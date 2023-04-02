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Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице

Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице

Автор:
02 апреля 2023 16:38
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   автобус   американец   задержание   питер   подросток   силовики   школьница   
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Теперь ему светит срок на зоне.

15-летняя школьница возвращалась домой на автобусе. Напротив неё сидел мужик. Позже выяснилось, что его зовут Андерсон Дональд - ему 36 лет и он гражданин США.

Этот гражданин приспустил штаны и показал подростку гениталии. И с довольной улыбкой вышел на следующей остановке. Девочка успела его сфотографировать, а когда пришла домой, рассказала обо всём матери. Та сразу обратилась в полицию.

Силовики посмотрели фото, проверили камеры в автобусе, и вскоре похотливого мужика задержали. Против него возбудили дело по статье «Развратные действия», ему грозит до 3-х лет.

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   автобус   американец   задержание   питер   подросток   силовики   школьница   
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15  комментариев
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11k
GROMOZEKA Полчаса назад
При попытке к бегству…..
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9k
Billi_Bons Минуту назад
Отх…чить ему эти его …талии и в лагеря.
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0
Ekaterina Минуту назад
Всех американцев по России выискали - одни педофилы, другие - шпионы.
Хорошо трудятся только проблем в стране не замечают.
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6k
Кот 5 минут назад
Я думаю что теперь на зоне он сможет показывать гениталии круглосуточно и секс у него будет регулярный. Правда не совсем со школьницами и не совсем в той роли какой он мечтал
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17k
Михаил Гривин 9 минут назад
Какая-то мутная история. Показал-вышел, а на фото - сидит себе спокойно, смотрит в окно. Чет больше на подставу похоже.
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11k
Shtoppi 12 минут назад
петушатник уже ждет его.
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5k
!ГЕНнадий 13 минут назад
Не то фото запосили - стоило-ли ЭТО везти показывать через пол-мира?..
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25k
Влад 13 минут назад
Мне нравится современная Россия.
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31k
Ashabad 18 минут назад
Ждём заявление госдепа. Ну, мол, они верят что их гражданин мог такое...
А что, если по журналисту-шпиону было, то и по педофилу тоже возможно... Они же не верят, что русские могут обоснованно арестовать американца.
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28k
Юрий Полчаса назад
По делам и награда.
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