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В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки

В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки

Автор:
13 мая 2023 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   Священник   Церковь   любовники   похищение   прихожане   суд   
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Иногда в церквях такие страсти кипят, что турецкие сериалы позавидуют.

Василеостровский районный суд оправил под домашний арест настоятеля церкви Святого Великомученика Иерофея Василия Бойко, который обвиняется в организации похищения человека.

По версии полиции, священник попытался за 60 тысяч рублей заказать похищение и избиение мужа прихожанки, с которой у него был роман. Узнавший об измене муж, с женой развёлся, а также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ с жалобой на настоятеля церкви.

Опасаясь, что информация о грехопадении опорочит его есть и достоинство и повлечёт за собой отстранение от богослужений, Бойко решил похитить доносчика, немного побить и заставить отказаться от своей жалобы.

Священника задержали с поличным. В роли похитителей выступили полицейские, которые задержали Бойко в момент передачи денег за заказ. Сообщается, что священник вину признал и смиренно раскаялся. Однако от ответственности его это не спасёт. В конце концов, похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья вкупе с личной неприязнью к жертве не было доведено до конца по независящим от Бойко причинам.

Ещё одна интересная деталь. Сообщается, что потерпевший был неплохо знаком с Василием Бойко — он входит в совет церкви Святого Великомученика Иерофея.

Что касается священника, то ему грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".)

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Метки: Санкт-Петербург   Священник   Церковь   любовники   похищение   прихожане   суд   
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1k
Тордион Минуту назад
Прелесть!
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1k
Виктор Глущенко 11 минут назад
оправил под домашний арест ??? сколько же он денег занес ?
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12k
Shtoppi Полчаса назад
С - Святоша
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