У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения законопроект о разрешении регионам убивать бездомных животных.

Пока обходится без задержаний.



Аналогичные протесты прошли сегодня в Белгороде.



Напомним, внесенный в Госдуму группой депутатов документ предполагает, что главы регионов будут наделяться правом разрешать убийство животных на своей территории.



Соавтором законопроекта выступил глава Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, а также внесшая отдельный законопроект на ту же тему экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Законопроект уже одобрен правительством.

