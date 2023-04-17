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Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху

Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху

Автор:
17 апреля 2023 10:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   екатеринбург   интересное   куличи   фото   хаги ваги   
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Хагги Вагги — герой детской игры, которая стала очень популярной несколько лет назад. В России Хагги Вагги не нравится взрослым, особенно, когда его морда торчит из куличей. В московских ресторанах вовсе предлагали верующим люксовые куличи.

В кондитерской Екатеринбурга покупатели увидели очень необычные пасхальные куличи. Из лакомства торчали леденцы в форме Хагги Вагги (персонажа игры). Жители города сочли это неуважением к христианскому празднику.

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Фотографии куличей разлетелись по социальным сетям. Пользователи сочли такое неприемлемым.

Если Хагги Вагги может оскорбить чувства верующих, то эти куличи из московских ресторанов могут оскорбить чувства бедных обычных россиян. Например, как вам кулич за 25 тысяч рублей, покрытый золотом в 23 карата. А ещё можно приобрести большой кулич за 29 тысяч, с позолоченными яйцами.

Другой ресторан предлагает жителям столицы пасхальные яйца в стиле тяжёлого люкса. Золотые, велюровые бархатные. Каждое за 7,500. В другом заведении можно купить кулич за 5 тысяч с трюфелем.

Ещё один столичный ресторан предложил покупателям шоколадные яйца за девять с половиной тысяч. И пасхального шоколадного кролика.

Источник:

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Метки: Россия   Юмор   екатеринбург   интересное   куличи   фото   хаги ваги   
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13  комментариев
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1k
raael13 52 минуты назад
По поводу люксовых куличей... Иисус говорил: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
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5k
Нуи Хусим 46 секунд назад
Сатанисты они и гореть им в Аду после Страшного Суда! Аминь!
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15k
эмосурикат прямоползающий 52 минуты назад
Древнееврейское слово «Пе сах» обозначает иудейскую Пасху[5], отмечаемую по лунному календарю. Оно связано с корнем слова ( פסח паса х «миновал, прошёл мимо»), которое напоминает о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта[6]:
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2k
kleyman Час назад
Интересно, а если бы они кулич карамельным распятием украсили, это оскорбление или наоборот выражение почтения к религии?
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359
Серега Час назад
Интересовался куличем и крашенными яйцами на пасху.И как оказалось,ничего подобного в Библии нет.А вот люди в дохристианский период,языческий,как раз таки и подобие куличей пекли и яйца красили.Как дары своим языческим богам.Сегодня ночью на работе,рассказал одному коллеге это.Показал различные факты.Понял говорю,что к христианству это все отношения не имеет,более того это грех огромный для вас?Понял отвечает,но традиция есть традиция и изменять ей не намерен.Вот так.Христианину доказываешь,что то что он делает ,это антихристианство,а ему все равно.Традиции предков,выше и важнее.
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747
ruslan d Час назад
На чувства "оскорбленных" конечно наплевать ... Но нафига это сделали , тоже не понятно
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12k
Shtoppi 2 часа назад
<<Хагги Вагги герой ДЕТСКОЙ ИГРЫ, которая стала очень популярной несколько лет назад.>>
--------
по моему сразу ясно становится какой у барыг расчет был.
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9k
Copycat 2 часа назад
Ну это тупо на детей расчитано, в стиме игра имеет смешанные отзывы, многие её ругают, зато детские блогеры на ютюбе дичайшим образом впаривают эти куклы детям
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331400



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