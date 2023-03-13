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В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров

В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров

Автор:
13 марта 2023 11:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   законопроект   наказание   поправки   треш-стримеры   штрафы   
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Вопрос назрел давно. Депутаты считают, что блогеры заслужили себе не только дурную славу, но и отдельных поправок в законе.

В пресс-службе главы думского комитета по молодёжной политике Артёма Метелева заявили, что в скором времени законодатели начнут прорабатывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), которые затронут деятельность так называемых треш-стримеров.


Блогеров предлагается наказывать крупными штрафами за распространение в интернете снимков и роликов, на которых запечатлены издевательства или сцены жестокости «в корыстных или хулиганских целях».


влечёт наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов

Согласно грядущему законопроекту, онлайн-трансляции будут считаться отягчающим обстоятельством.


Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже

Как отметили в пресс-службе, поправки коснутся и других законов, в том числе «О средствах массовой информации». Нарушителей планируется отрезать от интернета по решению суда и вносить в специальный реестр, которым будет заниматься Роскомнадзор.

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Метки: Госдума   законопроект   наказание   поправки   треш-стримеры   штрафы   
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29  комментариев
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
А мож их не в реестр вносить, а выносить общественное порицание лопатой по хлебалу? Раз 10 за каждый ролик. И транслировать в их же каналах.
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33k
russger 9 минут назад
Да накуй их расстрелять и всё, нафиг штрафы?
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5k
alex 10 минут назад
стриммеры, токкеры, школьники ножами дырявят друг друга или бьют лежачих с ноги по голове... чё происходит?
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3k
ProstoBoBka 17 минут назад
Да толку б.л.я.т.ь от ВАШИХ законов! Старые законы не работают, вернее штраф есть, а кто выписать должен не знают!
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14k
FatZilla 19 минут назад
Этих фриков понять можно - деньги им нужны, но вот тех кто это смотрит ещё и денег донатит я понять не могу.
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30k
Ashabad Полчаса назад
Нет смысла множить законы. Надо наконец начать не бояться применять те законы, которые уже существуют, а не плодить новые.
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42k
Игорь 36 минут назад
1. У нас достаточно законов, чтобы привлекать к ответственности этих блогеров.

2. Депутаты сами не знают, какие законы в России существуют.

3. Поэтому они работают по принципу: "если действующие законы не работают, давайте придумаем новый закон, который тоже работать не будет".
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28k
Юрьевич 38 минут назад
Да есть уже законы! Просто работать нужно и привлекать по ним!
111, 112, 117, 213 статьи УК РФ! А действия по заранее обдуманному плану и трансляция по видео - это отягчающее вину обстоятельство. Поэтому судья имеет полное право дать по максимуму.
В Госдуме надо не законы дублировать, а требовать от правоохранителей исполнение существующих и наказывать за бездействие.
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−13
иван бублик 41 минуту назад
лучше бы провели гас в Кросноярске
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145
Evil иван бублик 23 минуты назад
Какой такой ГАС? Государственная автоматизированная система? Группа Абу Сайяф? Или может быть Главный авиационный склад? А, не, точно - Главный административный суд!
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3k
Daimos 43 минуты назад
Кто это в здравом уме будет смотреть?
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421
adssaf afasffdsga 45 минут назад
Так и зрителей этой ху... Вместе с ними же
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4k
Григорий 45 минут назад
просто таких стримеров надо калечить при встрече и они сами исчезнут
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7k
SandMANn 47 минут назад
Хотели демократию культуры – получили свободу от воспитания!
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18k
Robin Hood 47 минут назад
Давно пора всех этих ... передастов скопом отправить в места не столь отдаленные.
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227
Капитошка 57 минут назад
Да законы такие давно существуют.И не важно как эти ублюдки называются.Нанесение телесных повреждений.Сажат можно толпами.Не понятно,куда чиновники смотрят.
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10k
Б.Касторский Час назад
Знаете, я что-то сомневаюсь, что такой закон будет работать. Нет-нет, инициатива отличная. Но давайте вспомним как следят за велосипедистами? Никак. Но рвутся следить и за самокатами. Говорили про запрет пропаганды ЛГБТ на экранах? Включите музыкальный канал и поражайтесь.
Примут, пару человек накажут. Кому-то припишут и забудут.
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18k
Александр Час назад
Но кто-то этот треш смотрит же. Больные люди
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Собрать всех блоХЕРов и в дурку.
Пусть между собой стримы устраивают.
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9k
ron Час назад
Может, проще и эффектнее жечь на площади?
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8k
Copycat Час назад
Да давно пора вводить какую то цензуру

надо не забывать что Тупость это заразно, этих блогеров дети смотрят, в данный момент есть пара громких исков против Youtube и Tik-Tok- на тему того что из-за того что они не удалили вовремя некоторые видео, дети попробовали и умерли!

они пытались отмазываться тем что они типа не модерируют контент, но это блин не так! По тому что они его очень хорошо модерируют, например когда надо забанить Пучкова "за хейтспич" (на деле за то что он нацистов нацистами назвал) тут они в оба смотрят, а как удалить видео где человек показывает как себя задушить или вербовку в запрещенный ИГИЛ - тут нет, тут они не видят
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18k
Виталий Касандров Час назад
Грамотное применение текущего УК. Только и всего.Там в основном конечно мелкое хулиганство но бывает и кое что похуже вплоть до убийства и экстремизма.
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