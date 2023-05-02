10 безумных вещей, из-за которых люди подавали в суд

Люди часто подают нелепые иски против крупных корпораций, знаменитостей или даже членов собственных семей. Но что должно произойти, чтобы человек подал в суд на самого себя. Именно это и сделал в марте 1995 года Роберт Ли Брок, заключенный исправительного центре Индиан Крик в городе Чесапик, штат Вирджиния. Он подал иск против себя на пять миллионов долларов. По словам Брока, 1 июля 1993 года он нарушил свои гражданские права и пошел против своих религиозных убеждений, когда напился и был арестован за воровство в крупном размере и кражу со взломом. Сидя в тюрьме следующие 23 года, Брок не мог зарабатывать деньги, чтобы выплатить себе по своему иску, поэтому он решил, что за это ему заплатит государство и он выиграл. Шучу, дело было закрыто, потому что этот парень явно ненормальный. Но судья согласился, что план Брока был очень изобретательным.



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