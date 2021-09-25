Воры вернули украденные олимпийские медали Весниной вместе с коробкой конфет

Две недели назад в подмосковный дом российской теннисистки Елены Весниной пробрались воры, взломали сейф и утащили оттуда драгоценности и серебряную и золотую олимпийские медали. Как рассказала бывшая первая ракетка мира, проникнуть в дом грабителям помогло то, что уходя с мужем в ресторан, она "во второй раз в жизни" забыла включить сигнализацию. Точную сумму ущерба спортсменка назвать не смогла.





Сегодня стало известно, что у воров "прорезалась совесть" и те решили вернуть олимпийские награды. Они подкинули медали на КПП поселка, где проживает Веснина, а к ним приложили коробку конфет и записку с извинениями. Как рассказала Веснина, украденные медали она еще не видела. Их сразу же забрали следователи.