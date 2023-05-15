Как выглядят голоса московского метро

Сегодня эти же голоса можно услышать на МЦК, МЦД, в автобусах, трамваях, а также на автовокзалах и автостанциях.
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Более 15 лет по дороге домой, по делам или в офис на метро москвичей сопровождают два приятных голоса. По направлению в центр пассажиров провожает мужской голос, из центра — женский. Традиция объявлять станции метро мужским и женским голосом сложилась в Москве еще в 1980-е годы. Идея принадлежала обществу слепых, и такое решение помогает сориентироваться в метро без карты.
Приятный женский голос принадлежит Юлии Романовой-Кутьиной, уверенный мужской баритон — Алексею Россошанскому.
По праздникам, в первую очередь на Новый год, а также в тематических поездах можно услышать поздравления и объявления от известных артистов.
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