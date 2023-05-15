Учёные доказали, что курение приводит к уменьшению мозга

Но есть и хорошие новости: если бросить курить, мозг постепенно восстановится в объёме.
Масштабное исследование учёных из Пенсильванского университета показало, что мозг курильщиков заметно меньше, чем у людей, которые никогда не притрагивались к сигаретам. И всё бы ничего, но уменьшение объёма серого вещества, по мнению исследователей, кратно увеличивает риск развития деменции.
Предыдущие изучения уже показывали, что мозг у подверженных этой пагубной привычке людей, как правило, меньше, но подтверждений, что способствуют этому именно сигареты, не было. Теперь доказательства есть.
В исследовании принимали участие более 28 тысяч человек. Учёные изучили МРТ-снимки из Британского биобанка и обнаружили, что объём мозга курильщиков действительно меньше, чем у тех, кто никогда не курил.
По их данным, у людей, которые курили каждый день, объём мозга в среднем меньше на 7,1 куб. см — серое вещество уменьшилось на 5.5 куб. см, а белое, участвующее в соединении нейронов, — на 1,6 куб. см. При этом отмечается, что на размер мозга влияет и интенсивность курения — каждая выкуренная в год дополнительная пачка уменьшает объем серого вещества примерно на 0,15 куб. см.
Но для тех, кто хочет бросить курить и вернуть здоровье, учёные дают надежду. Исследования также показали, что мозг у отказавшихся от сигарет людей постепенно прибавляет в объёме. У бросивших курить за год мозг прибавляет на 0,09 куб. см.
Источник:
- Для чего нам вообще нужен смех
- НАСА следит за астероидом, который может испортить землянам 2046 год
- Искусственный интеллект поможет распознать деменцию на ранних стадиях
- Этот корабль не тонет, он просто так выглядит
- Учёные заново пересчитали органы и нашли новые
А вообще, курит человек и курит, его же право. Что все такие борцы стали за здоровый образ жизни. Не курит человек под окнами или на автобусной остановке? Отошел в сторону и никому не мешает? Бросил бычок в урну? Так молодец же! А здоровье? Так оно же курильщика.
https://cheladmin.gov74.ru/cheladmin/overview/Podvedy/ecolog/rabota/nmu/info.htmhttps://cheladmin.gov74.ru/cheladmin/overview/Podvedy/ecolog/rabota/nmu/info.htm
Костный, взял на себя функции головного.
Что-то мне подсказывает, что размер мозга тут непричём. "Если человек идиот, то это надолго." ©