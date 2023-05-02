10 безумных вещей, из-за которых люди подавали в суд

Судебные процессы могут быть вызваны по самым разным причинам: от споров о наследстве до обвинений в преступлениях. Однако порой люди могут подавать в суд из-за настолько безумных вещей, что это может вызвать удивление и недоумение.
Зависимость от Apple
19 июня 2013 года 36-летний Крис Севьер, адвокат из Нэшвилла, штат Теннесси, подал иск на 75 000 долларов против компании Эппл. В иске Севьер указал, что из-за использования товаров этой компании, в частности ввиду легкого доступа с них к контенту для взрослых, его отношения с женой испортились,. Наверное, он пытался зайти на сайт "погоды", но случайно сделал опечатку и попал, так сказать, не туда, и теперь не может жить без обнаженных девушек, что и положило конец его браку. Севьер заявил, что Эппл необходимо создать фильтр для взрослого контента и прежде чем потребители приобретут их продукцию, он должен быть активирован во избежания ситуаций, подобных той, в которой оказался он сам.
Человек против Бога
Многие люди верят в Бога, но нашелся один человек, которой предпочел не служить Ему, а судиться с Ним. 14 сентября 2007 года 70-летний Эрни Чемберс, сенатор из Омаха, штат Небраска, подал иск против самого Бога, ссылаясь на то, что Бог вызвал или был косвенно причастен к различным бедствиям: наводнениям, ураганам, торнадо, землетрясениям и эпидемиям. Иск включал в себя требование, чтобы Бог прекратил подобную вредительскую деятельность. Чемберс утверждает, что он подал иск, чтобы привлечь внимания к глупым закон, позволяющим подавать подобные нелепые иски. В конечном счете дело было закрыто ввиду отсутствия у Бога постоянного адреса.
Исчезнувшие брюки
3 мая 2005 года 54-летний судья Рой Пирсон-младший сдал пару брюк в химчистку Кастом Клинерс в Вашингтоне, округ Колумбия. Из-за того, что штаны случайно отправились не в ту химчистку, их вернули судье только через два дня. Тем не менее, Пирсон заявил, что это не его брюки. Квитанции и бирки совпали, да и брюки были точь-в-точь как его собственные, но все это не убедило Пирсона, и он подал в суд на компанию, потребовав 65 миллионов долларов. Дело получило широкую огласку в средствах массовой информации, особенно после того, как в заседании суда потребовалось сделать перерыв после драматичной сцены, в ходе которой Пирсон плакал и заявлял, что из-за пропажи его любимых брюк он испытывает психологические муки. Кастом Клинерс выиграла дело, но Пирсон до сих пор уверяет, что брюки, которые они пытались выдать ему, вовсе не его.
Человек против самого себя
Люди часто подают нелепые иски против крупных корпораций, знаменитостей или даже членов собственных семей. Но что должно произойти, чтобы человек подал в суд на самого себя. Именно это и сделал в марте 1995 года Роберт Ли Брок, заключенный исправительного центре Индиан Крик в городе Чесапик, штат Вирджиния. Он подал иск против себя на пять миллионов долларов. По словам Брока, 1 июля 1993 года он нарушил свои гражданские права и пошел против своих религиозных убеждений, когда напился и был арестован за воровство в крупном размере и кражу со взломом. Сидя в тюрьме следующие 23 года, Брок не мог зарабатывать деньги, чтобы выплатить себе по своему иску, поэтому он решил, что за это ему заплатит государство и он выиграл. Шучу, дело было закрыто, потому что этот парень явно ненормальный. Но судья согласился, что план Брока был очень изобретательным.
Баллы от компании Пепси
28 марта 1996 года Пепсико запустила программу лояльности, которая позволяла потребителям собирать баллы продуктов и обменивать их на футболки, кожаные куртки и очки. Для рекламы баллы от компании Пепси был снят шутливый ролик, в котором говорилось, что можно получить истребитель-бомбардировщик Харриер за семь миллионов очков. Шутка дошла до всех, но это не помешало 21-летнему студенту школы бизнеса Джону Леонарду, сделать невероятное. Собрав 15 очков, Леонард отправил чек на $ 700 тыс с лишним долл. в счет недостающего количества очков и стал ждать свой Харриер. Ничего не получив, он подал в суд на Пепсико, надеюсь получить то, что, по его мнению, он заслужил. Судья встал на сторону Пепсико, но до сих пор многие люди поддерживают Леонарда, считая, что он прав.
Слишком страшно
Аттракцион Ночи ужаса на студии Юниверсал во Флориде предназначен для устрашения людей страшными сценами и актерами в пугающих костюмах. Обычно его посещают только те, кто действительно хочет быть напуганным, однако 67-летняя Клеанти Питерс и ее 10-летняя внучка видимо посетили аттракцион по другой причине. В ходе посещения их сильно напугал актер с бензопилой. Они были так испуганы, что подали на парк в суд. Звучит бредово, зачем ходить на такой аттакцион, если вы не хотите, чтобы вас напугали? Питерс утверждала, что, когда она и ее внучка покидали аттракцион, актер выбежал из темноты и преследовал их с бензопилой в руках, которая еще к тому же издавала страшные звуки. Женщина подала в суд с требованием выплатить ей 15 000 долларов, утверждая, что она и девочка получили психологическую травму. Дело, конечно же, было закрыто.
Настоящий придурок
В 1997 году 38-летний электрик Боб Крафт сменил свое имя на Придурок (Джексэсс). Житель город Хот Спрингс, Монтана, спокойно прожил со таким именем несколько лет, пока в 2000 году телеканал MTV не начал транслировать шоу «Придурки». Это был сериал, в котором исполняли различные грубые и одновременно смехотворные трюки и розыгрыши. После этого герою нашей истории ничего не оставалось как подать иск против выпустившей сериал медиа-компании ВИАКОМ, утверждая, что его имя было использовано незаконно и вдобавок облито грязью. Тот факт, что его имя было использовано для такого мерзкого, по мнению шоу, заставил его думать, что он имеет право получить 10 миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба. Но его дело было закрыто.
Пиво по-настоящему
ТВ-ролики с рекламой пива, как правило, очень оптимистичны, предназначены для мужчин и демонстрируют их, пьющих пиво, окруженных приятными людьми и хорошо проводящих время. По-видимому, для Ричарда Овертона стало откровением, что от пива вовсе не становится так хорошо, как то показывает реклама, и 6 июня 1991 года он решил остановить этот поток лжи, подав в суд на компанию Анхойзер-Буш, выпускающую пиво Будвайзер и Бад Лайт. Он заявил об эмоциональным стрессе и потребовал 10 000 долларов. Также он заявил, что компания причинила ему еще и физические страдания, а также финансовые потери. Дело было прекращено, хотя Овертон и продолжает утверждать, что он и все пьющие пиво люди были обмануты.
Не тот Джордан
Многие полагают, что если тебя принимают за знаменитость, ты счастливчик. На самом деле, некоторые даже сделали достойную карьеру, выдавая себя за известных людей. Только вот 51-летний Аллен Хекерд, которого постоянно принимали за легендарного баскетболиста и лицо компании Найк Nike Майкла Джордана, не ставил себе такой цели. Хекерд подал в суд на Джордана и на саму компанию, потребовав по 416 миллионов долларов с каждого из ответчиков, сославшись на эмоциональные страдания и моральную травму. По словам истца, Майкл Джордан украл его личность, а обувная компания ответственна за то, что сделала звезду НБА лицом своей рекламной компании. Однако вскорее Хекерд отказался от иска.
Источник:
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по этому они пытаются не допустить создания прецедентов ибо если чел подав на себя в суд отсудит у себя деньги, то сразу же найдутся сотни кто захочет сделать так же и с большей долей вероятности они достигнут тут успеха
ну и второе есть целый ряд таких же дурных случаев когда огромные компании тоже пытались совершенно по тупому кого то засудить, но компаниям так просто не откажешь, за ними капиталы стоят
- эппл пытается и по сей день засудить любого у кого логотип хоть немного похож на их надкусанное яблоко
- кока колла пытается судиться со всем у кого в названии есть слово "монстр" из-за того что их энергетический напиток назван так, судятся даже с игровыми студиями которые выпускают игры в названии которых есть это слово
- челы у которых права на экранизацию книг толкина, собирались судиться с теми кто использовал слово "Хоббит" и даже по моему добились запрета для одного стримера на твиче который использовал слово "Хоббит" в названии своего канала