В Баку вандалы разгромили десятки православных могил

По факту вандализма возбуждено уголовное дело по статье 245 («Надругательство над могилами») Уголовного кодекса АР, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Причину погрома на кладбище сейчас выясняют. Но есть любопытный факт: до этого по телеграм-каналам разошлось сообщение. В нём некая «русскоязычная» девушка пришла на местное кладбище и якобы измазала кровью могилы азербайджанских солдат: