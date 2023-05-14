Число жертв культа Судного дня выросло до 201

FISHKINET
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин Вот так должны выглядеть женщины по мнению Epic Games Вот так должны выглядеть женщины по мнению Epic Games Названы победители Евровидения-2023 Названы победители Евровидения-2023 Просто Лена: странная история самого продаваемого выпуска журнала Playboy Просто Лена: странная история самого продаваемого выпуска журнала... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 мая «Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр» «Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть... На Камчатке медведь показал, как на самом деле надо проводить выходные На Камчатке медведь показал, как на самом деле надо проводить выходные Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с необычными нарушителями В китайской провинции Юньнань полицейским пришлось бороться с... 15 любопытных изображений интересных редкостей 15 любопытных изображений интересных редкостей 15 правдивых ситуаций, которые могут подстерегать в самолёте любого 15 правдивых ситуаций, которые могут подстерегать в самолёте любого Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Девушка за рулём немного удивилась Девушка за рулём немного удивилась Тем временем в Ливерпуле проходит финал Евровидения Тем временем в Ливерпуле проходит финал Евровидения Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает как работает программа Всемирного экономического форума «Накорми мир» Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Работники завода по производству дверей "Феррони" успели заснять начало крупного пожара Работники завода по производству дверей "Феррони" успели заснять... Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над...
Число жертв культа Судного дня выросло до 201

Число жертв культа Судного дня выросло до 201

Автор:
14 мая 2023 18:21
Метки: Хорошие новости   Церковь   верующие   жертвы   культ Судного дня   люди   
1215
2

Кенийский пастор церкви «Хорошие новости» (Good News International Church) Пол Маккензи перед Пасхой приказал своим прихожанам не только не выходить из Великого поста, а увенчать его тотальным голодом. Почему? Потому что на Пасху настанут Судный день и Конец света. И спасутся только те, кто голодал до упора.

Прихожане послушались. С тех пор в местном лесу Шакахола почти каждый день находят едва присыпанные землей трупы. С учетом последней находки, сделанной на этих выходных, число подтвержденных жертв культа Маккензи достигло 201. А еще несколько сотен человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Хорошие новости   Церковь   верующие   жертвы   культ Судного дня   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Егор 2 часа назад
А сам пастор, стесняюсь спросить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Autumn2015 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Александра С Полчаса назад
Есть же дураки в мире, которые верят дуракам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 52 минуты назад
Ну зато они спаслись! Ну, если верить пастору
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ss Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114201



Другие посты автора
Популярное
Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради
Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради
"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров
"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя...
Набирающие популярность
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#история#картинки#СССР#дом#кино#подборка
#интересно#люди#животные#Великобритания#Китай#Россия#домашние животные#птицы#драка
#Юмор#США#факты#Индия#Приколы#Москва#истории#познавательно
18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям 18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе и чуть не погиб от разрыва внутренних органов В США мужчина пошёл на МРТ с анальной пробкой в заднем проходе и чуть не погиб от разрыва... В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки Противоречивая гигиена Индии: почему левая рука считается "нечистой", и зачем в туалетах кувшин с водой Противоречивая гигиена Индии: почему левая рука считается "нечистой", и зачем в туалетах кувшин... 12 забавных фото о народе, у которого женские шляпы дадут фору любым мужским 12 забавных фото о народе, у которого женские шляпы дадут фору любым мужским

На что жалуетесь?

Вернуться