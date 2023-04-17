Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху

Хагги Вагги — герой детской игры, которая стала очень популярной несколько лет назад. В России Хагги Вагги не нравится взрослым, особенно, когда его морда торчит из куличей. В московских ресторанах вовсе предлагали верующим люксовые куличи.
В кондитерской Екатеринбурга покупатели увидели очень необычные пасхальные куличи. Из лакомства торчали леденцы в форме Хагги Вагги (персонажа игры). Жители города сочли это неуважением к христианскому празднику.
Фотографии куличей разлетелись по социальным сетям. Пользователи сочли такое неприемлемым.
Если Хагги Вагги может оскорбить чувства верующих, то эти куличи из московских ресторанов могут оскорбить чувства
бедных обычных россиян. Например, как вам кулич за 25 тысяч рублей, покрытый золотом в 23 карата. А ещё можно приобрести большой кулич за 29 тысяч, с позолоченными яйцами.
Другой ресторан предлагает жителям столицы пасхальные яйца в стиле тяжёлого люкса. Золотые, велюровые бархатные. Каждое за 7,500. В другом заведении можно купить кулич за 5 тысяч с трюфелем.
Ещё один столичный ресторан предложил покупателям шоколадные яйца за девять с половиной тысяч. И пасхального шоколадного кролика.
Источник:
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по моему сразу ясно становится какой у барыг расчет был.