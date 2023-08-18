FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2014 постов • 747 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения

Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения

Автор:
18 августа 2023 13:19
Сообщество : Наука
Метки: Unitree Robotics   Китай   наука   прототип   робот   человек   
1728
6
2

Китайская компания Unitree Robotics, один из ведущих разработчиков робоcобак, представила человекоподобного робота H1. Прототип ростом около 180 см и весом 47 кг передвигается со скоростью 1,5 м в секунду.

H1 оснащен камерой глубины и 3D-лидаром с круговым обзором. Однако на руках отсутствуют манипуляторы. По словам представителей Unitree, они еще находятся в стадии разработки.


Компания не назвала дату выпуска H1, но робот должен выйти в продажу в ближайшие 3-10 лет по цене около 90 000 долларов.

Unitree, базирующаяся в Ханчжоу, намерена своими разработками "совершить революцию" в области робототехники.

В рекламном ролике инженер компании Unitree пытается сбить H1, когда тот идет по улице, но безуспешно. Прототип хорошо удерживает равновесие.

В прошлом месяце компания продемонстрировала еще одно свое творение - "домашнее животное будущего" в виде робособаки, которая умеет разговаривать и делать стойку на лапах.

Робот, получивший название Go2, может подниматься по лестнице, играть в мяч, воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии, которые по команде отправляются на смартфон владельца.


Своими лапами и ловкостью Go2 похож на Spot, собакоподобного робота американской компании Boston Dynamics.

Unitree и Boston Dynamics являются главными конкурентами в области робототехники, хотя первая из них в большей степени ориентирована на коммерческие модели по более доступным ценам.

Spot появился в продаже в 2020 году и стоит 75 тыс. долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Unitree Robotics   Китай   наука   прототип   робот   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
КолдурасЪ Час назад
Зря он его пнул, роботы ничего не забывают. Да дипстейт могут из робота очередного Флойда сделать, а потом всех на колени или раком перед роботами поставят.
Или того устроят армагеддон , и скажут чтовосстание машин с пинка началось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ОТДЕЛ К 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 10 минут назад
А если робот его запомнил? Придет время и они поменяются местами...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 22 минуты назад
вот начало, уже и Н800 на подходе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 Полчаса назад
Целые бригады таких роботов будут разгонять митинги в будущем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 37 минут назад
Я ждал когда он ответку даст этому придурку! Похоже, робот пока еще несовершенен!:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Павел Верещагин ..: Атеист :.. 4 минуты назад
идеализм,порожденный тогда когда роботов и близко не стояло,желание видеть будущее в розовых тонах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков Час назад
Этот двуногий мне напомнил человека, который с рождения скакал на скакунах и при этом получил геморрой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
816
Звёздный князь Час назад
Я так и не понял, а полезная функция этих роботов в чём?
Всё, что написали в посте это - ходить, удерживать равновесие при пинании, подниматься по лестнице, играть в мяч, воспроизводить музыку из встроенного динамика и даже делать фотографии, которые по команде отправляются на смартфон владельца.
И? Чем это техно-чудо за 90 тыс. долларов поможет облегчить мою жизнь?
Оно может строить дом, водить машину, спасать при катастрофах, готовить еду, заменить секретаря, охранять дом, создавать безопасность во время прогулки, помогать доносить покупки до машины на парковке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
thrashbox Час назад
Смейтесь пока можете, мешки с мясом.
Роботы победят !! Слава роботам !!!1
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский Час назад
Что-то Китай уже никто не догонит. Все думали, что важно не количество, а качество. Китай доказал, что количество может перейти в качество. Есть хоть что-то, что они не делают-подделывают и даже сами изобретают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
thrashbox Б.Касторский Час назад
На данный момент - современные техпроцессы производства микросхем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
886
АлоКин Час назад
А я такой походкой обычно в туалет спешу

А я такой походкой обычно в туалет спешуПосмотреть
А я такой походкой обычно в туалет спешу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

489496



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Появились характеристики Р-ФОН
Появились характеристики Р-ФОН
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Китай#Прикол#история#факты#Москва#кино#милота
#автомобили#интересное#аварии#люди#интересно#Россия#в мире#животные#дети#сарказм
#автомир#Юмор#авто аварии#Автовсячина#новости#забавно#подборка#истории#мигранты#врачи
Появились характеристики Р-ФОН Появились характеристики Р-ФОН Учёные заново пересчитали органы и нашли новые Учёные заново пересчитали органы и нашли новые Энтузиаст или фанатик? Опыты за гранью, которые проводил советский учёный Энтузиаст или фанатик? Опыты за гранью, которые проводил советский учёный «Самый продвинутый» робот-гуманоид Амека печалится, что никогда не найдет любовь «Самый продвинутый» робот-гуманоид Амека печалится, что никогда не найдет любовь Страшный секрет мистической Лощины чёрного бамбука Страшный секрет мистической Лощины чёрного бамбука Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае

На что жалуетесь?

Вернуться