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Как выглядит крупнейшая в мире летучая мышь

Как выглядит крупнейшая в мире летучая мышь

Автор:
13 апреля 2023 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Летучая мышь   Размер   в мире   гигант   природа   удивиельно   фото   
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В природе существуют не только крошки, но и настоящие гиганты.

Так, одна из самых крупных летучих мышей планеты размером примерно с ребенка, и называется она гривастый ацеродон.

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Правда, ацеродон не настолько огромный, каким выглядит на снимке, ведь фотографии часто дело в перспективе. Но если вспомнить привычных летучих мышей, то ацеродон действительно впечатляет своими размерами: размах его крыльев почти 1,7 метра. Живут эти гиганты на Филиппинах, они считаются местными эндемиками и находятся под угрозой исчезновения. В XIX веке этот вид описали впервые, разделив его на три подвида. Тогда на архипелаге проживало около 100 тысяч мышей. В наши дни их численность сократилась примерно в десять раз, а один подвид уже вымер.

К счастью, единственный вред для людей, который несут такие мыши, — это неописуемый страх. Только представьте, какие чувства испытывает человек, если он неожиданно увидит ацеродона, свисающего с крыши дома. Но эти животные совершенно безобидны, питаются они инжиром и листьями. На поиски еды они отправляются, как и все летучие мыши, ночью, а днем ацеродоны отдыхают. Известно, что самка приносит одного детеныша, однако этот вид мало изучен. Возможно, именно по этой причине специалисты называют слишком неоднозначную продолжительность жизни: от 10 до 30 лет в дикой природе.

Единственные враги мышей-гигантов — это питоны, орлы, а также люди. С питонами и орлами вроде все понятно: ацеродоны для них — источник пищи. Однако некоторые филиппинцы едят летучих мышей, поэтому человек также ведет охоту на этих необычных существ. Однако все это не так критично сказывается на популяции летучих мышей, как вырубка лесов. Именно потеря среды обитания стала главной причиной сокращения численности этих животных.

Летучие мыши важны для окружающей природы: они контролируют популяцию насекомых, помогают распространять семена, опыляют растения. Поэтому если вы окажетесь на Филиппинах и увидите, как с крыши вашего отеля свисает огромная летучая мышь, не пугайтесь, ведь это отличный признак того, что вокруг здоровая экосистема.

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Метки: Летучая мышь   Размер   в мире   гигант   природа   удивиельно   фото   
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3  комментария
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Антон 47 минут назад
Это не летучая мышь, а летучая лисица.
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Axel 18 минут назад
Китайцам лучше не рассказывать. И этих сожрут
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Антон 42 минуты назад
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