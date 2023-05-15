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Страшный секрет мистической Лощины чёрного бамбука

Страшный секрет мистической Лощины чёрного бамбука

Автор:
15 мая 2023 16:21
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: ГАЗ   Китай   Хэйчжу   гипотеза   исчезновение   пещера   тайна   человек   чёрный бамбук   экспедиция   
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Хотя неизведанных мест на карте остаётся всё меньше, таковые имеются. И объединяет их одно: невозможность объяснить происходящие там странные явления с научной точки зрения.

Одно из таких мест – Хейчжу в Китае – мистическая Долина чёрного бамбука. Жители провинции Сычуань полушёпотом рассказывают истории об этой долине. Которая имеет вход, но не имеет выхода.

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Старожилы говорят, что впервые люди узнали об этом месте в 40-х. Здесь пропал отряд солдат численностью 30 человек. Бесследно. Как и двое разведчиков, которые прикрывали им тыл. Последний – третий нашёлся, но тронулся рассудком и не смог рассказать ничего более или менее внятного.

Через 10 лет здесь бесследно исчезли военные топографы. От людей осталась только амуниция и оружие. В 1962 году произошёл случай, очень напомнивший историю с солдатами. Из группы геологов вернулся только один – проводник, который немного замешкался и отстал. Он сохранил ясность рассудка и смог рассказать кое-что новое. Мужчина описал неожиданно наползший туман, который поглощал не только визуальные образы, но и звуки. И был практически осязаемым, вязким, похожим на желе. Сколько он провёл в плену странного тумана – неизвестно. Но когда очнулся, никого из группы уже не было.

В 1976 году свет на странные события решила пролить группа местных. Они были опытными лесниками и не понаслышке знали, как себя вести в лесу и правильно ориентироваться.

Вернулись не все… А спасшиеся снова рассказали о тумане. Впоследствии в Долину вошли и остались там навсегда ещё многие. Местные культивировали самые разные теории, доходящие до абсурда: похищение людей инопланетянами для опытов, проделки снежных людей, даже истории о панде-мутанте, выросшей до огромных размеров и поедающей несчастных.

В итоге в 1997 году власти организовали уже официальную экспедицию в Хэйчжу. Отряд возглавил Ян Вюном. Учёные вернулись без потерь, но на следующий день многие почувствовали себя плохо. С учётом этого было сделано несколько уже более реалистичных предположений, объясняющих исчезновения, а именно:

  • наличие в долине особых древесных пород, которые при гниении выделяют токсичные соединения;
  • резкие климатические колебания;
  • большое количество естественных пещер, гротов и расщелин, выделяющих ядовитые испарения.

На настоящий момент нет ни доказательств, ни опровержений этих гипотез. И хотя они выглядят более или менее правдоподобно, вопрос исчезновения людей и тел погибших остаётся открытым.

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Метки: ГАЗ   Китай   Хэйчжу   гипотеза   исчезновение   пещера   тайна   человек   чёрный бамбук   экспедиция   
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2  комментария
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233
mosazer Час назад
Больше похоже на замануху для туристов
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1M
NAZARETH (модер) 54 минуты назад
Тайна разгадана...

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