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Отражающее смерть: зеркало-убийца Луи Арпо

Отражающее смерть: зеркало-убийца Луи Арпо

Автор:
09 февраля 2023 13:48
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Луи Арпо   зеркало   история   исчезновение   мастер   мистика   тайна   
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Зеркала во многих культурах считаются мистическими предметами – порталами в иные и далеко не самые дружественные миры. Связано с этим обычным предметом, в котором мы не один раз в день видим своё отражение, и множество примет типа 7 лет несчастий, которые грозят разбившему зеркало, или необходимости завешивать раму, когда в доме покойник.

А некоторые зеркала вошли в историю. И прославились в весьма специфическом ключе. Как, например, изделие знаменитого парижского мастера Луи Арпо. В народе поговаривали, что он знается с нечистой силой и увлекается алхимией. Но к зеркальщику не привязывались, поскольку он водил дружбу с небезызвестной мадам Помпадур.

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Слава о виртуозе гремела далеко за пределами Парижа. Вероятно, Арпо действительно был талантом. Но до наших дней дошла единственная его работа 1743 года. Зеркало вставлено в раму из ценной породы дерева, покрытую позолотой. Верхнюю часть украшают фигуры дующих в трубы ангелов. А внизу имеется клеймо «Луи Арпо, 1743 год».

Первым подтверждённым владельцем изящной вещицы считается банкир Киракос Гандзакеци. Он решил преподнести зеркало в подарок сестре. Но именинница не дождалась ни брата, ни подарка. Киракос погрузил презент в карету и выдвинулся на торжество. Спустя несколько часов, так и не дождавшись мужчину, родственники отправились на поиски. Нашли карету с зеркалом, но ни Киракоса, ни слуг, ни кучера обнаружить не удалось. Они пропали бесследно. Поглощены отражающей поверхностью?

Следующую хозяйку создание Арпо не поглотило, а убило. Ну, как убило – поспособствовало. Очередной зафиксированной жертвой стала некая молодая особа по имени Лаура Ноэль, которой зеркало преподнесли на 23-летие в 1853 году. Барышня обрадовалась, начала вертеться перед рамой, прихорашиваясь. И вдруг упала замертво: сердечный приступ. С этого момента опасная штуковина выбрала для отправки на тот свет именно этот метод.

Ещё одна примечательная история с творением зеркальных дел мастера описана в книге «Загадка виллы де Форнароли». Сам маркиз Форнароли до её выхода не дожил, но историю с его слов записала сестра.

Супруги приобрели в 30-х роскошный особняк в предместьях Парижа и нашпиговали его всяческими предметами старины и прочим антиквариатом. Зеркальце очень даже вписалось в интерьер, и хозяйка понравившуюся вещицу расположила над своим  туалетным столиком.

В 1943 году в доме семейства организовали ужин, на котором присутствовали видные немецкие офицеры. Маркиза поднялась наверх припудрить носик перед кульминацией приёма – фейерверком. Но не вернулась. В комнате её супруг не обнаружил. Слуги в один голос твердили, что маркиза не выходила. Заинтересованные немцы подключились к поискам. На столике лежала расчёска, открытые пудреница и помада. На полу валялось порванное ожерелье и одинокая туфелька. И никаких следов их владелицы. Только царапина на зеркале. После долгих раздумий маркиз пришёл к выводу, что жену сожрало это самое зеркало.

Аналогичных случаев история насчитывает ещё более трёх десятков. В общем, каждый можно объяснить с позиции логики. Банкир наворотил дел и сбежал, чтобы не платить по счетам. У девы Ноэль мог быть порок сердца, которое не выдержало при виде какой-нибудь мелькнувшей тени или шмыгнувшей мышки. А Форнароли могла не поддерживать политических взглядов мужа (не фиг якшаться с нацистами), сговориться с кем-то из слуг и покинуть особняк, оставив такой лёгкий мистический перфоманс.

Что касается других смертей, то их могло вызывать зеркало. Но тоже по банальной причине – из-за амальгамы на ртути, которая, как известно, не самым благоприятным образом сказывается на здоровье. При регулярном использовании зеркала потихоньку шло отравление организма. Обострялись хронические болезни, и хозяин отбывал в лучший мир.

После гибели очередного владельца в 1997 году творение французского зеркальщика осело на складе вещественных доказательств. Откуда благополучно исчезло в неизвестном направлении. Информация просочилась в СМИ, и власти, заботясь о жизни и здоровье граждан, даже преступников, объявили о не самой доброй славе изделия и порекомендовали воришкам или новым владельцам не использовать его по назначению. А лучше вернуть в полицию. Желающих не нашлось. Следы зеркала затерялись. И, как знать, может оно висит в соседнем доме и ждёт своего часа, чтобы продолжить свою тихую всасывающе-растворяющую охоту.

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Метки: Загадка   Луи Арпо   зеркало   история   исчезновение   мастер   мистика   тайна   
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Борис Карабанов Полчаса назад
Вообще-то, амальгама зеркал всегда покрывается защитным слоем (битумы, смолы и подоб.), а иначе покрытие быстро портится. Если бы испарение было столь значительным, что его хватило на отравление, то от амальгамы очень быстро бы ничего не осталось.
А вот, ещё был случай. Может, слыхали? В одном доме на полу появилось красное пятно... Впрочем, это уже совсем другая история.
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Citizenn Минуту назад
Без зеркала никак, только теперь придется вначале проверять, какой Луй его сделал
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Слепой Пью 37 минут назад
Ля! Мне чо, теперь не бриться - перед зеркалом жеж!
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