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Жан-Клод Ван Дамм случайно помог ограбить ювелирный салон в Париже

Жан-Клод Ван Дамм случайно помог ограбить ювелирный салон в Париже (5 фото)

Автор:
01 августа 2021 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: воры   жан-клод ван дамм   звезда   ограбление   париж   шоу бизнес   ювелирный салон   
1270
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На днях в Париже двое жуликов посреди дня провернули ловкое ограбление старейшего французского ювелирного салона Chaumet. Ограбили «ювелирку» так хоть кино снимай, тем более что отвлекал всех свидетелей сам Жан-Клод Ван Дамм. Правда, артист и не подозревал, что невольно помогает грабителям.
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Метки: воры   жан-клод ван дамм   звезда   ограбление   париж   шоу бизнес   ювелирный салон   
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11  комментариев
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8k
Vacony 48 минут назад
вот в чем логика грабителей, которые украли и бегут с камнями на границу ...
ну почему не угомонится, выставлять по камню раз в год на каких то там черных рынках.. всем подавай все и сразу
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11k
Великий Кормчий 4 минуты назад
Ага, не при делах. Наши следаки его коварный план раскололи бы быстро.
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707
korney 11 минут назад
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2k
PbIBOK Полчаса назад
Улов опосля поделят...
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14k
Альф 57 36 минут назад
Еще одно наглядное доказательство того что эти самокаты приносят только вред
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459
Миша 48 минут назад
Опять хочу в Париж!
Вы уже там бывали?
Нет, но уже хотел...

"Новость" перепечатали ВЕЗДЕ 28.07.2021, свежак
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29k
Головасыр коричнештанник 57 минут назад
ему можно )
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