Страшный секрет мистической Лощины чёрного бамбука

Через 10 лет здесь бесследно исчезли военные топографы. От людей осталась только амуниция и оружие. В 1962 году произошёл случай, очень напомнивший историю с солдатами. Из группы геологов вернулся только один – проводник, который немного замешкался и отстал. Он сохранил ясность рассудка и смог рассказать кое-что новое. Мужчина описал неожиданно наползший туман, который поглощал не только визуальные образы, но и звуки. И был практически осязаемым, вязким, похожим на желе. Сколько он провёл в плену странного тумана – неизвестно. Но когда очнулся, никого из группы уже не было.

В 1976 году свет на странные события решила пролить группа местных. Они были опытными лесниками и не понаслышке знали, как себя вести в лесу и правильно ориентироваться.