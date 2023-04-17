Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху

Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке

Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и...

В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз

"Это он в чём?": под Иркутском открыли памятник советскому генералу, который наводит на...

В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами

Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались