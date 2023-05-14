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Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин

Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин

Автор:
14 мая 2023 08:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: визы   выборг   граница   заправки   пограничная служба   финляндия   
1333
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Да еще и визы аннулируют прямо на границе, но не у всех.

Финская газета Helsingin Sanomat решила рассказать своим читателям о зверствах российских пограничников. Оказывается, с 13 марта наши пограничники просто лютуют, не пускают финнов покупать продукты и бензин в России, аннулируют визы и отправляют обратно в Суоми. С такой "вопиющей наглостью" столкнулись больше десяти человек на пропускных пунктах Ваалимаа (Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).

Издание утверждает, что у практически всех финских "путешественников" были деловые визы, но внезапно оказалось, что покупка бензина и походы по магазинам это не то же самое, что и рабочая командировка. Если раньше на это особо обращали внимание, то теперь к предъявителям таких виз возникает очень много вопросов. Делать туристическую визу крайне невыгодно, дело в том, что она одноразовая и каждый раз, когда собираешься прогуляться по магазинам и заправкам в Выборге, придется делать новую визу.

Обладатели двойного гражданства могут спокойно пересекать границу к ним вопросов у российских пограничников не возникает. Ну а то что сами финны регулярно лишают даже туристических виз россиян #это_ другое, понимать надо.






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Метки: визы   выборг   граница   заправки   пограничная служба   финляндия   
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11  комментариев
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2k
Mixan 37 минут назад
Все фины ..Теперь вы враги наши ! Зря вас Сталин пожалел ...
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328
Pilot Drinkings 4 минуты назад
Десяток виз аннулировано - это зверство. А будет 30 - это, очевидно, геноцид? На "Фонтанке" приведена статистика, что финны в некоторые дни в прошлом году аннулировали до 10% виз на въезде при потоке в несколько сотен. Так что десяток виз - ниАчом!
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1k
SmartCat101 6 минут назад
давно надо было закрыть кормушку!
эти мрази нам еще за блокадный Ленинград ответят!
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13k
Kostick 14 минут назад
бензин то понятно, а за какие продукты могут их тут заинтересовать?
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1k
Виктор Глущенко 22 минуты назад
Давно пора .
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Так ведь они теперь страна НАТО, вот пусть там и покупают бензин и водку
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22k
ЦСКА Полчаса назад
Во русский мишка "дает стране угля"! Как так вообще можно!? Чухонцы экономят у нас по полтора евро с литра топлива, еще и багажник бухлом забивают, которое у них по космическим ценам! Это б.л.я.д.ь члены НАТО!!! Охереть можно!
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Эттто финнофоббия однако!
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31k
albedo 37 минут назад
Русофобия - очень дорогое удовольствие.
Как и гадить соседу - России.
Слишком долго Финляндия свои преференции сперва от СССР, потом от России воспринимала как должное.
Сказка кончается и правильно.
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