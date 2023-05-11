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Учёные считают, что первыми на Марс должны полететь женщины

Учёные считают, что первыми на Марс должны полететь женщины

Автор:
11 мая 2023 18:37
Сообщество : Космос
Метки: ESA   Женщины-астронавты   Учёные   исследования   миссия на марс   экономия   
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Дело в экономической целесообразности.

Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) пришли к выводу, что на Марс в ближайшем будущем должен полететь экипаж, состоящий исключительно из женщин. Согласно расчётам учёных, 4 женщины-космонавта, чья миссия на Красной планете продлится чуть меньше трёх лет (1080 дней), обойдутся на 158 млн долларов дешевле мужского экипажа.

Всё дело в том, что в среднем женщины потребляют на 29% меньше кислорода, на 26% меньше калорий и на 18% меньше воды.

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К такому выводу учёные пришли, изучив данные всех летавших в космос людей. По данным ESA, на 1080 дней четырём женщинам только одной еды понадобится на 1700 кг меньше, что составляет целых 10% полезной нагрузки тяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy, на которой планируют отправить космонавтов к Красной планете.


Эти данные в сочетании с нынешним переходом к модулям космической среды обитания меньшего диаметра указывают на ряд потенциальных преимуществ полностью женских экипажей во время будущих миссий по исследованию космоса.

Также в своей статье исследователи отмечают, что женские коллективы чаще мужчин разрешают конфликты без насилия и более склонны к сотрудничеству, поскольку не подвержены влиянию иерархических социальных структур.

Примечательно, что ещё в 1959 году одни из пионеров американской космической медицины бригадный генерал Дон Фликингер и врач Уильям Рэндольф Лавлейс говорили, что с практической точки зрения в космос следует отправлять женщин. Помимо уже озвученных критериев экономии кислорода и продуктов, они обосновывали свою позицию ещё тем, что у женщин реже случаются сердечные приступы, а репродуктивная система не так сильно подвержена воздействию радиации.

Однако пока неизвестно, когда состоится первая экспедиция на Марс. В 2019 году в НАСА назвали 2030 год, Илон Маск в прошлом году объявил, что первый пилотируемый полёт на Марс состоится в 2029 году. Однако это всего лишь прогнозы и даты могут отодвигаться. Пока прототип многоразовой транспортной системы Starship при тестовых запусках терпит неудачи.

Источник:

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Метки: ESA   Женщины-астронавты   Учёные   исследования   миссия на марс   экономия   
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40  комментариев
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2k
Lexx Час назад
ПМС у всех 4-х начнётся и провалят они всю вашу миссию.
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5k
Wadim 4 минуты назад
ага, и к радиации, наверное, они не чувствительны
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3k
Oorfin 5 минут назад
1. ну тогда пусть пересчитают на женщин-лилипутов, ещё больше сэкономят
2. если без шуток, то за 1080 дней они нахватают такую дозу космической радиации, что в расчёты ещё надо расходы на похороны включать; они до Марса-то уже инвалидами долетят, а ещё и обратная дорога, да и на красной планете пока что нет убежищ с достаточной защитой.
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29k
Григорий 12 минут назад
А про мерзкий характер во время месячных слышали? А про синхронизацию циклов? Вы будете иметь 4 мегеры на протяжении 10% времени каждый месяц. Лучше отправьте лиллипутов из цирка.
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12k
Павел Бреусов 13 минут назад
Ну учитывая что во время полёта у них просто огромные шансы откинуть ласты от лучевой болезни даже при малейшей солнечной вспышке, то пусть летят, их на планете как правило после тридцати уже больше чем мужчин, они сильные и независимые, в общем не жалко!
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35k
russger 14 минут назад
"Всё дело в том, что в среднем женщины потребляют на 29% меньше кислорода, на 26% меньше калорий и на 18% меньше воды"

Дискриминация женщин, феминистки вас порвут к херам
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28k
Alex 15 минут назад
Отправьте скопом всех тёщь
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6k
Алекс Крайчек 23 минуты назад
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1k
Baklanavr 23 минуты назад
А если послать одну вместо 4х, то можно еще больше сэкономить. Ну и кто там про женские коллективы говорит, склонные к сотрудничеству, вероятно не видел женских коллективов.
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17k
RDen 24 минуты назад
интересно, ЕС теперь где женщин то найдёт?
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119
sky writer Полчаса назад
"Карапь не слушается..." ©
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
Представляю, как пересерутся эти дуры в «дружном женском коллективе»
А шо?
Давайте попробуем, отправляйте
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
Предлагаю первой отправить Пересильд.
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2k
integral11 Полчаса назад
Да, правильно! Первыми нужно посылать того, кого не жалко!
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19k
anpetrof 38 минут назад
Павильон для съёмок на "Марсе" уже готовят?
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8k
Александр Маслов 40 минут назад
Есть предложение

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4k
MPEG-8 42 минуты назад
Давайте сразу Грету Тунберг туда пошлём.

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28k
Юрьевич 45 минут назад
Пересрутся по дороге, будут друг другу мозг выносить
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6k
Leo Sun 45 минут назад
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18k
Дмитрий 57 минут назад
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64k
doker Час назад
Дамы вперёд - это по джентльменски.

Но нужно не забывать: "троянский конь" - всё таки кобыла...

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