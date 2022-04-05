«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами

В Китае удивились такому подходу и высказали всё, что об этом думают.
В ЕС взлетели цены на газ и «западные партнёры» начали шустро запасаться дровами. Например, в Германии местные жители планируют таким образом отапливать дома следующей зимой и страхуются на случай, если весна в этом году будет не сильно тёплой. Об этом сообщил телеканал CCTV News и новость разошлась по миру. Особенно тепло и радостно её приняли в Китае.
Китайские журналисты из издания «Гуаньча» стали разбираться в вопросе дров и немцев, и выяснили: правительство Германии заявило, что норма газа в хранилищах сократилась до 25%. И призвало граждан «максимально экономить газ». После этого сообщения в Германии резко вырос спрос на дровяные печи - теперь рядовые бургеры смогут от души погреться у буржуйки, прямо как в Гражданскую.
Китайские читатели не упустили случая стебануть «немецких товарищей». В первую очередь, напомнили про главного «эко-наци» ЕС - Грету Тунберг, которая отчитывала азиатов за то, что они едят с помощью деревянных палочек и наносят «огромный вред природе».
«Сначала не разрешали нам пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь сжигаете дерево!»
Заодно предложили ей отказаться от прокладок, носить одежду из листьев и не пользоваться бумагой. Даёшь экологию!
«После десятилетий напряженной работы вы в одночасье вернулись в то состояние, которое было после войны».
«После того как «Зеленые» вошли в правительство ФРГ, они предложили начать жечь дрова. Волшебно!»
Это о том, что депутаты из партии «Зелёных» сейчас занимают 118 мест в парламенте. И до недавнего времени изо всех сил топили за экологию. А теперь немцы жгут уголь и дрова, и наносят окружающей среде намного больше вреда, чем при отоплении газом. Зато с принципами. Пока…
«Европа и США просто «первый класс. Мы запасаемся едой. Они запасаются дровами. Как скот...»
Власти Китая призвали жителей сделать разумный запас продовольствия на случай серьёзной вспышки пандемии. Ну а немцы теперь складируют поленья.
«Только они еще не знают: леса тоже больше всего в России».
И с этим тоже не поспоришь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да, ИКЕА перестала закупать древесину в/на Украине
В ванне мыли яблоки, морковку, свёклу и т. П. - мешками.
Поэтому и кафель на стенах до 1.8 метра.
Унитаза не будет, не ищите