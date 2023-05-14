Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин

Издание утверждает, что у практически всех финских "путешественников" были деловые визы, но внезапно оказалось, что покупка бензина и походы по магазинам это не то же самое, что и рабочая командировка. Если раньше на это особо обращали внимание, то теперь к предъявителям таких виз возникает очень много вопросов. Делать туристическую визу крайне невыгодно, дело в том, что она одноразовая и каждый раз, когда собираешься прогуляться по магазинам и заправкам в Выборге, придется делать новую визу.

Обладатели двойного гражданства могут спокойно пересекать границу к ним вопросов у российских пограничников не возникает. Ну а то что сами финны регулярно лишают даже туристических виз россиян #это_ другое, понимать надо.



