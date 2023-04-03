Упоротые обезьяны и жажда насилия: самые невероятные антропологические теории

Американский антрополог Теренс Маккена уважал две вещи — науку и галлюциногенные препараты. Он считал, что обезьяны эволюционировали из просто прямоходящих обезьян в Homo sapiens благодаря галлюциногенным грибам. По мнению учёного, именно употребление грибов способствовало развитию интеллекта. В небольших дозах грибы улучшали зрение (важно для охоты), в средних — повышали либидо, а в больших приводили к групповому сексу, что обеспечивало генетическое разнообразие. Кроме того, грибочки могли развить область мозга, отвечающую за речь.

Теория интересная и даже похожа где-то на правду. Вот только Маккен утверждал, что этот гриб тоже был разумным и появился из космоса. Судя по всему, Теренс любил грибочки больше, чем науку.