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Преступление и наказание: в Питере поймали грабителя, напавшего на 84-летнюю блокадницу

Преступление и наказание: в Питере поймали грабителя, напавшего на 84-летнюю блокадницу

Автор:
16 мая 2023 17:56
Сообщество : Криминал
Метки: александр бастрыкин   блокадница   грабитель   задержание   золотая цепочка   нападение   пенсионерка   питер   преступник   уголовное дело   
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Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и через несколько часов преступника поймали.

Злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде. Сначала придушил, затем сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежал.

Случай получил резонанс, всё-таки женщина пережила блокаду, поэтому подключился и председатель СК Александр Бастрыкин.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, ход расследования поставлен на особый контроль. К тому же женщина смогла описать внешность негодяя. И это дало результат - вскоре преступника поймали, им оказался 46-летний безработный житель Ленинградской области. В его криминальной «биографии» уже 12 судимостей, теперь будет «чёртова дюжина».

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Метки: александр бастрыкин   блокадница   грабитель   задержание   золотая цепочка   нападение   пенсионерка   питер   преступник   уголовное дело   
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13  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
46 лет и 12 судимостей? И нах"й нужен такой "член общества"?
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994
Бывалый 12 минут назад
Законы трёх ошибок (англ. Three strikes laws, также известны как «Законы трёх преступлений») законодательные акты, принятые на уровне штатов в Соединённых Штатах Америки, на основании которых суды штатов должны приговаривать тех, кто совершил три серьёзных преступления, к длительным срокам тюремного заключения. Такая судебная практика осуждения преступников-рецидивистов стала очень популярной в США с конца XX века. Аналогичные законы вскоре были приняты во многих других штатах, но ни в одном штате они не были такими жёсткими, как в Калифорнии. К 2013 году в 28 штатах, а также на федеральном уровне, были приняты законы, реализующие концепцию «трёх ошибок»; а именно: третье преступление влечёт за собой пожизненное тюремное заключение без права на досрочное освобождение в течение длительного времени, или, более распространённый вариант, 25-летний тюремный срок.
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2k
vijilante 22 минуты назад
Недоносок мертворождённый ,
вонючий !
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19k
anpetrof 39 минут назад
Интересно, какой самый большой срок между посадками он на воле прожил?
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571
Мицелий Грибов 43 минуты назад
То есть, если бы не была блокадницей, то просто замяли бы? Остался бы по итогу просто ограбленный человек и никаких действий и громких публикаций
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5k
pinbalist 51 минуту назад
Думаю уже после 3-4 судимостей можно на опыты разбирать. А тут - 12
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35k
russger 51 минуту назад
"В его криминальной «биографии» уже 12 судимостей"

Хм, а теперь вопрос почему он вообще на свободе? Ну я понимаю, бывает когда человек "оступился" и получил срок, всякое бывает и с каждым может случиться. Подрался по пьяни, нахулиганил там. Но 12, ска, 12 судимостей. Какого хера он вообще среди нормальных людей ходит?
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8k
Vалѣнтиныч 54 минуты назад
Так засветите его личные данные и не придётся содержать "это" за наши налоги. Думаю, Бастрыкин не станет возбуждать дело о самоубийстве рецидивиста...
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2k
Alex Час назад
Мочить урода!
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August

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