Учёные считают, что первыми на Марс должны полететь женщины

Дело в экономической целесообразности.
Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) пришли к выводу, что на Марс в ближайшем будущем должен полететь экипаж, состоящий исключительно из женщин. Согласно расчётам учёных, 4 женщины-космонавта, чья миссия на Красной планете продлится чуть меньше трёх лет (1080 дней), обойдутся на 158 млн долларов дешевле мужского экипажа.
Всё дело в том, что в среднем женщины потребляют на 29% меньше кислорода, на 26% меньше калорий и на 18% меньше воды.
К такому выводу учёные пришли, изучив данные всех летавших в космос людей. По данным ESA, на 1080 дней четырём женщинам только одной еды понадобится на 1700 кг меньше, что составляет целых 10% полезной нагрузки тяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy, на которой планируют отправить космонавтов к Красной планете.
Эти данные в сочетании с нынешним переходом к модулям космической среды обитания меньшего диаметра указывают на ряд потенциальных преимуществ полностью женских экипажей во время будущих миссий по исследованию космоса.
Также в своей статье исследователи отмечают, что женские коллективы чаще мужчин разрешают конфликты без насилия и более склонны к сотрудничеству, поскольку не подвержены влиянию иерархических социальных структур.
Примечательно, что ещё в 1959 году одни из пионеров американской космической медицины бригадный генерал Дон Фликингер и врач Уильям Рэндольф Лавлейс говорили, что с практической точки зрения в космос следует отправлять женщин. Помимо уже озвученных критериев экономии кислорода и продуктов, они обосновывали свою позицию ещё тем, что у женщин реже случаются сердечные приступы, а репродуктивная система не так сильно подвержена воздействию радиации.
Однако пока неизвестно, когда состоится первая экспедиция на Марс. В 2019 году в НАСА назвали 2030 год, Илон Маск в прошлом году объявил, что первый пилотируемый полёт на Марс состоится в 2029 году. Однако это всего лишь прогнозы и даты могут отодвигаться. Пока прототип многоразовой транспортной системы Starship при тестовых запусках терпит неудачи.
Источник:
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2. если без шуток, то за 1080 дней они нахватают такую дозу космической радиации, что в расчёты ещё надо расходы на похороны включать; они до Марса-то уже инвалидами долетят, а ещё и обратная дорога, да и на красной планете пока что нет убежищ с достаточной защитой.
Дискриминация женщин, феминистки вас порвут к херам
А шо?
Давайте попробуем, отправляйте
Песочка красного подсыпят и хватит
Но нужно не забывать: "троянский конь" - всё таки кобыла...