В Краснодарском крае появилось поздравление "С новосельем!" на кладбище

Жители Краснодара бурно обсуждают вывеску напротив новостройки. Застройщики повесили рекламный баннер "С новосельем" прямо перед окнами. Правда они не учли, что прямо под окнами находится кладбище.
Новые 16-ти этажные дома появились по адресу Заполярная,37. Длиннющая новостройка уже встречает гостей и застройщик решил поздравить новосёлов. Напротив дома разместили баннер "С новосельем!". Красочные шарики должны были придать поздравлению праздности.
Однако, застройщик не учёл, что прямо под окнами находится кладбище. Баннер разместили прямо на заборе, который разделяет территорию дома и кладбище. Теперь, когда жители смотрят в окно, они видят не только кладбище, но и приветливое приглашение.
Пользователи сети подшутили над жильцами, у которых окна выходят на кладбище.
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зы я про здание-человейник...Домом ЭТО не назвать
Для жилого комплекса использованы экологичные безопасные материалы. Передовые технологии строительства обеспечили прочностью конструкций и безупречным видом на долгие годы.
- Природа, квартира напротив пастбища.
- А что за пастбище?
- Кладбище, кладбище - некрофилов пастбище.
И любому мертвецу
Говори всегда "Привет!"
Ты ведь тоже раньше жил,
А сегодня - НЕТ!