«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей

"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — отметил один из участников "Дома-2".



По его словам, грабители явно действовали со знанием дела. В результате проект лишился дорогостоящего имущества.



"Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", - заявил источник.