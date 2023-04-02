Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице

Теперь ему светит срок на зоне.
15-летняя школьница возвращалась домой на автобусе. Напротив неё сидел мужик. Позже выяснилось, что его зовут Андерсон Дональд - ему 36 лет и он гражданин США.
Этот гражданин приспустил штаны и показал подростку гениталии. И с довольной улыбкой вышел на следующей остановке. Девочка успела его сфотографировать, а когда пришла домой, рассказала обо всём матери. Та сразу обратилась в полицию.
Силовики посмотрели фото, проверили камеры в автобусе, и вскоре похотливого мужика задержали. Против него возбудили дело по статье «Развратные действия», ему грозит до 3-х лет.
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Хорошо трудятся только проблем в стране не замечают.
А что, если по журналисту-шпиону было, то и по педофилу тоже возможно... Они же не верят, что русские могут обоснованно арестовать американца.