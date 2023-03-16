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Почему в СССР вагоны метро называли по буквам алфавита, но пропустили букву “Ж”

Почему в СССР вагоны метро называли по буквам алфавита, но пропустили букву “Ж”

Автор:
16 марта 2023 00:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Метро   Москва   СССР   алфавит   буквы   вагоны   метрополитен   поезда   ретропоезд   электрички   
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Когда до неё дошли, что-то поломалось.

В тридцатых годах в Союзе стали делать вагоны для метрополитена и решили именовать их по алфавиту. Вот первый из них - “А” от 27 августа 1934 года.

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Через три года наладили производство вагонов “Б”, ну а “В” уже были трофейными немецкими. Их привезли после Великой Отечественной и переделали под движение по нашему метро.

Далее производство вагонов пошло по накатанной: “Г”, “Д”.... 22 февраля 1961 года выпустили вагоны “Е”. А когда дошли до буквы “Ж”, то посовещались и решили, что звучит это как-то не очень. Поэтому букву приписали к предыдущей и выпустили вагоны “Еж”. Работники метрополитена называют их “ежами”. Многие из вас их отлично знают - их модернизированные версии работают до сих пор.

Букву “З” тоже решили не использовать и начали конструировать вагон “И” - но не закончили. В 1976 году ввели единую систему классификации подвижного состава: поезда дальнего следования начинались с 61, трамваи с 71, а электрички метрополитена - с 81. А от буквенного обозначения отказались.

В 1990-х и нулевых вагонам стали давать имена.

“Яуза”

“Русич”

“Ока”

Также запустили поезда, посвящённые какому-то человеку, событию или явлению.

“70 лет великой Победе”

В вагонах есть фотохроника, плакаты и заметки из газет тех лет.

Ретропоезд “Сокольники”

Он стилизован под поезда типа “А” - самые первые, которые начали ходить по Сокольнической линии в 1930-х.

“Акварель”

Это целая картинная галерея с репродукциями Айвазовского, Шишкина, Репина и других известных художников.

А для любителей истории, есть уникальная экскурсия: раз в месяц по московскому метро проезжает единственный сохранившийся ретропоезд из трёх вагонов тридцатых годов. Полностью оригинальных и чудом сохранившихся. Экскурсия проходит ночью, когда движение по веткам уже прекращается.

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Метки: Метро   Москва   СССР   алфавит   буквы   вагоны   метрополитен   поезда   ретропоезд   электрички   
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Змей Горыныч Полчаса назад
Сиденья были мягкими
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