18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям

— Это вдохновение, в котором я нуждался, спасибо. Ты выглядишь потрясающе и должна гордиться собой.

— Большое спасибо. Это был долгий путь. До начала этого года мне не удавалось продержаться трезвой более 10 дней. Если быть трезвым — это и ваша цель, вы сможете это сделать!