«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»

И призвал сделать на его месте «честный» музей современной истории.
Так уж получилось, что Никиту Сергеевича знают все. Многие выросли на его фильмах, например, на: «Своём среди чужих, чужом среди своих» или «Неоконченной пьесе для механического пианино». Ну а его исполнение баронета Генри из «Собаки Баскервилей» вообще стало классикой.
К Михалкову относятся по-разному, хотя признают, что это знаковый персонаж, который вошёл в историю нашей страны. Надолго ли - неизвестно. Но он уже там.
И вот Никита Сергеевич выступил с инициативой: прикрыть «Ельцин-центр». Она прозвучала на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял.
Да, это удар большой по многим людям, которые организовывали это, и сейчас там работают, но невозможно в перчатках делать катаракту глаза. Есть необходимость просто, это знаковая вещь, причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны — это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня таким счастливым.
И не надо его («Ельцин-центр») ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело, к чему это может привести.
Источник:
- На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр
- "Били по лицу": в Техасе восковую статую Трампа пришлось спрятать от посетителей
- В Екатеринбурге «женщина-кошка» потрясла задом перед Ельцин Центром и исполнила эротический танец
- На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты
- «Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России
Никита Сергеич?
Столько лет не напрягало и вдруг?...
А Вы сами кем работали когда Ельцин у власти был? Нибось в опозиции маялись?)))
Однако закрывать не стоит! Наоборот, нужно правильно освещать события 90-х для потомков, для детей, для молодых людей. Описывать, как благодаря Ельцину и Горбачеву была разрушена страна, миллионы людей лишились работы, всех сбережений, погибли от голода, от нищеты, от разгула бандитизма и прочих прелестей 90-х. Как огромная страна была буквально уничтожена. Не забыть про терракты, про наркоманию и пьянство.
И почаще это молодежи показывать, которая смотрит в сторону либерастии.
Помните такой налог "Налог на болванки" ? Все мы до сих пор его платим, 1% добавляется к стоимости на все носители информации. Зачем он вводился можете почитать в сети, кто не знает, но главное тут то, что лоббировала этот закон такая организация как Российский Союз Правообладателей, когда упали продажи кассет-дисков и т.д. (а упали потому что просто устарели, сейчас все качают музыку из интернета, покупают или "пиратят"). И вот тут авторы песен, книг и т.д. поняли что денежки текут мимо них. Я согласен что авторы должны продавать свои труды если хотят, но это не должно делаться в виде налога ДЛЯ ВСЕХ, грубо говоря даже слепой и глухой покупая SSD платит этот 1% заложенный в цену, хотя спиратить он ничего не может физически.
Так для слова доход этой самой РСП в 2020 году составил порядка 6.1 миллиарда рублей(данные из интернета). К чему я это? Угадайте кто является президентом совета РСП?