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Ангел-убийца: за что красивую кладбищенскую скульптуру лишили головы?

Ангел-убийца: за что красивую кладбищенскую скульптуру лишили головы?

Автор:
10 июня 2022 13:46
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Элис   ангел   голова   история   кладбище   скульптура   статуя   странно   
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Мейпл-Гроув – это кладбище, расположенное поблизости от Вермилиона (Огайо). И оно считается среди местных рассадником всякой потусторонней живности типа духов, призраков и приведений.

До недавнего момента самым жутким его местом считалось захоронение, украшенное статуей обезглавленного ангела, которого к тому же кто-то лишил рук. Кто и, главное, зачем так поступил со старинной фигурой?


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В настоящее время фигуру вывезли в неизвестном направлении, поскольку впечатлительные и даже не очень посетители впадали в панику при виде зловещего силуэта. По легенде некогда женщина по имени Элис случайно ли либо умышленно убила собственную дочь. Ее настолько мучило раскаяние за совершенное преступление, что она заказала это изваяние и поставила его на могиле ребенка, чтобы хотя бы так искупить свой страшный грех.


Легенда гласит, что мать ненадолго пережила дитя: рассудок Элис помутился, она отказалась от еды и вскоре скончалась. Тело погребли здесь же, под ногами ангела.

Вскоре после этого местные стали замечать, что кто-то увечит и убивает домашних животных. А на лице статуи появилась кровавая ухмылка: губы были испачканы настоящей кровью. Народ решил, что обезумевший дух Элис вселяется в скульптуру и нападает на скот. Ангела быстренько избавили от головы и рук, дабы бедокурить ему было нечем. Заодно с помощью отбойного молотка ему укоротили и крылья. Странно, но гибель скота с этого момента прекратилась.


Еще одна городская легенда – свечение глаз. Якобы если фигуре долго вглядываться в глаза, то они начинали светиться. Сущность, заключенная в надгробии, воспринимала это как вызов. И вскоре смельчак погибал по неизвестным причинам. В общем, это все очень страшно и опасно, и, чтобы прекратить череду бессмысленных смертей (или просто на всякий случай) кто-то пробрался на погост с инструментами и не особенно аккуратно обезглавил скульптуру, забрав для верности руки и кончики крыльев.

Если абстрагироваться от городских легенд и всяческих ужастиков, которые детвора рассказывает друг другу тихим шепотом на ухо, то Элис действительно фигурировала в этой истории. Ангел был установлен рядом с могилой новорожденной девочки Бетти (1918 год). А позже здесь же нашли упокоение и ее родители Конрад и Лидия Фишер. На постаменте есть отметка, что фигура установлена как дань памяти сестрам – Лидии и Элис Фишер. То есть по факту Элис вообще приходилась ребенку тетей, а не матерью. Да и Лидия скончалась не вскоре после смерти маленькой дочки: прошло целых 8 лет. И женщине было немного за 50. То есть на момент рождения Бетти она была старородящей. И с учетом  состояния медицины того времени вполне могла заработать осложнения во время родов, из-за которых и погиб младенец.


Как появляется дезинформация такого рода? Берется реальная история, выворачивается наизнанку, щедро сдабривается изрядной долей слухов и домыслов, но с обязательным сохранением небольшой доли правды. Но, видимо, у местных действительно был веский повод изуродовать скульптуру. И жаль, поскольку ангел действительно очень красивый, и очень хотелось бы увидеть его в полном комплекте. Ведь людские темные суеверия нередко становятся причинами разрушения поразительных предметов искусства.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Элис   ангел   голова   история   кладбище   скульптура   статуя   странно   
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♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Страшилки из пионерского лагеря?
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