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В Баку вандалы разгромили десятки православных могил

В Баку вандалы разгромили десятки православных могил

Автор:
19 апреля 2023 15:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: азербайджан   баку   вандализм   кладбище   могилы   памятники   прокуратура   
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Пока не ясно: это просто хулиганство или провокация.

Неприятный случай из Азербайджана: погром на Русском кладбище в посёлке Забрат Сабунчинского района Баку. Повалены памятники, осквернены могилы.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело по статье 245 («Надругательство над могилами») Уголовного кодекса АР, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Причину погрома на кладбище сейчас выясняют. Но есть любопытный факт: до этого по телеграм-каналам разошлось сообщение. В нём некая «русскоязычная» девушка пришла на местное кладбище и якобы измазала кровью могилы азербайджанских солдат:

Следователям предстоит выяснить: это постановка, единичная выходка не вполне адекватной дамы (а может и нескольких), или же сознательная провокация. И если последнее - узнать, кто за этим стоит.

Источник:

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Метки: азербайджан   баку   вандализм   кладбище   могилы   памятники   прокуратура   
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22  комментария
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16k
K7OO Час назад
Сдается мне, что пост в телеге про осквернение азербайджанских могил и разгром православного кладбища - деятельность одной и той же шайки, работающей по заказу.
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9k
Том Сойер Полчаса назад
Вот эта мразь(см. фото) кто пытается в очередной раз поджечь ситуацию в регионе.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Конечно, провокация. Это изначально провокация, направленная на разрушение добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном. И искать в первую очередь нужно ту, которая выложила видео с аллеи. Ну а заказчики, как известно, где-то на Западе...
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311
Вася Васильев Полчаса назад
с живыми эти шакалы воевать бояться.. вот и отыгрываются на мёртвых.
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2k
Alex Час назад
Свиньи из азербайджана постарались
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255
noname789 Час назад
это фсё армяни
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3k
Роман Час назад
Вот есть 0,5% от людей, смысл жизни которых только ломать все вокруг, гадить, визжать, ...
Вместо работы и созидания занимаются всем подряд.
Вот идет по улице обоссаный чел и громко орет матом, задирает прохожих - его все обходят, нехер с ним связываться - себе дороже выйдет.
А другой тоже самое делает, только снимает на камеру смартфона, так его полстраны обсуждает..
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15k
Краюхин Тихон Час назад
Чурки, ху.ле. Нам бы в своей стране порядок навести, но и тут государство против нас. Да и нет у нас своего государства. У всех есть, а у русских. Только РФ. Где любая чёрная гнид кричит - я россиянин, а сам нож за пазухой и ткнёт тебя, при первом удобном случае. И будет это называться - бытовой конфликт. Так и живём. таков путь, б.лядь!
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388k
Алексей Час назад
Пока не ясно: это просто хулиганство или провокация....

в смысле не ясно ???!!! как раз очень ясно
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37k
Александр Час назад
Надо просто что азерам, что армянам по щщам разок надавать как следует, чтобы знали суки, кто тут папа.
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12k
Shtoppi Час назад
азербодские соросята расстарались.
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
Собственно вот-что предшествовало разгрому русских могил:

Некая тупая решила хайпануть, и сфоткалась на аллее Шахидов - кладбища в центре Баку, где похоронены погибшие в ходе "Чёрного января", а также Карабахских войн, заявив, что измазала его свиной кровью (без пруфов).

В результате, некоторым бомбанувшим дебилам пришло в голову "отомстить" русскому кладбищу - хотя по ходу пьесы выяснилась, что ТП была не русская.

Воевать с мёртвыми - это совсем кончеными надо быть. Не надо так.
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