Число жертв культа Судного дня выросло до 201

Кенийский пастор церкви «Хорошие новости» (Good News International Church) Пол Маккензи перед Пасхой приказал своим прихожанам не только не выходить из Великого поста, а увенчать его тотальным голодом. Почему? Потому что на Пасху настанут Судный день и Конец света. И спасутся только те, кто голодал до упора.



