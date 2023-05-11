Учёные считают, что первыми на Марс должны полететь женщины

Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) пришли к выводу, что на Марс в ближайшем будущем должен полететь экипаж, состоящий исключительно из женщин. Согласно расчётам учёных, 4 женщины-космонавта, чья миссия на Красной планете продлится чуть меньше трёх лет (1080 дней), обойдутся на 158 млн долларов дешевле мужского экипажа.



Всё дело в том, что в среднем женщины потребляют на 29% меньше кислорода, на 26% меньше калорий и на 18% меньше воды.