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Опасные обвинения: как в Китае исчезла теннисистка после обвинений политика в изнасиловании

Опасные обвинения: как в Китае исчезла теннисистка после обвинений политика в изнасиловании (14 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 15:28
Сообщество : Спорт
Метки: Китай   исчезновение   олимпиада   политика   спорт   спортсменка   теннис   
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В Китае вот-вот состоится зимняя Олимпиада. Все было бы хорошо: китайцы уже не раз доказывали, что они точно могут устраивать грандиозные зрелища. Но из-за сложной политической ситуации между КНР и США игры на грани срыва. И масла в огонь подливает история с исчезновением знаменитой теннисистки.

 

Девушку зовут Пэн Шуай. Она – звезда мирового тенниса, ей 35 лет. Три недели назад она написала в соцсетях пост о том, что один из лидеров китайской компартии ее изнасиловал. Позже спортсменка пропала.

Что интересно – девушка была звездой с самого детства. Ракетку она взяла в восемь лет, ее дядя – известный тренер. В 12 лет врачи ей заявили, что спортом заниматься нельзя ни в коем случае: порок сердца. Но она легла на операцию, и смогла добиться небывалых результатов в теннисе (во всяком случае, для Китая).

За всю свою карьеру Пэн 25 раз стала победителем турниров Женской теннисной ассоциации. А два раза и вовсе одержала победы в женском парном разряде турниров Большого шлема – в 2013 и в 2014 годах. И благодаря своим успехам дважды получила статус первой ракетки мира в парном рейтинге.

Сейчас, правда, в карьере девушки не все идет гладко: за последние несколько лет она потерпела несколько поражений, и в одиночном рейтинге теперь занимает лишь 192 место, а в парном – и того ниже, только 306 позиция.

И вот эта спортсменка 2 ноября пишет длинный и весьма сумбурный пост о том, что ее несколько раз изнасиловал бывший вице-премьер страны Чжан Гаоли.

При этом, по признанию девушки, с 2011 года у нее был роман с уже немолодым политиком. Вначале все было обоюдно, но затем он все чаще начинал брать свое силой. Со временем карьера мужчины пошла в гору, и в итоге он разорвал с ней все контакты. Оно и не мудрено. Гаоли женат.

В итоге три года назад, когда Гаоли уже отошел от дел, он пригласил ее к себе домой поиграть в теннис с ним и его женой. И вот тут-то он и совершил последнее изнасилование. При этом за дверью стоял какой-то человек и не пускал никого в спальню.

Где в этот момент была жена политика, не совсем ясно. Как и не ясно, какие таблетки принимает Гаоли, раз может совладать с молодой и сильной женщиной.

У девушки не нашлось никаких доказательств своим словам. Но до этого никогда прежде политиков публично не обвиняли в изнасилованиях.

В конечном счете через 20 минут запись исчезла со страницы Шуай. Все дело в том, что в КНР очень сильна цензура. Правда, профиль девушки не забанили, но поисковики перестали выводить какую бы то ни было информацию о ней. Правда, даже в Китае интернет помнит все. Пост остался на скриншотах.

После этого девушка как будто провалилась сквозь землю. Она перестала выходить на связь и появляться на публике. С ней не смог связаться даже исполнительный директор ассоциации тенниса Стив Саймон.

А когда журналисты попытались напрямую спросить у министра иностранных дел Китая о спортсменке, он съехал с темы, заявив, что это не дело его ведомства.

При этом всего за день до этой встречи с прессой Саймон заявил, что получил письмо якобы от теннисистки. В нем девушка писала, что она ложно обвинила Чжана Гаоли, а сама она находится дома. Саймон считает, что на самом деле письмо написала не она.

Настораживает в этой истории и то, что одновременно с Саймоном письмо опубликовало китайское госагентство CGTN. Сделало оно это в Твиттере, и в итоге породило множество негативных ответов, в которых китайское правительство обвиняли во лжи.

После этого CGTN снова опубликовало несколько фотографий теннисистки, которые девушка якобы отправила подруге, чтобы пожелать ей «счастливых выходных». И пользователи, как и в ситуации с Бритни Спирс, предположили, что девушка в беде.

Дело в том, что на одном из фото она позирует на фоне изображения с Винни-Пухом. Он в принципе запрещен в Китае из-за того, что так называют главу страны Си Цзиньпина, который, по мнению пользователей Интернета, похож на плюшевого медведя.

Еще через день журналист издания опубликовал видео, где девушка якобы ужинает в ресторане в компании друзей. А чуть позже другое издание опубликовало кадры, на которых теннисистка присутствует на финале подросткового теннисного матча в Пекине.

Уже 21 ноября МОК сообщил, что поговорил с Пэн по видеосвязи, которая длилась полчаса. Там спортсменка поблагодарила за беспокойство о ней, и рассказала, что находится в своем пекинском доме. Она попросила уважать ее личную жизнь.

И, несмотря на попытки Китая стереть все упоминания о Пэн Шуай, общественность все же обратила внимание на эту историю.

Например, Стив Саймон потребовал начать расследование обвинений против Чжана Гаоли и перестать замалчивать эту историю, а затем и вовсе пообещал остановить все турниры WTA в Китае, если власти не начнут заниматься этим делом.

К требованиям присоединилась Международная федерация тенниса, и заявила, что безопасность спортсменов – прежде всего. Однако там отметили, что рады получить сообщения о том, что Пэн в безопасности. Amnesty International, международная правозащитная организация, попросила власти КНР предоставить веские доказательства того, что Пэн в безопасности и начать расследования, организацию поддержали и в ООН.

Организация Human Rights Watch и вовсе потребовала от компаний-спонсоров Зимних Олимпийских игр 2022 выступить против нарушения прав человека в Китае. А в западных странах и вовсе с новой силой встал вопрос о возможном политическом бойкоте игр. Это же подтвердил и Джо Байден в своем выступлении 19 ноября.

В принципе, в Китае и сейчас продолжают замалчивать эту историю: упоминания о ней блокируются даже в личных переписках, а пользователям выносятся предупреждения. Но дело в том, что Пэн в своей проблеме не одинока.

В Китае в принципе существует жесткая система, где зачастую начальник может принуждать своих подчиненных к сексу, есть свидетельства (анонимные) о том, что это практикуют и чиновники.

При этом у западных организаций фактически связаны руки: если ассоциации уйдут из Китая, они могут потерять свыше миллиарда долларов инвестиций от китайского бизнеса – то есть почти треть всего своего дохода.

А что до бойкота – китайскиие власти на него как будто бы и не обращают внимание. Изначально там не собирались принимать туристов и зрителей из-за пандемии.

Под большим вопросом и огласка известных спортсменов. Дело в том, что в Китае могут запретить рекламу со спортсменом, который выступает против режима. Поэтому, в целом, многие молчат. В том числе видный спортсмен Леброн Джеймс, которого другие, более открытые к разговорам о политике спортсмены активно критикуют. Ведь Джеймс выступает за права чернокожих, так почему он молчит о правах простых китайских граждан и нарушении прав уйгур?

Хоть Пэн Шуай и появилась на публике и показала, что внешне она в порядке, ситуация продолжает развиваться. Возможно, в будущем она сможет уехать из страны и спокойно рассказать о том, что это вообще было.

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Метки: Китай   исчезновение   олимпиада   политика   спорт   спортсменка   теннис   
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6  комментариев
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11k
Александр Час назад
Есть анонимные свидетельства в мужеложстве автора темы. Почему он это замалчивает?
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12k
Bill Полчаса назад
Леброн Джеймс - негр, поэтому и выступает за права чернокожих. Зачем ему заступаться за каких-то уйгур?
А история с теннисисткой тухло пахнет. Когда Штатам надо на кого-то надавить - они тут же находят "нарушение прав человека", "подавление демократии", "нелегитимные выборы".
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Она такая знаменита что кто ее знает?
Что пришло время Китай обрабатывать?
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747
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Скоро в Китае из гранатомётов расстреливать начнут)
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3k
Андрей 42 минуты назад
Все это сделано с одной целью - сорвать игры в Китае, но вы и дальше жрите говно от всяких хуман райтс
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488
solosolovov Час назад
Сначала надо было уехать, а потом заявлять.
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