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«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей

«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей (3 фото)

Автор:
24 августа 2020 12:28
Сообщество : Криминал
Метки: вор   воры   грабеж   дом-2   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   
6062
3
Инцидент произошел на Сейшельских островах, где находится еще одна площадка проекта.

Источник:

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Метки: вор   воры   грабеж   дом-2   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   
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92  комментария
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18k
Добрый Алабай 6 часов назад
Нужно было до кучи всех участников, ведущих и организаторов перестрелять.
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2k
Tuskub 2 минуты назад
"участники" и подрезали - там достаточно на их лица и поведение поглядеть - они и маму родную за пару рублей продадут
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361
Walter White 7 минут назад
«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей
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9k
Дмитрий 9 минут назад
«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей
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172
Дмитрий Копыльцов 13 минут назад
А их что-то кроме собственной жопы волнует?
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4k
sivanov1079 38 минут назад
Хорошо, но мало. Декарации целы, яхта, сценаристы не в тюрьме, участники не в дурке...
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354
Graf Otodrakula 49 минут назад
«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей
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14k
Alex 56 минут назад
Неужели закроют? Праздник то какой...
Любопытно, что это за камеры наблюдения ценой 700 тысяч рублей??? Дорогущая профессиональная видеокамера наблюдения с разрешением 1920x1080 (60 к/с) поворотная с оптической стабилизацией, оптическим зумом до 32х, ИК подсветкой и высокой чувствительностью ... стоит 103 тыс.рублей. А для того, чтоб снимать то д...мо достаточно камеры за 3 тыс.р. Но в любом случае не представляю, что там должны быть за камеры по 700 тысяч. Разве что камера сразу видит скелет и внутренние органы, для съемок крупным планом взаимных проникновений.
В любом случае - "закапывайте Качинского".
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1k
Leo Час назад
Лучшая новость за сегодня
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1k
colontel Час назад
да всем насрать на этот рассадник биомусора и шлюх, акромя автору, раз он следит
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304
ertyuj Час назад
так это не ущерб, а манна небесная что это говно больше не будет работать. а грабителям надо медаль выдать!
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815
Estie Час назад
Аллилуйя. Надеюсь расследование зайдет в тупик.
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206
jeka Час назад
А когда закроют этот блевонтин, ни кто не занет?
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12k
Hairy. jeka Час назад
Тогда, когда всех крыс кремлевских перетравят, тогда и это говно закроется. А пока это очень трендовая тема, крысам не нужен умный и думающий народ, а вот тупое быдло, которому нужно только жрать, срать и трахаться-самое то.
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10k
Элитный тигр 2 часа назад
Ерунда, за счет дурачков, что смотрят это гуано, они новое купят.
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109
Andrey 2 часа назад
Зачем мне это знать?
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3k
Александр 2 часа назад
Неприятный инцидент???
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3k
Вадим 2 часа назад
Прям захотелось написать гневный отзыв по поводу дома 2. Не знаю как сейчас. Лет 15 назад там были просто молодые,которые хотели трахаться и все. С какими-то детскими не серьезными проблема и тому подобное.
Я бы с большим удовольствием запретил все эти политические ток-шоу(которые слава яйцам не смотрю). Но как понимаю они все еще идут. Молодежь вырастит,а эти старые пердуны(ведущие,"эксперты"),сойдут только в могилу.
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4k
slesarnick 2 часа назад
Мимо! Но уже близко...
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7k
Пётр 2 часа назад
«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей
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629
Айтжан 2 часа назад
Сожгите же уже этот бедлам...
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2k
TirAn 2 часа назад
Угнать, поставить на авторулевой, дать полный ход и курсом на Негерию или просто затопить. Но вначале посадить всех на борт и убрать все средства спасения, связи и еду.
Можно использовать в качестве мишени для ВМФ любого государства
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