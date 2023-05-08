СМИ: после похорон Юдашкина у Аллы Пугачёвой пропали часы

В СМИ появилась информация, что Примадонна заявила в полицию об исчезновении дорогого аксессуара, и многие вспомнили того, кто целовал Алле Борисовне руку.
Певица Алла Пугачева, в настоящее время проживающая в Израиле, несколько дней назад прилетела в РФ на похороны модельера Валентина Юдашкина. Он был другом Аллы Борисовны, и не попрощаться с умершим от рака кутюрье Примадонна не могла. На похоронах папарацци заметили, как к артистке подходил Дмитрий Песков, целовал ей руку, а спустя время в СМИ появилась информация, что после панихиды прощания певица обнаружила пропажу наручных часов Hublot стоимостью 2 млн рублей.
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Якобы певица обратилась с заявлением в Кунцевский отдел МВД. Алла Борисовна недоумевает: куда делся дорогой аксессуар?
- Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения выпускники "Фактора А". А вчера во время похорон Валентина Юдашкина на Троекуровском я заметила, что они пропали. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, включая Дмитрия Пескова. Он не в курсе, говорит, что ему ничего не известно, - процитировали артистку ряд изданий, а пользователи соцсетей стали скандировать: "Усы, верни часы!"
И хотя вскоре выяснилось, что первым новость о "пропаже" часов запостил юмористический телеграм-канал «Империя очень зла». В Сети подозревают, что сделано это неспроста. Журналистка Наталья Радулова предположила, что таким образом хотят отвлечь внимание публики от теплого приема, оказанного Пугачевой. Многие не ожидали, что Песков кинется целовать ручки Примадонне и воспылали гневом после видео, завирусившегося в соцсетях.
Радулова считает, что запустили этот фейк про часы "песковские". "Медиатехнология известная: народный гнев надо спустить, как пар, через смех. Надо придумать шутливую новость, завирусить её — и все выдохнут. И предатель, которого ещё вчера народ требовал убрать, может сидеть в кресле дальше", - уверена журналистка.
Кстати, в соцсетях уверены, что источником слухов запросто могут оказаться пиарщики самой Пугачёвой. Дескать, стали забывать об артистке, а тут такой замечательный повод поговорить.
Как было на самом деле и откуда появилась эта информация про часы, достоверно неизвестно. Но шутка и правда забавная, не так ли?
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