Искусственный интеллект поможет распознать деменцию на ранних стадиях

Ученые тестируют систему искусственного интеллекта, которая, как они считают, способна диагностировать деменцию после одного сканирования мозга, а также предсказать, будет ли состояние оставаться стабильным в течение многих лет, будет ли оно медленно ухудшаться или пациенту требуется немедленное лечение.

В настоящее время для диагностики деменции требуется несколько сканирований и тестов. Участвовавшие в исследовании ученые говорят, что ранняя диагностика с использованием инновационной системы может значительно улучшить результаты лечения пациентов. «Если мы вмешаемся на ранней стадии, лечение может быть начато сразу и замедлить прогрессирование болезни, что поможет избежать большого ущерба для мозга, - говорит профессор Кембриджского университета, сотрудник национального центра искусственного интеллекта и науки о данных Института Тьюринга Зои Курци. - Вполне вероятно, что в этом случае симптомы возникнут намного позже или вообще никогда не проявятся».

Новая система сравнивает сканы мозга тех, кто беспокоится, что у них может быть деменция, с изображениями тысяч пациентов с деменцией и их соответствующими медицинскими данными. Алгоритм умеет определять на сканированных изображениях закономерности, которые не видят даже опытные неврологи, и сопоставлять их с результатами лечения пациентов в своей базе данных. В доклинических испытаниях он смог диагностировать деменцию за годы до появления симптомов, даже если на сканах мозга не было явных признаков повреждения.

Испытания, проводимые в больнице Адденбрука и других клиниках Британии, установят, насколько эффективным будет новое исследование в клинических условиях, если его использовать наряду с традиционными способами диагностики деменции. В первый год в исследование будут включены около 500 пациентов. Результаты будут отправлены лечащим врачам, которые при необходимости назначат курс лечения.