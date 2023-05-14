18 фото людей, которые решительно дали бой своим зависимостям

Борьба с зависимостью — это сложно и страшно. Причём не только для самого зависимого, но и для его родных и близких.
Мы собрали фото людей, которые решили дать бой своей алкогольной или наркотической зависимости и доказали, что сложно — не значит невозможно. Фотографии до и после говорят громче всяких слов и показывают то, насколько преображается человек, решивший встать на правильный путь.
1 год трезвости. Я заменил алкоголь водой и физическими упражнениями
Ты выглядишь как сын своего пьющего Я! Отличная работа!
110 дней без алкоголя. Я стала меньше грустить и горжусь собой
— Это вдохновение, в котором я нуждался, спасибо. Ты выглядишь потрясающе и должна гордиться собой.
— Большое спасибо. Это был долгий путь. До начала этого года мне не удавалось продержаться трезвой более 10 дней. Если быть трезвым — это и ваша цель, вы сможете это сделать!
2 года не пью, не принимаю наркотики и занимаюсь бегом на длинные дистанции
Люди и за 10 лет не меняются так, как ты изменился за 2 года!
2 года трезвости. От госпитализации из-за пьянства до похода
Раньше улыбка была болезненной, а теперь стала уверенной.
Почти 3 года трезвости
Ты выглядишь на 10 лет моложе. Поздравляю с прогрессом и продолжай в том же духе!
Прошло 3 года. Превращение из пьяного потерянного ребёнка во взрослую трезвую женщину
— Вы отлично выглядите. Делали операцию или что-то еще?
— Никакой хирургии, только кропотливая работа. Низкоуглеводная диета и кардио. Сейчас я занимаюсь 4 раза в неделю. Никакого кофеина или алкоголя и очень мало сахара. А ещё я развелась, хаха.
46 месяцев трезвости. Убрал всё токсичное из своей жизни
— Я знаю, что ты корчишь смешное лицо на старом фото. Но кажется, что на новом фото у тебя гораздо больше умиротворения в глазах.
— Это так. Я был в такой депрессии из-за пьянства и лишнего веса, что сейчас чувствую себя новым человеком.
17 месяцев трезвости
Сбросил 18 кг и уже 152 дня не пью алклголь
Классно выглядишь! Но я должен спросить, сколько из этих 18 кг составляли волосы?
2 года трезвости и работы над собой
Поздравляю! Ваш ремешок для часов, должно быть, тоже уменьшился вдвое.
9 месяцев не пью и не употребляю наркотики
Сбросил 65 кг за 2 года и уже 1 месяц не пью. Становлюсь лучше с каждым днём
Год трезвости. Лучший год для меня
Трезвость тебе очень идёт! Такой красивый.
300 дней трезвости
Избавился от алкогольной и наркотической зависимости
Это удивительно. Ты выглядишь как другой человек. Поздравляю с отказом от наркотиков и выпивки.
Разница между фото 10 лет. Теперь я не пью и ежедневно тренируюсь
Отличная работа! В 2020 ты выглядишь моложе, чем в 2010.
Я в 20 зависимая от алкоголя и наркотиков и я в 31 трезвая и чистая
921 день без алкоголя
Источник:
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слабая, значит была зависимость.