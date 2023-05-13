В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки

Иногда в церквях такие страсти кипят, что турецкие сериалы позавидуют.
Василеостровский районный суд оправил под домашний арест настоятеля церкви Святого Великомученика Иерофея Василия Бойко, который обвиняется в организации похищения человека.
По версии полиции, священник попытался за 60 тысяч рублей заказать похищение и избиение мужа прихожанки, с которой у него был роман. Узнавший об измене муж, с женой развёлся, а также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ с жалобой на настоятеля церкви.
Опасаясь, что информация о грехопадении опорочит его есть и достоинство и повлечёт за собой отстранение от богослужений, Бойко решил похитить доносчика, немного побить и заставить отказаться от своей жалобы.
Священника задержали с поличным. В роли похитителей выступили полицейские, которые задержали Бойко в момент передачи денег за заказ. Сообщается, что священник вину признал и смиренно раскаялся. Однако от ответственности его это не спасёт. В конце концов, похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья вкупе с личной неприязнью к жертве не было доведено до конца по независящим от Бойко причинам.
Ещё одна интересная деталь. Сообщается, что потерпевший был неплохо знаком с Василием Бойко — он входит в совет церкви Святого Великомученика Иерофея.
Что касается священника, то ему грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".)
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