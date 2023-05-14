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«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»

«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»

Автор:
14 мая 2023 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Борис Ельцин   Ельцин Центр   Никита Михалков   екатеринбург   музей   наследие   президент   
1236
5

И призвал сделать на его месте «честный» музей современной истории.

Так уж получилось, что Никиту Сергеевича знают все. Многие выросли на его фильмах, например, на: «Своём среди чужих, чужом среди своих» или «Неоконченной пьесе для механического пианино». Ну а его исполнение баронета Генри из «Собаки Баскервилей» вообще стало классикой.

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К Михалкову относятся по-разному, хотя признают, что это знаковый персонаж, который вошёл в историю нашей страны. Надолго ли - неизвестно. Но он уже там.

И вот Никита Сергеевич выступил с инициативой: прикрыть «Ельцин-центр». Она прозвучала на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял.

Да, это удар большой по многим людям, которые организовывали это, и сейчас там работают, но невозможно в перчатках делать катаракту глаза. Есть необходимость просто, это знаковая вещь, причем это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны — это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня таким счастливым.

И не надо его («Ельцин-центр») ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело, к чему это может привести.

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Метки: Борис Ельцин   Ельцин Центр   Никита Михалков   екатеринбург   музей   наследие   президент   
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54  комментария
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771
Renats Railis Час назад
Самым идеальным было бы этот центр красиво подорвать, потом вырыть на его месте котлован, туда забросать соли и залить всё это бетоном.
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22k
ЦСКА 55 секунд назад
Давно пора! Еще бы горбачев-центр замутили, где нить на Ставрополье!
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1k
Тордион 6 минут назад
Что вдруг?
Никита Сергеич?
Столько лет не напрягало и вдруг?...
А Вы сами кем работали когда Ельцин у власти был? Нибось в опозиции маялись?)))
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10k
Copycat 7 минут назад
Давно пора, зачем его вообще открыли, мне не ясно этот центр позорит страну и её историю
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6k
TirAn 8 минут назад
Давно пора ликвидировать Ель-центр. или перепрофилировать
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437
сергей ремизов 10 минут назад
Т.е усатый шмель в своё время восхвалял Ельцина, принимал участие в в его предвыборной компании. А теперь переобулся в воздухе как дама лёгкого поведения .
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11k
Dmitry 11 минут назад
Вообще не понимаю смысл существования этого заведения.
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127k
Leff 17 минут назад
Ни один правитель не унижал так нашу страну и не пресмыкался перед пиндосами ,как этот персонаж. Особенно запомнились его слова в конце выступления.
Ссылка www.youtube.com
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155
Андрей 17 минут назад
раньше значит за Ельцина топил - теперь против ! продажная ............!
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32k
Slonyash 19 минут назад
Ну... Никита Сергеевич - хамелеон, который при любом строе живет привечаючи.
Однако закрывать не стоит! Наоборот, нужно правильно освещать события 90-х для потомков, для детей, для молодых людей. Описывать, как благодаря Ельцину и Горбачеву была разрушена страна, миллионы людей лишились работы, всех сбережений, погибли от голода, от нищеты, от разгула бандитизма и прочих прелестей 90-х. Как огромная страна была буквально уничтожена. Не забыть про терракты, про наркоманию и пьянство.

И почаще это молодежи показывать, которая смотрит в сторону либерастии.

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8k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Это первый и возможно единственный раз , когда я готов пожать руку Михалкову. ( Поэтому и пишу его фамилию с прописной, так-то я его не уважаю).
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30k
Владимир Полчаса назад
Флюгер хренов. Что выгодно, то и говорит. Чует куда ветер дует. Про то что он барин уже даже не вспоминает.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
михалков-это, непризнанный чемпион по переобуванию.
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260
Dima Полчаса назад
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1k
Александр Зотов Полчаса назад
а чё так, раньше не парил его центр этот
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Эй !! взрывтели сносители и любителей извести с солью ! здание обошлось минимум 2 лярда ! наших денег бюджетных между прочим !! делается всё проще и элегантнее меняется "посыл" выставки а не как щяс.
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264
устал я от вас 39 минут назад
Памятник этому мудаку снести, все упоминания про него и соучастников из здания убрать и открыть там спорт школу имени Карелина.
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47
Аврашалом Маркович 42 минуты назад
В 1996 году Михалков был доверенным лицом Бориса Ельцина на президентских выборах. И справедливости ради надо сказать, что Михалков никогда не испытывал дефицита счастья. Ни при Путине, ни при Ельцине, ни при Горбачеве, ни при Брежневе…
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2k
Alex 45 минут назад
Ага, а раньше его все устраивало.
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2k
Диагноз 47 минут назад
Бориса не уважаю, от слова совсем, так как застал его правление полной мерой, но и Михалкова тоже не уважаю... Он как Шнуров и вашим и нашим, конъюнктурщик или как говорят политическая проститутка.
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9k
Dabus 50 минут назад
Правильно он всё говорит
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