были очень осторожными - "работали" в перчатках, сбили все камеры и не оставили никаких зацепок.


Тогда же Международный олимпийский комитет предложил изготовить для Весниной новые медали. Правда, для этого следствие должно было признать свою несостоятельность. К счастью, этого не потребовалось. Тем не менее, если воров и задержат, вряд ли они смогут рассчитывать на снисхождение, ведь украденные драгоценности они так и не вернули.

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Метки: Елена Веснина   возвращение   воры   медали   ограбление   
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Cкладно звонишь. Час назад
Как рассказала Веснина, украденные медали она еще не видела..

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12k
ss Полчаса назад
"Сегодня стало известно, что у воров "прорезалась совесть"..."
-
Да ладно! "Совесть".
Совесть и благородство у воров есть только в уркаганском эпосе. На самом деле они просто поняли, что продать всё это не смогут, вот и решили "хлестануться".
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9k
Lilian Полчаса назад
Ага совесть. Наверняка Путин и Кадыров постарались.
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scorpi83 Час назад
забыла включить сигнализацию и сразу ограбили - "пасли" значит, или местная охрана навела
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