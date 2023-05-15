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Учёные доказали, что курение приводит к уменьшению мозга

Учёные доказали, что курение приводит к уменьшению мозга

Автор:
15 мая 2023 12:08
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   вред   деменция   исследования   курение   уменьшение мозга   
2024
3

Но есть и хорошие новости: если бросить курить, мозг постепенно восстановится в объёме.

Масштабное исследование учёных из Пенсильванского университета показало, что мозг курильщиков заметно меньше, чем у людей, которые никогда не притрагивались к сигаретам. И всё бы ничего, но уменьшение объёма серого вещества, по мнению исследователей, кратно увеличивает риск развития деменции.

Предыдущие изучения уже показывали, что мозг у подверженных этой пагубной привычке людей, как правило, меньше, но подтверждений, что способствуют этому именно сигареты, не было. Теперь доказательства есть.

В исследовании принимали участие более 28 тысяч человек. Учёные изучили МРТ-снимки из Британского биобанка и обнаружили, что объём мозга курильщиков действительно меньше, чем у тех, кто никогда не курил.

По их данным, у людей, которые курили каждый день, объём мозга в среднем меньше на 7,1 куб. см — серое вещество уменьшилось на 5.5 куб. см, а белое, участвующее в соединении нейронов, — на 1,6 куб. см. При этом отмечается, что на размер мозга влияет и интенсивность курения — каждая выкуренная в год дополнительная пачка уменьшает объем серого вещества примерно на 0,15 куб. см.

Но для тех, кто хочет бросить курить и вернуть здоровье, учёные дают надежду. Исследования также показали, что мозг у отказавшихся от сигарет людей постепенно прибавляет в объёме. У бросивших курить за год мозг прибавляет на 0,09 куб. см.

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Метки: Учёные   вред   деменция   исследования   курение   уменьшение мозга   
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28  комментариев
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10k
Б.Касторский 4 часа назад
Размер не главное (С)
А вообще, курит человек и курит, его же право. Что все такие борцы стали за здоровый образ жизни. Не курит человек под окнами или на автобусной остановке? Отошел в сторону и никому не мешает? Бросил бычок в урну? Так молодец же! А здоровье? Так оно же курильщика.
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9k
hairov 19 минут назад
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4k
Weltoff Час назад
В Челябинске Неблагоприятные Метеорологические Условия (МНУ) 1 степень - красная угроза - с заболеванием лёгких из дома - НЕ ВЫХОДИТЬ! 30 % в году, но виноваты курильщики!
https://cheladmin.gov74.ru/cheladmin/overview/Podvedy/ecolog/rabota/nmu/info.htmhttps://cheladmin.gov74.ru/cheladmin/overview/Podvedy/ecolog/rabota/nmu/info.htm
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47k
turyst 2 часа назад
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11k
Евгений 2 часа назад
Пенсильванские учёные изучили МРТ-снимки из Британского биобанка...
Что-то мне подсказывает, что размер мозга тут непричём. "Если человек идиот, то это надолго." ©
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−3
Sereja 3 часа назад
Да и так логично. Курение напрямую влияет на легкие, мозг хуже потребляет кислород, от этого и проблемы
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117
BadMax 3 часа назад
К счастью объём мозга мало влияет на умственные способности.
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−3
Sereja BadMax 3 часа назад
Статистически влияет, чем больше мозг тем больше вероятность, что ты умный
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117
BadMax Sereja 3 часа назад
Чем больше площадь коры головного мозга. У гидроцефалов обьём мозго огромный, а умственные способности так себе...
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980
ruslan d 3 часа назад
А как же импотенция ?
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18
Patiot ruslan d 2 часа назад
Импотенция на объём мозга не влияет. Учёные доказали.
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18
Patiot ruslan d 2 часа назад
Импотенция это кара господня за грех рукоблудия.
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10k
Copycat 3 часа назад
мне интересно кто финансирует этих ученых, хотелось бы посмотреть на объективность их исследований через призму капитализма
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30k
Ego sum qui sum 4 часа назад
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