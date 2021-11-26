Опасные обвинения: как в Китае исчезла теннисистка после обвинений политика в изнасиловании

В Китае вот-вот состоится зимняя Олимпиада. Все было бы хорошо: китайцы уже не раз доказывали, что они точно могут устраивать грандиозные зрелища. Но из-за сложной политической ситуации между КНР и США игры на грани срыва. И масла в огонь подливает история с исчезновением знаменитой теннисистки.
Девушку зовут Пэн Шуай. Она – звезда мирового тенниса, ей 35 лет. Три недели назад она написала в соцсетях пост о том, что один из лидеров китайской компартии ее изнасиловал. Позже спортсменка пропала.
Что интересно – девушка была звездой с самого детства. Ракетку она взяла в восемь лет, ее дядя – известный тренер. В 12 лет врачи ей заявили, что спортом заниматься нельзя ни в коем случае: порок сердца. Но она легла на операцию, и смогла добиться небывалых результатов в теннисе (во всяком случае, для Китая).
За всю свою карьеру Пэн 25 раз стала победителем турниров Женской теннисной ассоциации. А два раза и вовсе одержала победы в женском парном разряде турниров Большого шлема – в 2013 и в 2014 годах. И благодаря своим успехам дважды получила статус первой ракетки мира в парном рейтинге.
Сейчас, правда, в карьере девушки не все идет гладко: за последние несколько лет она потерпела несколько поражений, и в одиночном рейтинге теперь занимает лишь 192 место, а в парном – и того ниже, только 306 позиция.
И вот эта спортсменка 2 ноября пишет длинный и весьма сумбурный пост о том, что ее несколько раз изнасиловал бывший вице-премьер страны Чжан Гаоли.
При этом, по признанию девушки, с 2011 года у нее был роман с уже немолодым политиком. Вначале все было обоюдно, но затем он все чаще начинал брать свое силой. Со временем карьера мужчины пошла в гору, и в итоге он разорвал с ней все контакты. Оно и не мудрено. Гаоли женат.
В итоге три года назад, когда Гаоли уже отошел от дел, он пригласил ее к себе домой поиграть в теннис с ним и его женой. И вот тут-то он и совершил последнее изнасилование. При этом за дверью стоял какой-то человек и не пускал никого в спальню.
Где в этот момент была жена политика, не совсем ясно. Как и не ясно, какие таблетки принимает Гаоли, раз может совладать с молодой и сильной женщиной.
У девушки не нашлось никаких доказательств своим словам. Но до этого никогда прежде политиков публично не обвиняли в изнасилованиях.
В конечном счете через 20 минут запись исчезла со страницы Шуай. Все дело в том, что в КНР очень сильна цензура. Правда, профиль девушки не забанили, но поисковики перестали выводить какую бы то ни было информацию о ней. Правда, даже в Китае интернет помнит все. Пост остался на скриншотах.
Unverified post from Chinese tennis star Peng Shuai, taken down from Weibo within minutes, in which she claims (again unverified) that she was assaulted by former Vice premier Zhang Gaoli, before willingly becoming his mistress. Highest public #MeToo allegation in China pic.twitter.com/lPU8fQ9vbx— Emily Feng 冯哲芸 (@EmilyZFeng) November 2, 2021
После этого девушка как будто провалилась сквозь землю. Она перестала выходить на связь и появляться на публике. С ней не смог связаться даже исполнительный директор ассоциации тенниса Стив Саймон.
А когда журналисты попытались напрямую спросить у министра иностранных дел Китая о спортсменке, он съехал с темы, заявив, что это не дело его ведомства.
При этом всего за день до этой встречи с прессой Саймон заявил, что получил письмо якобы от теннисистки. В нем девушка писала, что она ложно обвинила Чжана Гаоли, а сама она находится дома. Саймон считает, что на самом деле письмо написала не она.
Настораживает в этой истории и то, что одновременно с Саймоном письмо опубликовало китайское госагентство CGTN. Сделало оно это в Твиттере, и в итоге породило множество негативных ответов, в которых китайское правительство обвиняли во лжи.
После этого CGTN снова опубликовало несколько фотографий теннисистки, которые девушка якобы отправила подруге, чтобы пожелать ей «счастливых выходных». И пользователи, как и в ситуации с Бритни Спирс, предположили, что девушка в беде.
Дело в том, что на одном из фото она позирует на фоне изображения с Винни-Пухом. Он в принципе запрещен в Китае из-за того, что так называют главу страны Си Цзиньпина, который, по мнению пользователей Интернета, похож на плюшевого медведя.
Еще через день журналист издания опубликовал видео, где девушка якобы ужинает в ресторане в компании друзей. А чуть позже другое издание опубликовало кадры, на которых теннисистка присутствует на финале подросткового теннисного матча в Пекине.
Уже 21 ноября МОК сообщил, что поговорил с Пэн по видеосвязи, которая длилась полчаса. Там спортсменка поблагодарила за беспокойство о ней, и рассказала, что находится в своем пекинском доме. Она попросила уважать ее личную жизнь.
И, несмотря на попытки Китая стереть все упоминания о Пэн Шуай, общественность все же обратила внимание на эту историю.
Например, Стив Саймон потребовал начать расследование обвинений против Чжана Гаоли и перестать замалчивать эту историю, а затем и вовсе пообещал остановить все турниры WTA в Китае, если власти не начнут заниматься этим делом.
К требованиям присоединилась Международная федерация тенниса, и заявила, что безопасность спортсменов – прежде всего. Однако там отметили, что рады получить сообщения о том, что Пэн в безопасности. Amnesty International, международная правозащитная организация, попросила власти КНР предоставить веские доказательства того, что Пэн в безопасности и начать расследования, организацию поддержали и в ООН.
Организация Human Rights Watch и вовсе потребовала от компаний-спонсоров Зимних Олимпийских игр 2022 выступить против нарушения прав человека в Китае. А в западных странах и вовсе с новой силой встал вопрос о возможном политическом бойкоте игр. Это же подтвердил и Джо Байден в своем выступлении 19 ноября.
В принципе, в Китае и сейчас продолжают замалчивать эту историю: упоминания о ней блокируются даже в личных переписках, а пользователям выносятся предупреждения. Но дело в том, что Пэн в своей проблеме не одинока.
В Китае в принципе существует жесткая система, где зачастую начальник может принуждать своих подчиненных к сексу, есть свидетельства (анонимные) о том, что это практикуют и чиновники.
При этом у западных организаций фактически связаны руки: если ассоциации уйдут из Китая, они могут потерять свыше миллиарда долларов инвестиций от китайского бизнеса – то есть почти треть всего своего дохода.
А что до бойкота – китайскиие власти на него как будто бы и не обращают внимание. Изначально там не собирались принимать туристов и зрителей из-за пандемии.
Под большим вопросом и огласка известных спортсменов. Дело в том, что в Китае могут запретить рекламу со спортсменом, который выступает против режима. Поэтому, в целом, многие молчат. В том числе видный спортсмен Леброн Джеймс, которого другие, более открытые к разговорам о политике спортсмены активно критикуют. Ведь Джеймс выступает за права чернокожих, так почему он молчит о правах простых китайских граждан и нарушении прав уйгур?
Хоть Пэн Шуай и появилась на публике и показала, что внешне она в порядке, ситуация продолжает развиваться. Возможно, в будущем она сможет уехать из страны и спокойно рассказать о том, что это вообще было.
Источник:
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А история с теннисисткой тухло пахнет. Когда Штатам надо на кого-то надавить - они тут же находят "нарушение прав человека", "подавление демократии", "нелегитимные выборы".
Что пришло время Китай обрабатывать?