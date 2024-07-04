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«Дело не в репрессиях»: Никита Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры»

«Дело не в репрессиях»: Никита Михалков рассказал о списке «нерукопожатных деятелей культуры»

Автор:
04 июля 2024 17:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елена Драпеко   Культура   Никита Михалков   депутат   нерукопожатные   список   
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И заявил, что они более опасны, чем те, кто уехал из России.

Режиссёр Никита Михалков поразмышлял о «нерукопожатных» гражданах. А именно - о творческих личностях. Он сообщил, что это те, кто остался в России после последних событий из-за того, что за границей за их работу им столько никто платить не будет.

Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал. Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные.

Они есть, конечно, и мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть. Мы должны, наконец, отделить зёрна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живёшь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и всё.

Слова Михалкова прокомментировала первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами. И то, что они не хотят никуда уезжать, это совершенно нормально.

По её словам, в Госдуме понимают, что такие граждане могут в будущем «предпринять какие-либо антигосударственные действия».

Если они начнут, то будут тут же укрощены в административном или уголовном порядке, - сказала Драпеко.

Кто входит в этот условный список «нерукопожатных», ни Михалков,ни Драпеко не уточнили.

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Метки: Елена Драпеко   Культура   Никита Михалков   депутат   нерукопожатные   список   
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57
Чумадан Погодил 51 минуту назад
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11
Valery 4 минуты назад
Никита Михалков................ Чмо редкостное, и верить ему что бы он не сказал не льзя. Я очень хорошо помню время, когда это УРОД просил мигалку, а то ему "БЫДЛО" ездить мешает
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2k
Dimon Полчаса назад
Ой я вас умоляю! Самые глупые уехали в первые дни СВО, подумав, что на хайпе смогут на Западе миллионы огрести! А куй- то там! Их попользовали и выбросили на помойку! Вон также Чурбан Мохнатова, Всякие монгерштерны и прочие твари! А вот те, о которых говорит Михалков, действительно самые опасные! Они никогда не говорили прямо о своём отношении к происходящему, хуже того , одобряли тихонько среди таких же ублюдков!
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей Полчаса назад
про михалкова уже столько всего было сказано...
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236
pilot52 50 минут назад
"Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живёшь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится." - может Михалков не знает, но для тех, кто говорит о проблемах вслух уже действуют статьи о дискредитации, оскорблении представителя власти и фейках.
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5k
Максим Макашев Час назад
список - в студию!
Ссылка www.youtube.com
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1k
DuckTales Час назад
А список можно посмотреть ?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3081 пост (3033 в горячем)

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