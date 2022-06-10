Ангел-убийца: за что красивую кладбищенскую скульптуру лишили головы?

Еще одна городская легенда – свечение глаз. Якобы если фигуре долго вглядываться в глаза, то они начинали светиться. Сущность, заключенная в надгробии, воспринимала это как вызов. И вскоре смельчак погибал по неизвестным причинам. В общем, это все очень страшно и опасно, и, чтобы прекратить череду бессмысленных смертей (или просто на всякий случай) кто-то пробрался на погост с инструментами и не особенно аккуратно обезглавил скульптуру, забрав для верности руки и кончики крыльев.

Если абстрагироваться от городских легенд и всяческих ужастиков, которые детвора рассказывает друг другу тихим шепотом на ухо, то Элис действительно фигурировала в этой истории. Ангел был установлен рядом с могилой новорожденной девочки Бетти (1918 год). А позже здесь же нашли упокоение и ее родители Конрад и Лидия Фишер. На постаменте есть отметка, что фигура установлена как дань памяти сестрам – Лидии и Элис Фишер. То есть по факту Элис вообще приходилась ребенку тетей, а не матерью. Да и Лидия скончалась не вскоре после смерти маленькой дочки: прошло целых 8 лет. И женщине было немного за 50. То есть на момент рождения Бетти она была старородящей. И с учетом состояния медицины того времени вполне могла заработать осложнения во время родов, из-за которых и погиб младенец.