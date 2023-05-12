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В Краснодарском крае появилось поздравление "С новосельем!" на кладбище

В Краснодарском крае появилось поздравление "С новосельем!" на кладбище

Автор:
12 мая 2023 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   застройщик   интересное   кладбище   краснодарский край   новостройка   фото   
1909
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Жители Краснодара бурно обсуждают вывеску напротив новостройки. Застройщики повесили рекламный баннер "С новосельем" прямо перед окнами. Правда они не учли, что прямо под окнами находится кладбище.

Новые 16-ти этажные дома появились по адресу Заполярная,37. Длиннющая новостройка уже встречает гостей и застройщик решил поздравить новосёлов. Напротив дома разместили баннер "С новосельем!". Красочные шарики должны были придать поздравлению праздности.

Однако, застройщик не учёл, что прямо под окнами находится кладбище. Баннер разместили прямо на заборе, который разделяет территорию дома и кладбище. Теперь, когда жители смотрят в окно, они видят не только кладбище, но и приветливое приглашение.

Пользователи сети подшутили над жильцами, у которых окна выходят на кладбище.

Источник:

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Метки: Юмор   застройщик   интересное   кладбище   краснодарский край   новостройка   фото   
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20  комментариев
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170
Foxdan Scullder Час назад
Зато соседи всегда тихие...
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1k
raael13 10 минут назад
Да и дом похож на многоуровневый склеп.
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8k
Александр Маслов 16 минут назад
А кладбище ещё "открытое"? ...Удобно, ...в случае чего.
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12k
harlamov 20 минут назад
Дом похож на огромный колумбарий, так что застройщики молодцы, все очень продумано и концептуально.
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17k
RDen 22 минуты назад
какой ужос!
зы я про здание-человейник...Домом ЭТО не назвать
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
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0
Александр 36 минут назад
За качество строительства ЖК «На Красных Партизан 2» отвечает DOGMA
Для жилого комплекса использованы экологичные безопасные материалы. Передовые технологии строительства обеспечили прочностью конструкций и безупречным видом на долгие годы.
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16k
K7OO 36 минут назад
Сам дом от кладбища не очень-то отличается. Проектировщики шибко не заморачивались.
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6k
sumrаknn 38 минут назад
- А где квартира?
- Природа, квартира напротив пастбища.
- А что за пастбище?
- Кладбище, кладбище - некрофилов пастбище.

И любому мертвецу
Говори всегда "Привет!"
Ты ведь тоже раньше жил,
А сегодня - НЕТ!
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61k
Андрей 40 минут назад
Ахахаха, найдите кладбище на фото ))

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2k
Сергей 44 минуты назад
Пипец домик. неужели есть мечтатели жить в таком?
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2k
xannar 58 минут назад
Когда искала квартиру, всерьёз рассматривала один вариант с кладбищем под окнами, риэлтор была в шоке ))) Зато тишина, зелень как в парке. Ну конечно дом был - обычная девятиэтажка (втопку эти человейники), и кладбище старое - всё в деревьях, красиво.
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962
Просто чувак в интернете Час назад
[мат] я еще если бы мне доплачивали не стал бы в этом человейнике жить. Жесть бетонная тюрьма.
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9k
Том Сойер Час назад
А вид из окон какой умиротворяющий.....
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
никуя се муравейник... 21 этаж и вдоль еще дофига..
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А че не так? все нормуль. Каждый воспринимает в меру своей спорченности. Я хз, кто эти гении, купившие квартиру напротив кладбища. Атмосфера такая себе
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