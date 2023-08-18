Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения

В прошлом месяце компания продемонстрировала еще одно свое творение - "домашнее животное будущего" в виде робособаки, которая умеет разговаривать и делать стойку на лапах.

Робот, получивший название Go2, может подниматься по лестнице, играть в мяч, воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии, которые по команде отправляются на смартфон владельца.