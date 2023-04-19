В Баку вандалы разгромили десятки православных могил

Пока не ясно: это просто хулиганство или провокация.
Неприятный случай из Азербайджана: погром на Русском кладбище в посёлке Забрат Сабунчинского района Баку. Повалены памятники, осквернены могилы.
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По факту вандализма возбуждено уголовное дело по статье 245 («Надругательство над могилами») Уголовного кодекса АР, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Причину погрома на кладбище сейчас выясняют. Но есть любопытный факт: до этого по телеграм-каналам разошлось сообщение. В нём некая «русскоязычная» девушка пришла на местное кладбище и якобы измазала кровью могилы азербайджанских солдат:
Следователям предстоит выяснить: это постановка, единичная выходка не вполне адекватной дамы (а может и нескольких), или же сознательная провокация. И если последнее - узнать, кто за этим стоит.
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Вместо работы и созидания занимаются всем подряд.
Вот идет по улице обоссаный чел и громко орет матом, задирает прохожих - его все обходят, нехер с ним связываться - себе дороже выйдет.
А другой тоже самое делает, только снимает на камеру смартфона, так его полстраны обсуждает..
в смысле не ясно ???!!! как раз очень ясно
Некая тупая решила хайпануть, и сфоткалась на аллее Шахидов - кладбища в центре Баку, где похоронены погибшие в ходе "Чёрного января", а также Карабахских войн, заявив, что измазала его свиной кровью (без пруфов).
В результате, некоторым бомбанувшим дебилам пришло в голову "отомстить" русскому кладбищу - хотя по ходу пьесы выяснилась, что ТП была не русская.
Воевать с мёртвыми - это совсем кончеными надо быть. Не надо так.