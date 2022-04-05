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«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами

«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами (5 фото)

Автор:
05 апреля 2022 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Китай   буржуйка   грета тунберг   дрова   печь   экология   
1337
5

В Китае удивились такому подходу и высказали всё, что об этом думают.

В ЕС взлетели цены на газ и «западные партнёры» начали шустро запасаться дровами. Например, в Германии местные жители планируют таким образом отапливать дома следующей зимой и страхуются на случай, если весна в этом году будет не сильно тёплой. Об этом сообщил телеканал CCTV News и новость разошлась по миру. Особенно тепло и радостно её приняли в Китае.

Китайские журналисты из издания «Гуаньча» стали разбираться в вопросе дров и немцев, и выяснили: правительство Германии заявило, что норма газа в хранилищах сократилась до 25%. И призвало граждан «максимально экономить газ». После этого сообщения в Германии резко вырос спрос на дровяные печи - теперь рядовые бургеры смогут от души погреться у буржуйки, прямо как в Гражданскую.

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Китайские читатели не упустили случая стебануть «немецких товарищей». В первую очередь, напомнили про главного «эко-наци» ЕС - Грету Тунберг, которая отчитывала азиатов за то, что они едят с помощью деревянных палочек и наносят «огромный вред природе».

«Сначала не разрешали нам пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь сжигаете дерево!»

Заодно предложили ей отказаться от прокладок, носить одежду из листьев и не пользоваться бумагой. Даёшь экологию!

«После десятилетий напряженной работы вы в одночасье вернулись в то состояние, которое было после войны».

«После того как «Зеленые» вошли в правительство ФРГ, они предложили начать жечь дрова. Волшебно!»

Это о том, что депутаты из партии «Зелёных» сейчас занимают 118 мест в парламенте. И до недавнего времени изо всех сил топили за экологию. А теперь немцы жгут уголь и дрова, и наносят окружающей среде намного больше вреда, чем при отоплении газом. Зато с принципами. Пока…

«Европа и США просто «первый класс. Мы запасаемся едой. Они запасаются дровами. Как скот...»

Власти Китая призвали жителей сделать разумный запас продовольствия на случай серьёзной вспышки пандемии. Ну а немцы теперь складируют поленья.

«Только они еще не знают: леса тоже больше всего в России».

И с этим тоже не поспоришь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   Китай   буржуйка   грета тунберг   дрова   печь   экология   
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21  комментарий
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11k
Kostick 46 минут назад
вот одно скажу, мне чхать на немцев. а вот то, что постоянно растёт цена на отопление, это меня подзаебодало. в 19 было 3 косаря в месяц, ныне почти 5. как так?
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27k
lem02 2 минуты назад
https://www.youtube.com/shorts/5f2ZR069WCchttps://www.youtube.com/shorts/5f2ZR069WCc
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31k
Aleks 6 минут назад
Палочки из бамбука
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23k
ПаганецЪ 21 минуту назад
Китайцы жгут!
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14k
А.Берестенко 37 минут назад
А если учесть, что в России запретили вывоз не обработанной древесины, то дрова они в ИКЕе покупать будут

Да, ИКЕА перестала закупать древесину в/на Украине
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27k
Владимир 52 минуты назад
Да пусть хоть кизяком топят, нам то что?
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1k
Иван 52 минуты назад
Подскажите им что деньги на дрова можно смсками собирать.
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6k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Типа, у всех немцев дома универсальные котлы для газа и т.т.? Или надо ещё сначала переоборудовать, а потом запасать дрова.
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60
хитрый особист 59 минут назад
А в Германии знают о том,что они запасаются дровами?
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35k
Нанук Паналык Час назад
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August

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