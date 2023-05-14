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У Госдумы проходят пикеты с требованиям снять с рассмотрения законопроект о разрешении регионам убивать бездомных животных.
Пока обходится без задержаний.
Аналогичные протесты прошли сегодня в Белгороде.
Напомним, внесенный в Госдуму группой депутатов документ предполагает, что главы регионов будут наделяться правом разрешать убийство животных на своей территории.
Соавтором законопроекта выступил глава Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, а также внесшая отдельный законопроект на ту же тему экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Законопроект уже одобрен правительством.
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ну это реально Зоошиза какая то, бродячие собаки это очень серьезная угроза, стая может легко задрать до смерти взрослого человека, не говоря о детях
Передается данное заболевание, как правило, посредством укусов больных животных, через слюну в которой высока концентрация вируса возбудителя бешенства.
Лечением и профилактикой данного и многих других заболеваний занимается врач инфекционист на вверенной ему территории.
Говорят, в Испании владельцы собак обязаны оплатить ДНК-анализ питомца. И если потом на улице кто-то подскользнется на собачьем дерьме - то владельцу прилетит по самые помидоры.
Забота о животных - это прежде всего уход, медицинские прививки, наличие достаточного места в доме. А выйти с плакатом "мы за всё хорошее" - много ума не надо.
Сколько уже видел этих "сердобольных" людей, которые подкармливают этих бездомных зверей, но ведь к себе взять ни одного не хотят.
На работе висит объявление "Кормление животных запрещено", но много барышень ходят и в нескольких местах сбрасывают какую-то еду. Но на просьбу "А возьмите себе домой эту животинку?" у них сразу появляется "А почему я? У меня и так много кто есть. И я вообще не хочу животных в доме!"
ЗЫ: либо против и делайте что-то, либо идите на хутор бабочек ловить! А ваши транспаранты и протесты - это гуано выеденного не стоит!
И да, у меня дома два уличных кота.