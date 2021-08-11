Искусственный интеллект поможет распознать деменцию на ранних стадиях

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Ученые из Кембриджа тестируют систему искусственного интеллекта, которая сможет распознавать деменцию на ранних стадиях по результатам однократной процедуры сканирования мозга.
Ученые тестируют систему искусственного интеллекта, которая, как они считают, способна диагностировать деменцию после одного сканирования мозга, а также предсказать, будет ли состояние оставаться стабильным в течение многих лет, будет ли оно медленно ухудшаться или пациенту требуется немедленное лечение.
В настоящее время для диагностики деменции требуется несколько сканирований и тестов. Участвовавшие в исследовании ученые говорят, что ранняя диагностика с использованием инновационной системы может значительно улучшить результаты лечения пациентов. «Если мы вмешаемся на ранней стадии, лечение может быть начато сразу и замедлить прогрессирование болезни, что поможет избежать большого ущерба для мозга, - говорит профессор Кембриджского университета, сотрудник национального центра искусственного интеллекта и науки о данных Института Тьюринга Зои Курци. - Вполне вероятно, что в этом случае симптомы возникнут намного позже или вообще никогда не проявятся».
Новая система сравнивает сканы мозга тех, кто беспокоится, что у них может быть деменция, с изображениями тысяч пациентов с деменцией и их соответствующими медицинскими данными. Алгоритм умеет определять на сканированных изображениях закономерности, которые не видят даже опытные неврологи, и сопоставлять их с результатами лечения пациентов в своей базе данных. В доклинических испытаниях он смог диагностировать деменцию за годы до появления симптомов, даже если на сканах мозга не было явных признаков повреждения.
Испытания, проводимые в больнице Адденбрука и других клиниках Британии, установят, насколько эффективным будет новое исследование в клинических условиях, если его использовать наряду с традиционными способами диагностики деменции. В первый год в исследование будут включены около 500 пациентов. Результаты будут отправлены лечащим врачам, которые при необходимости назначат курс лечения.
В настоящее время для диагностики деменции требуется несколько сканирований и тестов. Участвовавшие в исследовании ученые говорят, что ранняя диагностика с использованием инновационной системы может значительно улучшить результаты лечения пациентов. «Если мы вмешаемся на ранней стадии, лечение может быть начато сразу и замедлить прогрессирование болезни, что поможет избежать большого ущерба для мозга, - говорит профессор Кембриджского университета, сотрудник национального центра искусственного интеллекта и науки о данных Института Тьюринга Зои Курци. - Вполне вероятно, что в этом случае симптомы возникнут намного позже или вообще никогда не проявятся».
Новая система сравнивает сканы мозга тех, кто беспокоится, что у них может быть деменция, с изображениями тысяч пациентов с деменцией и их соответствующими медицинскими данными. Алгоритм умеет определять на сканированных изображениях закономерности, которые не видят даже опытные неврологи, и сопоставлять их с результатами лечения пациентов в своей базе данных. В доклинических испытаниях он смог диагностировать деменцию за годы до появления симптомов, даже если на сканах мозга не было явных признаков повреждения.
Испытания, проводимые в больнице Адденбрука и других клиниках Британии, установят, насколько эффективным будет новое исследование в клинических условиях, если его использовать наряду с традиционными способами диагностики деменции. В первый год в исследование будут включены около 500 пациентов. Результаты будут отправлены лечащим врачам, которые при необходимости назначат курс лечения.
Невролог доктор Тим Риттман, который возглавляет исследование вместе с нейробиологами из Кембриджского университета, назвал систему искусственного интеллекта «фантастическим достижением». «Эта болезнь разрушительны для людей, - говорит он. - Поэтому, когда я передаю информацию пациенту, я должен предоставить ему как можно больше информации о вероятном прогрессировании болезни, чтобы помочь спланировать свою жизнь, - эта возможность поистине бесценна».
Среди первых, кто принял участие в испытании, оказался 75-летний Денис Кларк. Он ушел на пенсию с должности руководителя мясной компании пять лет назад. В прошлом году его жена Пенелопа заметила, что у него иногда возникают проблемы с памятью, и теперь они обеспокоены тем, что у него развивается деменция. Супруги обеспокоены тем, что им придется продать свой дом, чтобы оплатить уход за Денисом.
Так что Пенелопа рада, что им не пришлось долго ждать диагноза и указаний на то, как может прогрессировать старческое слабоумие. "Теперь мы можем планировать свои финансы, - говорит она, - а также узнаем, можем ли мы позволить себе съездить вдвоем в отпуск до того, как все ухудшится настолько, что Денис уже не сможет составить мне компанию".
Среди первых, кто принял участие в испытании, оказался 75-летний Денис Кларк. Он ушел на пенсию с должности руководителя мясной компании пять лет назад. В прошлом году его жена Пенелопа заметила, что у него иногда возникают проблемы с памятью, и теперь они обеспокоены тем, что у него развивается деменция. Супруги обеспокоены тем, что им придется продать свой дом, чтобы оплатить уход за Денисом.
Так что Пенелопа рада, что им не пришлось долго ждать диагноза и указаний на то, как может прогрессировать старческое слабоумие. "Теперь мы можем планировать свои финансы, - говорит она, - а также узнаем, можем ли мы позволить себе съездить вдвоем в отпуск до того, как все ухудшится настолько, что Денис уже не сможет составить мне компанию".
Другой пациент доктора Риттмана - 57-летний Марк Томпсон, у которого начались провалы в памяти 10 месяцев назад. У него диагностировали деменцию еще до начала испытаний системы искусственного интеллекта, и, по его словам, ему очень жаль, что она тогда не была доступна. «Мне проводили множество анализов и тестов, и, по крайней мере, четыре сканирования, прежде чем поставили диагноз, - говорит он. - Мои врачи сделали все возможное, чтобы разобраться в том, что со мной не так. Но все это время неуверенность выматывала меня сильнее, чем проблемы со здоровьем. Может быть, у меня опухоль? Нужно ли будет сделать операцию? Эти вопросы вызвали у меня сильнейший стресс. Очень важно для пациента как можно скорее понять, что с ним не так».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект деменция диагностика исследования медицина наука познавательно ученые
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Очень много пожилых людей ни в какую не хотят признавать ее наличие у себя.
Отсюда и такое безумное количество недекватных стариков.
Причем весь прикол в том, что деменция на ранних стадиях вполне поддается лечению. И сроки деградации мозга сильно отодвигаются.
Это может и жестоко, но при при первых признаках деменции пожилых родственников надо лечить насильно. Для их же пользы