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18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям

18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям

Автор:
14 мая 2023 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: алкоголь   завиимость   изменение   истории   люди   сила воли   фото   
912
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Борьба с зависимостью — это сложно и страшно. Причём не только для самого зависимого, но и для его родных и близких.

Мы собрали фото людей, которые решили дать бой своей алкогольной или наркотической зависимости и доказали, что сложно — не значит невозможно. Фотографии до и после говорят громче всяких слов и показывают то, насколько преображается человек, решивший встать на правильный путь.


1 год трезвости. Я заменил алкоголь водой и физическими упражнениями

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Ты выглядишь как сын своего пьющего Я! Отличная работа!


110 дней без алкоголя. Я стала меньше грустить и горжусь собой


— Это вдохновение, в котором я нуждался, спасибо. Ты выглядишь потрясающе и должна гордиться собой.

— Большое спасибо. Это был долгий путь. До начала этого года мне не удавалось продержаться трезвой более 10 дней. Если быть трезвым — это и ваша цель, вы сможете это сделать!


2 года не пью, не принимаю наркотики и занимаюсь бегом на длинные дистанции


Люди и за 10 лет не меняются так, как ты изменился за 2 года!


2 года трезвости. От госпитализации из-за пьянства до похода


Раньше улыбка была болезненной, а теперь стала уверенной.


Почти 3 года трезвости


Ты выглядишь на 10 лет моложе. Поздравляю с прогрессом и продолжай в том же духе!


Прошло 3 года. Превращение из пьяного потерянного ребёнка во взрослую трезвую женщину


— Вы отлично выглядите. Делали операцию или что-то еще?

— Никакой хирургии, только кропотливая работа. Низкоуглеводная диета и кардио. Сейчас я занимаюсь 4 раза в неделю. Никакого кофеина или алкоголя и очень мало сахара. А ещё я развелась, хаха.


46 месяцев трезвости. Убрал всё токсичное из своей жизни


— Я знаю, что ты корчишь смешное лицо на старом фото. Но кажется, что на новом фото у тебя гораздо больше умиротворения в глазах.

— Это так. Я был в такой депрессии из-за пьянства и лишнего веса, что сейчас чувствую себя новым человеком.


17 месяцев трезвости


Сбросил 18 кг и уже 152 дня не пью алклголь


Классно выглядишь! Но я должен спросить, сколько из этих 18 кг составляли волосы?


2 года трезвости и работы над собой


Поздравляю! Ваш ремешок для часов, должно быть, тоже уменьшился вдвое.


9 месяцев не пью и не употребляю наркотики


Сбросил 65 кг за 2 года и уже 1 месяц не пью. Становлюсь лучше с каждым днём


Год трезвости. Лучший год для меня

Трезвость тебе очень идёт! Такой красивый.


300 дней трезвости

Избавился от алкогольной и наркотической зависимости

Это удивительно. Ты выглядишь как другой человек. Поздравляю с отказом от наркотиков и выпивки. 


Разница между фото 10 лет. Теперь я не пью и ежедневно тренируюсь

Отличная работа! В 2020 ты выглядишь моложе, чем в 2010.


Я в 20 зависимая от алкоголя и наркотиков и я в 31 трезвая и чистая

921 день без алкоголя

Источник:

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Метки: алкоголь   завиимость   изменение   истории   люди   сила воли   фото   
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17  комментариев
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107k
parallax Час назад
Судя по фигуре, у всех был пивной алкоголизм?
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900
ezh28 5 минут назад
Самая х@евая и дорогая зависимость, это зависимость от е@аных блогеров
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14k
a_komolow 6 минут назад
Комментарий к фото
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2k
SHAGREEN 7 минут назад
Тут жрать все перестали.
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4k
Дмитрий Круглов 10 минут назад
Ну то что они там в наколках сильно чистыми себя считают - это преувеличение. Бросить бухать вообще фигня по сравнению отказаться от сахара.
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540
ZeroCross.ru 14 минут назад
по компьютерной зависимости эффективно можно ударить только алкоголем
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32k
Slonyash 15 минут назад
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6k
hhwost 40 минут назад
"то, что ты избавился от зависимости, не твоя заслуга, а недоработка зависимости" (с)
слабая, значит была зависимость.
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12k
Djeff 56 минут назад
Мне одному кажется, что фотки к алкоголизму никакого отношения не имеют?
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12k
GROMOZEKA Час назад
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912
Николай Час назад
Комментарий к фото
я б с ней прибухнул)))
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151
Андрей Час назад
не понимаю людей которые постоянно бухают , и так же не понимаю людей не пьющих совсем ! неужели нельзя иногда впить в хорошей компании ?
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Anarasius

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