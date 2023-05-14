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У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения законопроект о разрешении регионам убивать бездомных животных

У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения законопроект о разрешении регионам убивать бездомных животных

Автор:
14 мая 2023 16:29
Сообщество : Животные
Метки: Россия   домашние животные   животные   забота   люди   пикет   
1458
3

У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения законопроект о разрешении регионам убивать бездомных животных.

Пока обходится без задержаний.

Аналогичные протесты прошли сегодня в Белгороде.

Напомним, внесенный в Госдуму группой депутатов документ предполагает, что главы регионов будут наделяться правом разрешать убийство животных на своей территории.

Соавтором законопроекта выступил глава Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, а также внесшая отдельный законопроект на ту же тему экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Законопроект уже одобрен правительством.

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Метки: Россия   домашние животные   животные   забота   люди   пикет   
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33  комментария
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7k
CHNM 2 часа назад
Отдайте этих протестуток их любимым «бездомным» животным на растерзание!
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10k
Copycat Минуту назад
Жаль я в россии не живу, иначе бы пошел бы наоборот с плакатом за этот проект

ну это реально Зоошиза какая то, бродячие собаки это очень серьезная угроза, стая может легко задрать до смерти взрослого человека, не говоря о детях
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26k
Matrosskin 5 минут назад
Не проблема. Собрать списки этих зоошизиков и в случае какого ЧП с бездомными животными - покусали, напали и т.п - ответственность поделить между ними. А, ну и да - стоимость отлова и содержания - тоже разделить между ними. И все довольны.
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9k
Онотолей 7 минут назад
Зоошиза как всегда.
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155
Андрей 8 минут назад
фигня это всё на постном масле ! если уж ты так переживаешь за бездомных - забери к себе домой и присматривай за ним ! а это все для показухи !
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264
устал я от вас Полчаса назад
Собачек конечно жаль... но если они представляют опасность для людей. А зоошизе этой если животных жаль, то пусть продают свои дома и строят приюты.
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704
Vl 38 минут назад
Уроды! Ставят жизнь бездомного зверя выше жизни детей!.. Это ни в какие ворота! Пусть тогда, за каждого загрызенного ребенка расплачиваются своей жизнью! Может тогда поймут, или их поубавится.
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20k
AzuveR 38 минут назад
Лично моё мнение. Своры озверевших ,бездомных собак набрасывающихся на людей,должны подлежать отстрелу. У меня всё. Зелёные пусть заткнутся.
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252
Jimmy 47 минут назад
о! зоошиза во всей красе... лучше скиньте на похороны загрызеннго псинами ребенка
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2k
Vovan Petroff 49 минут назад
Бешенство - это вирусное инфекционное заболевание поражающее головной мозг. Среди случаев инфицирования данным заболеванием высок процент летального исхода.
Передается данное заболевание, как правило, посредством укусов больных животных, через слюну в которой высока концентрация вируса возбудителя бешенства.
Лечением и профилактикой данного и многих других заболеваний занимается врач инфекционист на вверенной ему территории.
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18k
Bill Час назад
Все животные должны иметь хозяина, который понесет уголовную ответственность за действия животного.
Говорят, в Испании владельцы собак обязаны оплатить ДНК-анализ питомца. И если потом на улице кто-то подскользнется на собачьем дерьме - то владельцу прилетит по самые помидоры.
Забота о животных - это прежде всего уход, медицинские прививки, наличие достаточного места в доме. А выйти с плакатом "мы за всё хорошее" - много ума не надо.
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11k
Андрей Ма-С Час назад
почему в современном мире любое благое начало превращается в полностью извращенное явление??? Казалось бы любовь и забота о животных это правильно и хорошо. Но зоошизоиды все перевернули все вверх головой и заботу о братьях наших меньших превратили чуть ли не в религию. Мне кажется львиная доля адекватного народа готова самих этих зоо-защитников прибить
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252
Jimmy Андрей Ма-С 45 минут назад
нонконформист написал членом на заборе слово МЕЛ... вот так и зоошиза
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438
сергей ремизов Час назад
Хотелось бы посмотреть на их реакцию, когда стая собак загрызла бы их детей.
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15k
ss Час назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
ss Час назад
Так шариковых развелось немеряно! Ежели отделы по очистке не открыть, где они работать будут?!
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815
Сергей Час назад
Хорошо, они против данного законопроекта. А что могут предложить в замен? Смогут ли они взять этих "ой, какая милая собачка" к себе домой на воспитание? Или протестов хватит?

Сколько уже видел этих "сердобольных" людей, которые подкармливают этих бездомных зверей, но ведь к себе взять ни одного не хотят.

На работе висит объявление "Кормление животных запрещено", но много барышень ходят и в нескольких местах сбрасывают какую-то еду. Но на просьбу "А возьмите себе домой эту животинку?" у них сразу появляется "А почему я? У меня и так много кто есть. И я вообще не хочу животных в доме!"

ЗЫ: либо против и делайте что-то, либо идите на хутор бабочек ловить! А ваши транспаранты и протесты - это гуано выеденного не стоит!
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180
Серж Час назад
Перевозбужденная зоошиза.
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4k
MPEG-8 Час назад
В столицах можно за любой кипишь собрать толпу идиотов.
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596
Blink Час назад
Как задрали бездомные собаки кто бы только знал! С ребенком еду в жилом районе возле ЦЕНТРА ГОРОДА на велосипеде, просто стая собак выбегает хз откуда и давай лаять, ребенок испугался, я слез с велека попытался хотя бы 1 поймать и башку свернуть а твари разбежались, подкаблучник в кепке стоит ему ему бы эту стаю домой!
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33k
Андрей Иванов Час назад
Скормить их детей этим бедненьким зрерькам и после могут высказываться против
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, таки пусть возьмут на себя личную уголовную ответственность в случае инцидентов с безнадзорными животными. А то как протестовать - мы, милосердные, тут как тут, а как очередного ребенка стая порвёт, так сразу они же начинают орать "чиновники виноваты!".
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