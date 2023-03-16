Почему в СССР вагоны метро называли по буквам алфавита, но пропустили букву “Ж”

Далее производство вагонов пошло по накатанной: “Г”, “Д”.... 22 февраля 1961 года выпустили вагоны “Е”. А когда дошли до буквы “Ж”, то посовещались и решили, что звучит это как-то не очень. Поэтому букву приписали к предыдущей и выпустили вагоны “Еж”. Работники метрополитена называют их “ежами”. Многие из вас их отлично знают - их модернизированные версии работают до сих пор.