СМИ: после похорон Юдашкина у Аллы Пугачёвой пропали часы

Якобы певица обратилась с заявлением в Кунцевский отдел МВД. Алла Борисовна недоумевает: куда делся дорогой аксессуар?

- Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения выпускники "Фактора А". А вчера во время похорон Валентина Юдашкина на Троекуровском я заметила, что они пропали. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, включая Дмитрия Пескова. Он не в курсе, говорит, что ему ничего не известно, - процитировали артистку ряд изданий, а пользователи соцсетей стали скандировать: "Усы, верни часы!"

И хотя вскоре выяснилось, что первым новость о "пропаже" часов запостил юмористический телеграм-канал «Империя очень зла». В Сети подозревают, что сделано это неспроста. Журналистка Наталья Радулова предположила, что таким образом хотят отвлечь внимание публики от теплого приема, оказанного Пугачевой. Многие не ожидали, что Песков кинется целовать ручки Примадонне и воспылали гневом после видео, завирусившегося в соцсетях.