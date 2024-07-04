«Дело не в репрессиях»: Никита Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры»

До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами. И то, что они не хотят никуда уезжать, это совершенно нормально.

По её словам, в Госдуме понимают, что такие граждане могут в будущем «предпринять какие-либо антигосударственные действия».

Если они начнут, то будут тут же укрощены в административном или уголовном порядке, - сказала Драпеко.

Кто входит в этот условный список «нерукопожатных», ни Михалков,ни Драпеко не уточнили.