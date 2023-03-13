В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров

Вопрос назрел давно. Депутаты считают, что блогеры заслужили себе не только дурную славу, но и отдельных поправок в законе.
В пресс-службе главы думского комитета по молодёжной политике Артёма Метелева заявили, что в скором времени законодатели начнут прорабатывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), которые затронут деятельность так называемых треш-стримеров.
Блогеров предлагается наказывать крупными штрафами за распространение в интернете снимков и роликов, на которых запечатлены издевательства или сцены жестокости «в корыстных или хулиганских целях».
влечёт наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов
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Согласно грядущему законопроекту, онлайн-трансляции будут считаться отягчающим обстоятельством.
Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже
Как отметили в пресс-службе, поправки коснутся и других законов, в том числе «О средствах массовой информации». Нарушителей планируется отрезать от интернета по решению суда и вносить в специальный реестр, которым будет заниматься Роскомнадзор.
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2. Депутаты сами не знают, какие законы в России существуют.
3. Поэтому они работают по принципу: "если действующие законы не работают, давайте придумаем новый закон, который тоже работать не будет".
111, 112, 117, 213 статьи УК РФ! А действия по заранее обдуманному плану и трансляция по видео - это отягчающее вину обстоятельство. Поэтому судья имеет полное право дать по максимуму.
В Госдуме надо не законы дублировать, а требовать от правоохранителей исполнение существующих и наказывать за бездействие.
Примут, пару человек накажут. Кому-то припишут и забудут.
А чем блогер отличаеся от киностудии? Тогда под запрет попадут все военные фильмы, исторические и детективы. Там же тоже с холодным оружием, и даже с огнестрельным за людьми бегают...
Пусть между собой стримы устраивают.
надо не забывать что Тупость это заразно, этих блогеров дети смотрят, в данный момент есть пара громких исков против Youtube и Tik-Tok- на тему того что из-за того что они не удалили вовремя некоторые видео, дети попробовали и умерли!
они пытались отмазываться тем что они типа не модерируют контент, но это блин не так! По тому что они его очень хорошо модерируют, например когда надо забанить Пучкова "за хейтспич" (на деле за то что он нацистов нацистами назвал) тут они в оба смотрят, а как удалить видео где человек показывает как себя задушить или вербовку в запрещенный ИГИЛ - тут нет, тут они не видят