«Дело не в репрессиях»: Никита Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры»

И заявил, что они более опасны, чем те, кто уехал из России.
Режиссёр Никита Михалков поразмышлял о «нерукопожатных» гражданах. А именно - о творческих личностях. Он сообщил, что это те, кто остался в России после последних событий из-за того, что за границей за их работу им столько никто платить не будет.
Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал. Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные.
Они есть, конечно, и мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть. Мы должны, наконец, отделить зёрна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живёшь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и всё.
Слова Михалкова прокомментировала первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами. И то, что они не хотят никуда уезжать, это совершенно нормально.
По её словам, в Госдуме понимают, что такие граждане могут в будущем «предпринять какие-либо антигосударственные действия».
Если они начнут, то будут тут же укрощены в административном или уголовном порядке, - сказала Драпеко.
Кто входит в этот условный список «нерукопожатных», ни Михалков,ни Драпеко не уточнили.
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