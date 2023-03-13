В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров

В пресс-службе главы думского комитета по молодёжной политике Артёма Метелева заявили, что в скором времени законодатели начнут прорабатывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), которые затронут деятельность так называемых треш-стримеров.

Блогеров предлагается наказывать крупными штрафами за распространение в интернете снимков и роликов, на которых запечатлены издевательства или сцены жестокости «в корыстных или хулиганских целях».