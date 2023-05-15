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У забора детского сада в Екатеринбурге установили «кладбищенскую» статую

У забора детского сада в Екатеринбурге установили «кладбищенскую» статую

Автор:
15 мая 2023 23:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Кукла   детский сад   екатеринбург   капюшон   кладбище   статуя   
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Жуткая статуя в капюшоне, с зияющей пустотой на месте лица и с младенцем на руках теперь пугает прохожих в одном из дворов Екатеринбурга, прямо возле забора детского сада № 251. Как этот "дементор" выглядит ночью, страшно даже представить.

Заведующая детсадом Наталья Козлова рассказала журналистам, что серая фигура в капюшоне с младенцем на руках, судя по всему, появилась на выходных, ее автора она не знает.

Впрочем, в СМИ проскользнула версия о том, что "дементора" из бетонных тряпок сваяла местная жительница и это уже не первая её работа. Одну из них она самовольно установила прямо у забора детского сада (по задумке автора это вообще-то ангел с младенцем на руках, а не то, что все подумали).

Правда вот родители и дети не оценили творчества "художницы".

"Ей не место здесь", - уверена заведующая детсадом.

"Это не на нашей территории стоит, но это рядом, где дети ходят. Конечно, мы обратились к квартальному, квартальный обещал разобраться. Мне неизвестно, кому эта территория принадлежит, квартальный будет выяснять», - сказала она.

Впрочем, несмотря на жалобы пока жуткая скульптура продолжает стоять у входа в сад и пугать и детей и взрослых.

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Метки: Кукла   детский сад   екатеринбург   капюшон   кладбище   статуя   
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2  комментария
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Rom Час назад
Надо еще красные лампочки - глазки сделать. Тогда самое то будет.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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