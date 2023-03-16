Дали заднюю: владельцам пунктов выдачи Wildberries стали возвращать деньги за «подмену» товара

Когда делом заинтересовались Минтруда и Генпрокуратура, настрой у руководства компании резко изменился.
В «Ягодках» бушуют нешуточные страсти: работники бастуют, владельцы закрывают пункты выдачи. А всё из-за новых правил работы - если их соблюдать, то ни прибыли, ни зарплаты не будет вообще. Хорошо, если не останешься должен компании.
По крайней мере, так утверждают сотрудники Wildberries.
Сначала WB стояла на своём и не хотела идти на уступки. Но подключались депутаты ГД и заявили, что делом займутся не только они, но и прокуратура с Министерством труда. После этого лёд сдвинулся.
Сегодня владельцам пунктов выдачи пришли деньги за «подмену» товара. Это было одно из главных требований бастующих.
Всё было просто: человек заказывал товар, а приходил не тот. По вине отправителя или работника склада, но никак не сотрудника или владельца пункта выдачи. А деньги списывали с них. Почему? Новые правила…
Их поменяли: теперь подмену или брак можно оспорить в течение недели. Для этого в офис надо прислать видео с приёмкой/выдачей спорного товара - это и будет доказательством того, что сотрудники пункта не при чём. Приёмку должна фиксировать камера в ПВЗ, а если при выдаче клиент заявит, что заказывал не то - просто снять это на телефон.
По поводу работы склада - там тоже есть вопросы. Вот пара отзывов сотрудников о WB.
Суетой в WB заинтересовался и Андрей Ковалев - председатель общероссийского союза предпринимателей. Он заявил, что вместо того, чтобы наладить процессы в компании, собственница «Ягодок» проводила «инфоцыганские» курсы. И вслед за депутатами ГД, предложил ей помочь организовать встречу с сотрудниками и во всём разобраться.
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Но это лишь первый шаг. Также возмущённые работники требовали нормального графика приёмки товаров - сейчас пункты делают это в режиме 24/7. И чтобы убрали привязку рейтинга ПВЗ к рейтингу всего региона. Компания пока взяла паузу.
А вот что говорят о WB фишкяне:
Так что работы ещё много, но какие-то результаты уже есть. Люди объединились и выдвинули разумные требования, их услышали и даже пошли навстречу.
Сила - в единстве.
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