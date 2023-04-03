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Упоротые обезьяны и жажда насилия: самые невероятные антропологические теории

Упоротые обезьяны и жажда насилия: самые невероятные антропологические теории

Автор:
03 апреля 2023 12:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Учёные   антропология   интересное   наука   обезьяны   теории   фото   эволюция   
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Благодаря находкам палеонтологов антропологи уже давно знают, что представители Homo sapiens появились на территории нынешней Африки около 200 тысяч лет назад. Они отличались от других видов структурой и размером мозга, отсутствием волосяного покрова по всему телу и большим хватательным пальцем. Однако антропологи не могут узнать о том, откуда у людей взялась речь и интеллект. Учёные строят теории, среди которых есть совсем безумные!

Люди давно пытаются узнать, как именно человек приобрел интеллект и стал разумным. Однако пока существуют только теории. Итак, рассмотрим 5 самых забавных теорий антропогенеза, которые выдвинули учёные.

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Американский антрополог Теренс Маккена уважал две вещи — науку и галлюциногенные препараты. Он считал, что обезьяны эволюционировали из просто прямоходящих обезьян в Homo sapiens благодаря галлюциногенным грибам. По мнению учёного, именно употребление грибов способствовало развитию интеллекта. В небольших дозах грибы улучшали зрение (важно для охоты), в средних — повышали либидо, а в больших приводили к групповому сексу, что обеспечивало генетическое разнообразие. Кроме того, грибочки могли развить область мозга, отвечающую за речь.

Теория интересная и даже похожа где-то на правду. Вот только Маккен утверждал, что этот гриб тоже был разумным и появился из космоса. Судя по всему, Теренс любил грибочки больше, чем науку.

Южноафриканский антрополог Раймонд Дарт был уверен, что в эпоху зарождения цивилизации на Земле царило насилие, которое чинили наши предки. Эти выводы учёный сделал на основе найденных в пещерах останков гоминид с явными трещинами и переломами костей. По его мнению, именно тяга к войне помогла нашим предкам выделиться среди других видов человекообразных обезьян.

Эта теория была широков распространена после Второй мировой воны, тогда люди были уверены, что насилие — неотъемлемая часть природы человека.

Позже выяснилось, что осколки костей, найденные в пещере, оставили хищники, напавшие на наших предков.

Советский философ Юрий Бородай в жизни был достаточно консервативным человеком, но вот в работе... Он высказал гипотезу, что главным фактором в эволюции человечества стал онанизм. Именно мастурбация толкнула человекообразных обезьян на создание орудий, которые они использовали как секс-игрушки.

Свою теорию Бородай выдвинул в книге. В двух словах: вожак подчинял себе самок и не подпускал к ним другим самцов. Тем ничего не оставалось, кроме как мастурбировать. Когда люди стали прямоходящими, самки стало ещё чаще гибнуть во время родов. Влечение к сексу ассоциировалось у людей со смертью, поэтому обезьянам только и оставалось что мастурбировать. Некоторые использовали для этого самодельные игрушки.

Советский историк Борис Поршнев был уверен, что Homo sapiens не были хищниками, зато имели рабов. Скажу сразу, его теория не имеет фактического основания. По теории Поршнева, наши предки питались падалью. Оружия труда они использовали не для охоты, а для того, чтобы раскалывать черепа и добираться до мозга. Когда крупные хищники вымерли, еды не осталось. Охотиться они не умели и поэтому оставалось одно — каннибализм.

Однако не все наши предки были готовы есть себе подобных. Со временем они разделились на два типа: палеоантропы (пожиравшие себе подобных) и неоантропы (не прибегавшие к каннибализму).

Эти виды существовали вместе, хотя палеоантропы постоянно уничтожали других, держа их при этом в качестве рабов. Из-за этого самки неоантропов стали рожать больше.

Из-за каннибализма развилась речь и интеллект. Сначала палеоантропы отдавали приказы рабам, выражая запрет. Позже они стали посылать мысленные послания и сами себе.

Морской биолог Алистер Харди в 1960 предложил свою теорию. По мнению Харди, наши предки отличались от других человекообразных обезьян тем, что плавали в озёрах и реках. Таким образом они добывали себе пищу. Позже волосяной покров стал меньше, а наши предки встали на ноги, чтобы пересекать водоёмы на ногах.


Точно неизвестно, почему именно наши предки приобрели интеллект. Теорий великое множество, но какая из них подлинная?

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Метки: Учёные   антропология   интересное   наука   обезьяны   теории   фото   эволюция   
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17  комментариев
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10k
ron Час назад
Из перечисленных версий именно версия с грибами выглядит самой правдоподобной (ну не с мастурбацией же!). Хотя в докладе вообще не рассмотрены версии скрещивания обезьян с инопланетянами, с Йети и Гитлером. Доработайте!
))
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49k
Сергей 11 минут назад
Тут даже спорить не нужно - вся природа истории развития и антропогенеза человека просто кричит о том без насилия нет развития, и вообще без насилия нет прогресса. Последние двести лет хотя бы взять - развитие технологий, авиации, флота, добычи полезных ископоемых, производства, банковской сферы и т.д. было связанно исключительно с насилием, то есть с мировыми и локальными войнами. и сейчас планета пришла ровно к тому тупику, что именно всем и сейчас понадобилась новая мировая война. И она произойдет в ближайшиее десятилетие потому что мировой элите нужен новый мировой толчек. Для нового передела, устрашения и покорения планеты. И даже ядерная война сейчас уже не пугает никого, потому что куча денгенератов расчитывают уцелеть и еще при этом хорошо нажится ....ну и потом конечно стать правителями нового , возраждающегося из ядерного пепла мира.
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2k
Vovan Petroff 22 минуты назад
При попадании по хватательному пальцу камнем для вскрытия черепной коробки, в мозгу Homo sapiens возникают очень мощные импульсы, несомненно способствующие возникновению выразительной речи.
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4k
foggen2 Полчаса назад
Однажды инженер Тушёнкин,находясь в кспедиции по поиску того,чего пока не нашли,но очень хотелось бы найти в 19бородатом году съел грибов,трахнул Веру Васильевну,повариху "ей понравилось" и Рукова,начальника лагеря "Ему не понравилось".
Прошу приобщить к делу.
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6k
Alex 49 минут назад
Пятеро дебилов.
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15k
sonic24a 52 минуты назад
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1k
Хаим Каценеленбоген 55 минут назад
не думаю, что кому-то нужно специально объяснять, что именно генетическое разнообразие стало толчком к развитию интеллектуальных способностей и последующему захвату мира. Которое безусловно было невозможно в условиях типичного стада с вожаком, отгоняющим любых самцов от самок. Единственным правдоподобным вариантом получить генетическое разнообразие в таких условиях является абсолютно осознанная измена самок вожаку, который был самым сильным и контролирующим все ресурсы, но неспособным дать самкам, женщинам, что-то ещё, что нельзя потрогать или съесть))
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3k
Вячеслав Час назад
Спросите у Киевских ученых. Они вам расскажут от кого появились все люди на земле. Для них это не вопрос))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
11k
10k
Ф Ив Час назад
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5k
Горожанин Час назад
Если человека с рождения поместить вне социума (синдром Маугли) - ни речи, ни человеческого интеллекта не будет. Интеллект будет на уровне обычного животного - обезьяны или собаки. А главное - ни речь, ни интеллект нельзя будет развить в уже сформированном человеке- Маугли. Это говорит о том, что речь и интеллект - в меньшей степени биология, а в большей степени социальный феномен.
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93
NEO Daggers D. 20 минут назад
Ну почему же - тех же обезьян можно научить говорить. Но только с помощью жестов на языке глухонемых. Это научный факт.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330294



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