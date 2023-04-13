Как выглядит крупнейшая в мире летучая мышь

Правда, ацеродон не настолько огромный, каким выглядит на снимке, ведь фотографии часто дело в перспективе. Но если вспомнить привычных летучих мышей, то ацеродон действительно впечатляет своими размерами: размах его крыльев почти 1,7 метра. Живут эти гиганты на Филиппинах, они считаются местными эндемиками и находятся под угрозой исчезновения. В XIX веке этот вид описали впервые, разделив его на три подвида. Тогда на архипелаге проживало около 100 тысяч мышей. В наши дни их численность сократилась примерно в десять раз, а один подвид уже вымер.