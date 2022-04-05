«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами

В ЕС взлетели цены на газ и «западные партнёры» начали шустро запасаться дровами. Например, в Германии местные жители планируют таким образом отапливать дома следующей зимой и страхуются на случай, если весна в этом году будет не сильно тёплой. Об этом сообщил телеканал CCTV News и новость разошлась по миру. Особенно тепло и радостно её приняли в Китае.

Китайские журналисты из издания «Гуаньча» стали разбираться в вопросе дров и немцев, и выяснили: правительство Германии заявило, что норма газа в хранилищах сократилась до 25%. И призвало граждан «максимально экономить газ». После этого сообщения в Германии резко вырос спрос на дровяные печи - теперь рядовые бургеры смогут от души погреться у буржуйки, прямо как в Гражданскую.