Опасные обвинения: как в Китае исчезла теннисистка после обвинений политика в изнасиловании

При этом, по признанию девушки, с 2011 года у нее был роман с уже немолодым политиком. Вначале все было обоюдно, но затем он все чаще начинал брать свое силой. Со временем карьера мужчины пошла в гору, и в итоге он разорвал с ней все контакты. Оно и не мудрено. Гаоли женат.

В итоге три года назад, когда Гаоли уже отошел от дел, он пригласил ее к себе домой поиграть в теннис с ним и его женой. И вот тут-то он и совершил последнее изнасилование. При этом за дверью стоял какой-то человек и не пускал никого в спальню.

Где в этот момент была жена политика, не совсем ясно. Как и не ясно, какие таблетки принимает Гаоли, раз может совладать с молодой и сильной женщиной.