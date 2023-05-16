Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками

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Одна из учениц школы № 1 в городе Пыть-Ях накануне Дня Победы пришла на уроки с цветными косичками и выбритым знаком «Инь-Ян». Это сразу же бросилось в глаза директрисе Ирине Котовой — в волосах девочки она усмотрела оттенки украинского флага, а китайский символ приняла за очередной логотип «Азова»*.
Директриса, которая в прошлом дослужилась до звания полковника полиции, решила на корню пресечь деятельность подозрительной школьницы и написала заявление на её маму — Татьяну. Женщину это, мягко говоря, удивило. По её словам, дочь сама выбрала яркие цвета салатового и синего цветов, а флаг Украины тут вообще ни при чём. Всё это Татьяне пришлось обстоятельно объяснять инспектору по делам несовершеннолетних.
*признан террористической организацией и запрещён в РФ
Директриса, которая в прошлом дослужилась до звания полковника полиции, решила на корню пресечь деятельность подозрительной школьницы и написала заявление на её маму — Татьяну. Женщину это, мягко говоря, удивило. По её словам, дочь сама выбрала яркие цвета салатового и синего цветов, а флаг Украины тут вообще ни при чём. Всё это Татьяне пришлось обстоятельно объяснять инспектору по делам несовершеннолетних.
*признан террористической организацией и запрещён в РФ
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Метки: Инь-Ян желто-синий полиция
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Наверное, это правильно. Школа должна быть школой. А хочешь быть уникальной снежинкой и блистать яркой индивидуальностью - учись на дому, все возможности сейчас для этого есть.
Совершенно поехали некоторые по поводу символики и личных тараканов.
А в школу с такой прической ходить нечего.
Вам бы к врачу сходить голову проверить, а уж телевизор вам противопоказан.