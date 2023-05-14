«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»

Да, это удар большой по многим людям, которые организовывали это, и сейчас там работают, но невозможно в перчатках делать катаракту глаза. Есть необходимость просто, это знаковая вещь, причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны — это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня таким счастливым.