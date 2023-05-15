Учёные доказали, что курение приводит к уменьшению мозга

В исследовании принимали участие более 28 тысяч человек. Учёные изучили МРТ-снимки из Британского биобанка и обнаружили, что объём мозга курильщиков действительно меньше, чем у тех, кто никогда не курил.



По их данным, у людей, которые курили каждый день, объём мозга в среднем меньше на 7,1 куб. см — серое вещество уменьшилось на 5.5 куб. см, а белое, участвующее в соединении нейронов, — на 1,6 куб. см. При этом отмечается, что на размер мозга влияет и интенсивность курения — каждая выкуренная в год дополнительная пачка уменьшает объем серого вещества примерно на 0,15 куб. см.