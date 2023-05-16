Самая заботливая сотрудница ГИБДД живёт в Амурской области: она оформляла штрафы на «нарушителей» и сама же их оплачивала

Всё для того, чтобы поднять себе показатели.

Вероятно, многие водители хотели бы попасться инспектору ГИБДД Оксане Жеревчук из города Белогорска. Потому что на дорогах она проявляла чудеса доброты: старший лейтенант постоянно останавливала шестерых злостных лихачей-рецидивистов и оформляла на них протоколы за нарушение ПДД. А затем самостоятельно оплачивала их штрафы.

На такую сердобольную сотрудницу, которой почему-то попадаются только шесть человек, в итоге обратили внимание её коллеги. Они заметили, что некоторым нарушителям штрафы от Жеревчук прилетали каждый день, а один из них вообще во время своих нарушений находился в СИЗО. Заодно при проверке выяснилось, что водители даже не подписывали оформленные на них протоколы — это делал за них кто-то другой.

Сама же инспектор раз за разом переводила деньги за штрафы со своей личной карты — и суммарно потратила 15 500 рублей. Всю эту схему она придумала, чтобы улучшить свои показатели, однако всё вышло ровно наоборот. Находчивую сотрудницу уже уволили, и теперь ей грозит уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

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