Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин

Да еще и визы аннулируют прямо на границе, но не у всех.
Финская газета Helsingin Sanomat решила рассказать своим читателям о зверствах российских пограничников. Оказывается, с 13 марта наши пограничники просто лютуют, не пускают финнов покупать продукты и бензин в России, аннулируют визы и отправляют обратно в Суоми. С такой "вопиющей наглостью" столкнулись больше десяти человек на пропускных пунктах Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).
Издание утверждает, что у практически всех финских "путешественников" были деловые визы, но внезапно оказалось, что покупка бензина и походы по магазинам это не то же самое, что и рабочая командировка. Если раньше на это особо обращали внимание, то теперь к предъявителям таких виз возникает очень много вопросов. Делать туристическую визу крайне невыгодно, дело в том, что она одноразовая и каждый раз, когда собираешься прогуляться по магазинам и заправкам в Выборге, придется делать новую визу.
Обладатели двойного гражданства могут спокойно пересекать границу к ним вопросов у российских пограничников не возникает. Ну а то что сами финны регулярно лишают даже туристических виз россиян #это_ другое, понимать надо.
Источник:
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эти мрази нам еще за блокадный Ленинград ответят!
Нация то финская сильнопьющая, себя считающая вымирающей, поэтому на алкоголь там просто заоблачные цены.
Дальше икра, прочие деликатесы.
Как и гадить соседу - России.
Слишком долго Финляндия свои преференции сперва от СССР, потом от России воспринимала как должное.
Сказка кончается и правильно.