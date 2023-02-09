Отражающее смерть: зеркало-убийца Луи Арпо

Ещё одна примечательная история с творением зеркальных дел мастера описана в книге «Загадка виллы де Форнароли». Сам маркиз Форнароли до её выхода не дожил, но историю с его слов записала сестра.

Супруги приобрели в 30-х роскошный особняк в предместьях Парижа и нашпиговали его всяческими предметами старины и прочим антиквариатом. Зеркальце очень даже вписалось в интерьер, и хозяйка понравившуюся вещицу расположила над своим туалетным столиком.

В 1943 году в доме семейства организовали ужин, на котором присутствовали видные немецкие офицеры. Маркиза поднялась наверх припудрить носик перед кульминацией приёма – фейерверком. Но не вернулась. В комнате её супруг не обнаружил. Слуги в один голос твердили, что маркиза не выходила. Заинтересованные немцы подключились к поискам. На столике лежала расчёска, открытые пудреница и помада. На полу валялось порванное ожерелье и одинокая туфелька. И никаких следов их владелицы. Только царапина на зеркале. После долгих раздумий маркиз пришёл к выводу, что жену сожрало это самое зеркало.