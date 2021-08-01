Жан-Клод Ван Дамм случайно помог ограбить ювелирный салон в Париже

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На днях в Париже двое жуликов посреди дня провернули ловкое ограбление старейшего французского ювелирного салона Chaumet. Ограбили «ювелирку» так хоть кино снимай, тем более что отвлекал всех свидетелей сам Жан-Клод Ван Дамм. Правда, артист и не подозревал, что невольно помогает грабителям.
Известный бельгиец прибыл в столицу Франции для продвижения своего нового комедийного боевика "Последний наемник". Но в перерыве между работой решил заглянуть в салон оптики, который находился на той же улице, что и ювелирный магазин.
Пока вся толпа увлеченно разглядывала артиста, мужчина на самокате подъехал к магазину и под видом покупателя подошел к продавцам. Угрожая пистолетом, он потребовал, чтобы ему отдали ювелирные украшения. Полиция оценила улов в 3,5 миллиона евро.
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Совершенно спокойно вор вышел из магазина и скрылся в неизвестном направлении. Никто из многочисленных зевак даже не заметил, что на их глазах совершается грабеж. Так что полиция не смогла задержать по горячим следам ловкого грабителя.
Впрочем, даже присутствие такой знаменитости не помогло грабителю. Камеры наблюдения еще никто не отменял. Преступника вместе с сообщником задержали через пару дней рядом с границей Германии, при них были обнаружены украденные ювелирные украшения и драгоценные камни.
Ну а знаменитый артист сделал фото на память рядом с обворованным магазином.
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ну почему не угомонится, выставлять по камню раз в год на каких то там черных рынках.. всем подавай все и сразу
Вы уже там бывали?
Нет, но уже хотел...
"Новость" перепечатали ВЕЗДЕ 28.07.2021, свежак