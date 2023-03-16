Дали заднюю: владельцам пунктов выдачи Wildberries стали возвращать деньги за «подмену» товара

В «Ягодках» бушуют нешуточные страсти: работники бастуют, владельцы закрывают пункты выдачи. А всё из-за новых правил работы - если их соблюдать, то ни прибыли, ни зарплаты не будет вообще. Хорошо, если не останешься должен компании.

По крайней мере, так утверждают сотрудники Wildberries.

Сначала WB стояла на своём и не хотела идти на уступки. Но подключались депутаты ГД и заявили, что делом займутся не только они, но и прокуратура с Министерством труда. После этого лёд сдвинулся.

Сегодня владельцам пунктов выдачи пришли деньги за «подмену» товара. Это было одно из главных требований бастующих.