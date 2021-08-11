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Искусственный интеллект поможет распознать деменцию на ранних стадиях

Искусственный интеллект поможет распознать деменцию на ранних стадиях (4 фото)

Автор:
11 августа 2021 13:05
Сообщество : Наука
Метки: Искусственный интеллект   деменция   диагностика   исследования   медицина   наука   познавательно   ученые   
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Ученые из Кембриджа тестируют систему искусственного интеллекта, которая сможет распознавать деменцию на ранних стадиях по результатам однократной процедуры сканирования мозга.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   деменция   диагностика   исследования   медицина   наука   познавательно   ученые   
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5  комментариев
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Majul 51 минуту назад
С деменцией есть одна проблема.
Очень много пожилых людей ни в какую не хотят признавать ее наличие у себя.
Отсюда и такое безумное количество недекватных стариков.
Причем весь прикол в том, что деменция на ранних стадиях вполне поддается лечению. И сроки деградации мозга сильно отодвигаются.
Это может и жестоко, но при при первых признаках деменции пожилых родственников надо лечить насильно. Для их же пользы
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