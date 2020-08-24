«Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей

Инцидент произошел на Сейшельских островах, где находится еще одна площадка проекта.
Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали на Сейшельских островах. В общей сложности нанесенный ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.
Как отмечается, расследование ограбления в периметре "Дома-2", которое явно было спланированным, продолжается уже несколько недель.
Неприятный инцидент произошел на яхте, где велись съемки нового шоу. Поиском пробравшихся на съемочную площадку воров занимается полиция.
Как отмечается, расследование ограбления в периметре "Дома-2", которое явно было спланированным, продолжается уже несколько недель.
Неприятный инцидент произошел на яхте, где велись съемки нового шоу. Поиском пробравшихся на съемочную площадку воров занимается полиция.
"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — отметил один из участников "Дома-2".
По его словам, грабители явно действовали со знанием дела. В результате проект лишился дорогостоящего имущества.
"Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", - заявил источник.
По его словам, грабители явно действовали со знанием дела. В результате проект лишился дорогостоящего имущества.
"Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", - заявил источник.
Как отмечается, сама яхта является съемочной площадкой нового проекта "Дома-2" "Яхта любви", сюжет которого - нечто среднее между порно, реалити-шоу "За стеклом" и телеигрой "Любовь с первого взгляда".
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Метки: вор воры грабеж дом-2 знаменитости люди фото шоу бизнес
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Любопытно, что это за камеры наблюдения ценой 700 тысяч рублей??? Дорогущая профессиональная видеокамера наблюдения с разрешением 1920x1080 (60 к/с) поворотная с оптической стабилизацией, оптическим зумом до 32х, ИК подсветкой и высокой чувствительностью ... стоит 103 тыс.рублей. А для того, чтоб снимать то д...мо достаточно камеры за 3 тыс.р. Но в любом случае не представляю, что там должны быть за камеры по 700 тысяч. Разве что камера сразу видит скелет и внутренние органы, для съемок крупным планом взаимных проникновений.
В любом случае - "закапывайте Качинского".
Я бы с большим удовольствием запретил все эти политические ток-шоу(которые слава яйцам не смотрю). Но как понимаю они все еще идут. Молодежь вырастит,а эти старые пердуны(ведущие,"эксперты"),сойдут только в могилу.
Можно использовать в качестве мишени для ВМФ любого государства