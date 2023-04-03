Упоротые обезьяны и жажда насилия: самые невероятные антропологические теории

Благодаря находкам палеонтологов антропологи уже давно знают, что представители Homo sapiens появились на территории нынешней Африки около 200 тысяч лет назад. Они отличались от других видов структурой и размером мозга, отсутствием волосяного покрова по всему телу и большим хватательным пальцем. Однако антропологи не могут узнать о том, откуда у людей взялась речь и интеллект. Учёные строят теории, среди которых есть совсем безумные!
Люди давно пытаются узнать, как именно человек приобрел интеллект и стал разумным. Однако пока существуют только теории. Итак, рассмотрим 5 самых забавных теорий антропогенеза, которые выдвинули учёные.
Американский антрополог Теренс Маккена уважал две вещи — науку и галлюциногенные препараты. Он считал, что обезьяны эволюционировали из просто прямоходящих обезьян в Homo sapiens благодаря галлюциногенным грибам. По мнению учёного, именно употребление грибов способствовало развитию интеллекта. В небольших дозах грибы улучшали зрение (важно для охоты), в средних — повышали либидо, а в больших приводили к групповому сексу, что обеспечивало генетическое разнообразие. Кроме того, грибочки могли развить область мозга, отвечающую за речь.
Теория интересная и даже похожа где-то на правду. Вот только Маккен утверждал, что этот гриб тоже был разумным и появился из космоса. Судя по всему, Теренс любил грибочки больше, чем науку.
Южноафриканский антрополог Раймонд Дарт был уверен, что в эпоху зарождения цивилизации на Земле царило насилие, которое чинили наши предки. Эти выводы учёный сделал на основе найденных в пещерах останков гоминид с явными трещинами и переломами костей. По его мнению, именно тяга к войне помогла нашим предкам выделиться среди других видов человекообразных обезьян.
Эта теория была широков распространена после Второй мировой воны, тогда люди были уверены, что насилие — неотъемлемая часть природы человека.
Позже выяснилось, что осколки костей, найденные в пещере, оставили хищники, напавшие на наших предков.
Советский философ Юрий Бородай в жизни был достаточно консервативным человеком, но вот в работе... Он высказал гипотезу, что главным фактором в эволюции человечества стал онанизм. Именно мастурбация толкнула человекообразных обезьян на создание орудий, которые они использовали как секс-игрушки.
Свою теорию Бородай выдвинул в книге. В двух словах: вожак подчинял себе самок и не подпускал к ним другим самцов. Тем ничего не оставалось, кроме как мастурбировать. Когда люди стали прямоходящими, самки стало ещё чаще гибнуть во время родов. Влечение к сексу ассоциировалось у людей со смертью, поэтому обезьянам только и оставалось что мастурбировать. Некоторые использовали для этого самодельные игрушки.
Советский историк Борис Поршнев был уверен, что Homo sapiens не были хищниками, зато имели рабов. Скажу сразу, его теория не имеет фактического основания. По теории Поршнева, наши предки питались падалью. Оружия труда они использовали не для охоты, а для того, чтобы раскалывать черепа и добираться до мозга. Когда крупные хищники вымерли, еды не осталось. Охотиться они не умели и поэтому оставалось одно — каннибализм.
Однако не все наши предки были готовы есть себе подобных. Со временем они разделились на два типа: палеоантропы (пожиравшие себе подобных) и неоантропы (не прибегавшие к каннибализму).
Эти виды существовали вместе, хотя палеоантропы постоянно уничтожали других, держа их при этом в качестве рабов. Из-за этого самки неоантропов стали рожать больше.
Из-за каннибализма развилась речь и интеллект. Сначала палеоантропы отдавали приказы рабам, выражая запрет. Позже они стали посылать мысленные послания и сами себе.
Морской биолог Алистер Харди в 1960 предложил свою теорию. По мнению Харди, наши предки отличались от других человекообразных обезьян тем, что плавали в озёрах и реках. Таким образом они добывали себе пищу. Позже волосяной покров стал меньше, а наши предки встали на ноги, чтобы пересекать водоёмы на ногах.
Точно неизвестно, почему именно наши предки приобрели интеллект. Теорий великое множество, но какая из них подлинная?
Источник:
- Чайлдфри дикой природы: самки хомяковых крыс научились заращивать влагалище
- Как будет выглядеть человек будущего
- Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы
- Новая технология показала самых загадочных существ океана в деталях
- Какие органы и способности у нас всё ещё есть, но они нам не нужны
))
Прошу приобщить к делу.
А вот бесконтрольная половая жизнь женщин приводила к быстрому распространению венерических болезней, что ослабляло племя физически. А так же начинались внутренние терки из-за измен и на базе ревности, что тоже не способствовало укреплению племени.
Собственно поэтому во многих религиях еще с глубокой древности измены жестко пресекались.