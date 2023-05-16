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Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками

Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками

Автор:
16 мая 2023 13:05
Метки: Инь-Ян   желто-синий   полиция   
1333
2
Одна из учениц школы № 1 в городе Пыть-Ях накануне Дня Победы пришла на уроки с цветными косичками и выбритым знаком «Инь-Ян». Это сразу же бросилось в глаза директрисе Ирине Котовой — в волосах девочки она усмотрела оттенки украинского флага, а китайский символ приняла за очередной логотип «Азова»*.
Директриса, которая в прошлом дослужилась до звания полковника полиции, решила на корню пресечь деятельность подозрительной школьницы и написала заявление на её маму — Татьяну. Женщину это, мягко говоря, удивило. По её словам, дочь сама выбрала яркие цвета салатового и синего цветов, а флаг Украины тут вообще ни при чём. Всё это Татьяне пришлось обстоятельно объяснять инспектору по делам несовершеннолетних.
*признан террористической организацией и запрещён в РФ

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Метки: Инь-Ян   желто-синий   полиция   
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25  комментариев
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6k
workmen77 2 часа назад
"Директриса, которая в прошлом дослужилась до звания полковника полиции " - повезло ученикам и родителям.
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1k
Nico 20 секунд назад
а что у нас уже цвета запрещены)
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2k
Lexx 51 секунду назад
Мусорской полкан и в директоры школы? Что то навертела в органах и свалила по-тихому, пока не началось? Вот кого следует проверять.
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16k
K7OO 16 минут назад
В моем детстве никто не стал бы париться по этому поводу. Просто отвели бы ребенка в туалет и помыли голову. Что, собственно, и делали с девками, которые пришли в школу с макияжем. Понятно, что о цветных волосах тогда даже и речи быть не могло.
Наверное, это правильно. Школа должна быть школой. А хочешь быть уникальной снежинкой и блистать яркой индивидуальностью - учись на дому, все возможности сейчас для этого есть.
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10k
Dabus 16 минут назад
Да и правильно сделала директриса, что заяву написала. Она как бывший мент - хорошо знает, что любая лютая бытовуха со смертями и убийствами всегда начинается с каких-то незначительных на первый взгляд "звоночков" и признаков. Поэтому лучше сначала перебдеть, чем потом детей вытаскивать из под завалов взорванной школы, из-за того что её взорвала какая-то идейная и сочувствующая, у которой чайник сначала понемногу закипал, а потом вообще сгорел вместе с днищем.
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83k
7guest 18 минут назад
Эта директриса, судя по всему, из тех, что увольняют молодых учительниц, которые (о ужас) выкладывают свои фото с пляжа в социальные сети.
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3k
* You All 21 минуту назад
Где тут желтый? Ядовито-салатовый,или иначе говоря тошнотворно зелёный.
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6k
Smolny 24 минуты назад
Логотип Азова?! А может это флаг страны летающего пухляка из Вазастана, района Стокгольма? Цвет трубопроводов с метаном и с кислородом? Синдрома Q90 наконец...
Совершенно поехали некоторые по поводу символики и личных тараканов.
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2k
Dmitry Tarasov 48 минут назад
Выбритый знак инь-янь. Есть форма одежды и требования к внешнему виду. Прописано в уставе школы. Какие цвета - не важно. Желтый и синий хорошо сочетаются. К тому же на фото салатовый и синий. А вот нарушение устава это нарушение школьной дисциплины. И надо отвыкать от шаблонов. Радуга - детям. Желтый и синий всем желающим, а не только хохлам.
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19k
Александр Час назад
Сама выбрала цвет, сама выбрала символ, ага ага
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958
ruslan d 2 часа назад
как-то не похоже ...
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68k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Летом, на каникулах, ходи хоть лысая, хоть малиново-зеленая.
А в школу с такой прической ходить нечего.
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389
Knives22 Татьяна Юсова Полчаса назад
Правильно. Я вообще думаю что к столбу её нужно было привязать. Уж если кукухой ехать так на полную катушку.
Вам бы к врачу сходить голову проверить, а уж телевизор вам противопоказан.
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389
Knives22 Максим Макашев Полчаса назад
Оскорбил ребенка в интернете, ну чего доволен собой супермен?
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