Как выглядят голоса московского метро

Более 15 лет по дороге домой, по делам или в офис на метро москвичей сопровождают два приятных голоса. По направлению в центр пассажиров провожает мужской голос, из центра — женский. Традиция объявлять станции метро мужским и женским голосом сложилась в Москве еще в 1980-е годы. Идея принадлежала обществу слепых, и такое решение помогает сориентироваться в метро без карты.

Приятный женский голос принадлежит Юлии Романовой-Кутьиной, уверенный мужской баритон — Алексею Россошанскому.