Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице

15-летняя школьница возвращалась домой на автобусе. Напротив неё сидел мужик. Позже выяснилось, что его зовут Андерсон Дональд - ему 36 лет и он гражданин США.

Этот гражданин приспустил штаны и показал подростку гениталии. И с довольной улыбкой вышел на следующей остановке. Девочка успела его сфотографировать, а когда пришла домой, рассказала обо всём матери. Та сразу обратилась в полицию.