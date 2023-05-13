В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки

Василеостровский районный суд оправил под домашний арест настоятеля церкви Святого Великомученика Иерофея Василия Бойко, который обвиняется в организации похищения человека.



По версии полиции, священник попытался за 60 тысяч рублей заказать похищение и избиение мужа прихожанки, с которой у него был роман. Узнавший об измене муж, с женой развёлся, а также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ с жалобой на настоятеля церкви.



Опасаясь, что информация о грехопадении опорочит его есть и достоинство и повлечёт за собой отстранение от богослужений, Бойко решил похитить доносчика, немного побить и заставить отказаться от своей жалобы.