Преступление и наказание: в Питере поймали грабителя, напавшего на 84-летнюю блокадницу

Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и через несколько часов преступника поймали.
Злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде. Сначала придушил, затем сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежал.
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Случай получил резонанс, всё-таки женщина пережила блокаду, поэтому подключился и председатель СК Александр Бастрыкин.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, ход расследования поставлен на особый контроль. К тому же женщина смогла описать внешность негодяя. И это дало результат - вскоре преступника поймали, им оказался 46-летний безработный житель Ленинградской области. В его криминальной «биографии» уже 12 судимостей, теперь будет «чёртова дюжина».
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вонючий !
Если б не резонанс , менты сами бы всё похерели - зачем им лишний гемор ?!
Хм, а теперь вопрос почему он вообще на свободе? Ну я понимаю, бывает когда человек "оступился" и получил срок, всякое бывает и с каждым может случиться. Подрался по пьяни, нахулиганил там. Но 12, ска, 12 судимостей. Какого хера он вообще среди нормальных людей ходит?