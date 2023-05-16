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Самая заботливая сотрудница ГИБДД живёт в Амурской области: она оформляла штрафы на «нарушителей» и сама же их оплачивала

Самая заботливая сотрудница ГИБДД живёт в Амурской области: она оформляла штрафы на «нарушителей» и сама же их оплачивала

Автор:
16 мая 2023 12:08
Метки: ГИБДД   Оксана Жеревчук   штрафы   
917
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Всё для того, чтобы поднять себе показатели.
Вероятно, многие водители хотели бы попасться инспектору ГИБДД Оксане Жеревчук из города Белогорска. Потому что на дорогах она проявляла чудеса доброты: старший лейтенант постоянно останавливала шестерых злостных лихачей-рецидивистов и оформляла на них протоколы за нарушение ПДД. А затем самостоятельно оплачивала их штрафы.
На такую сердобольную сотрудницу, которой почему-то попадаются только шесть человек, в итоге обратили внимание её коллеги. Они заметили, что некоторым нарушителям штрафы от Жеревчук прилетали каждый день, а один из них вообще во время своих нарушений находился в СИЗО. Заодно при проверке выяснилось, что водители даже не подписывали оформленные на них протоколы — это делал за них кто-то другой.
Сама же инспектор раз за разом переводила деньги за штрафы со своей личной карты — и суммарно потратила 15 500 рублей. Всю эту схему она придумала, чтобы улучшить свои показатели, однако всё вышло ровно наоборот. Находчивую сотрудницу уже уволили, и теперь ей грозит уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

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Метки: ГИБДД   Оксана Жеревчук   штрафы   
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16k
Alex Час назад
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Nico 21 минуту назад
в чем проблема оштрафовать реального нарушителя, их же валом?
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Горожанин 52 минуты назад
Довели девку палки.
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