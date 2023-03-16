FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7024 поста • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Дали заднюю: владельцам пунктов выдачи Wildberries стали возвращать деньги за «подмену» товара

Дали заднюю: владельцам пунктов выдачи Wildberries стали возвращать деньги за «подмену» товара

Автор:
16 марта 2023 14:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Госдума   владельцы   забастовка   прокуратура   пункты выдачи   сотрудники   требования   штрафы   
1111
12
1

Когда делом заинтересовались Минтруда и Генпрокуратура, настрой у руководства компании резко изменился.

В «Ягодках» бушуют нешуточные страсти: работники бастуют, владельцы закрывают пункты выдачи. А всё из-за новых правил работы - если их соблюдать, то ни прибыли, ни зарплаты не будет вообще. Хорошо, если не останешься должен компании.

По крайней мере, так утверждают сотрудники Wildberries.

Сначала WB стояла на своём и не хотела идти на уступки. Но подключались депутаты ГД и заявили, что делом займутся не только они, но и прокуратура с Министерством труда. После этого лёд сдвинулся.

Сегодня владельцам пунктов выдачи пришли деньги за «подмену» товара. Это было одно из главных требований бастующих.

Всё было просто: человек заказывал товар, а приходил не тот. По вине отправителя или работника склада, но никак не сотрудника или владельца пункта выдачи. А деньги списывали с них. Почему? Новые правила…

Их поменяли: теперь подмену или брак можно оспорить в течение недели. Для этого в офис надо прислать видео с приёмкой/выдачей спорного товара - это и будет доказательством того, что сотрудники пункта не при чём. Приёмку должна фиксировать камера в ПВЗ, а если при выдаче клиент заявит, что заказывал не то - просто снять это на телефон.

По поводу работы склада - там тоже есть вопросы. Вот пара отзывов сотрудников о WB.

Суетой в WB заинтересовался и Андрей Ковалев - председатель общероссийского союза предпринимателей. Он заявил, что вместо того, чтобы наладить процессы в компании,  собственница «Ягодок» проводила «инфоцыганские» курсы. И вслед за депутатами ГД, предложил ей помочь организовать встречу с сотрудниками и во всём разобраться.

Но это лишь первый шаг. Также возмущённые работники требовали нормального графика приёмки товаров - сейчас пункты делают это в режиме 24/7. И чтобы убрали привязку рейтинга ПВЗ к рейтингу всего региона. Компания пока взяла паузу.

А вот что говорят о WB фишкяне:

Так что работы ещё много, но какие-то результаты уже есть. Люди объединились и выдвинули разумные требования, их услышали и даже пошли навстречу.

Сила - в единстве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Госдума   владельцы   забастовка   прокуратура   пункты выдачи   сотрудники   требования   штрафы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Ego sum qui sum 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Konstantin 18 минут назад
Ну порядок там стоило навести. Но почему-то всех собак повесили на работников пунктов выдачи. Воруют наверняка и на складе и клиенты подменяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений Полчаса назад
По мне, так сама система маркетплейсов, хоть и интересная, но дырявая. Та же "подмена". Подменить товар может любой, от работника склада до клиента и концы, хрен найдёшь. Но вешать всё на ПВЗ, это как-то несправедливо. Если владелец не хочет вкладываться в контроль логистики, то это исключительно его вина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Чисто спортивный интерес. А с какого х*уя российская компания имеет английское название? Или она не российская?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 36 минут назад
Знакомы мне такие руководители, которые думают что если обложат штрафами со всех сторон сотрудников, то наступит полный порядок и все будет работать с прибылью +100500%. Как правило такие утырки приходят из западных крупных компаний которых зомбировали разными курсами и дрючками)) Я с такими проработал два раза по 7 дней, понял степень требований и придирок и быстренько, быстренько в другое место))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205996



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Набирающие популярность в сообществах
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Немного нуара в&nbsp;ленту
Немного нуара в ленту
Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео)
Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый концерт

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#животные#позитив#в мире#Жизнь#дети#забавно#Россия#улыбнуло
#фото#интересно#факты#США#дтп#аварии#подборка#кино#Мемы#картинки
#Прикол#машина#люди#история#Приколы#автомобили#полиция#авто аварии#СССР#наука
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми условиями работы В Москве сотрудники Wildberries штурмуют офис компании - они недовольны штрафами и невыносимыми... Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними «расставаться» Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними... В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров В Госдуме предложили создать закон против треш-стримеров «А где Чубайс мы тоже с вами знаем»: в Госдуме предположили, что банкротство банков в США связано с появлением там Анатолия Борисовича «А где Чубайс мы тоже с вами знаем»: в Госдуме предположили, что банкротство банков в США...

На что жалуетесь?

Вернуться