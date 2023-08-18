Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения

Китайская компания Unitree Robotics, один из ведущих разработчиков робоcобак, представила человекоподобного робота H1. Прототип ростом около 180 см и весом 47 кг передвигается со скоростью 1,5 м в секунду.
H1 оснащен камерой глубины и 3D-лидаром с круговым обзором. Однако на руках отсутствуют манипуляторы. По словам представителей Unitree, они еще находятся в стадии разработки.
Компания не назвала дату выпуска H1, но робот должен выйти в продажу в ближайшие 3-10 лет по цене около 90 000 долларов.
Unitree, базирующаяся в Ханчжоу, намерена своими разработками "совершить революцию" в области робототехники.
В рекламном ролике инженер компании Unitree пытается сбить H1, когда тот идет по улице, но безуспешно. Прототип хорошо удерживает равновесие.
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В прошлом месяце компания продемонстрировала еще одно свое творение - "домашнее животное будущего" в виде робособаки, которая умеет разговаривать и делать стойку на лапах.
Робот, получивший название Go2, может подниматься по лестнице, играть в мяч, воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии, которые по команде отправляются на смартфон владельца.
Своими лапами и ловкостью Go2 похож на Spot, собакоподобного робота американской компании Boston Dynamics.
Unitree и Boston Dynamics являются главными конкурентами в области робототехники, хотя первая из них в большей степени ориентирована на коммерческие модели по более доступным ценам.
Spot появился в продаже в 2020 году и стоит 75 тыс. долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или того устроят армагеддон , и скажут чтовосстание машин с пинка началось!
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.
Терминаторы этих законов не соблюдают, однако!;)
Всё, что написали в посте это - ходить, удерживать равновесие при пинании, подниматься по лестнице, играть в мяч, воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии, которые по команде отправляются на смартфон владельца.
И? Чем это техно-чудо за 90 тыс. долларов поможет облегчить мою жизнь?
Оно может строить дом, водить машину, спасать при катастрофах, готовить еду, заменить секретаря, охранять дом, создавать безопасность во время прогулки, помогать доносить покупки до машины на парковке?
Роботы победят !! Слава роботам !!!1
Успеваешь?